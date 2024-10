La peculiar forma cómo Cardi B se enteró que estaba embarazada

Casi se cumple un mes desde que Cardi B anunció el nacimiento de su tercer bebé. Un mes antes, en agosto, la rapera recién había anunciado que estaba embarazada, noticia que supo ya cuando su estado era muy avanzado.

En un Live en su cuenta de Instagram, la cantante de “WAP” reveló cómo se enteró de que estaba embarazada: después de una cirugía.

En enero, la rapera se sometió a una cirugía para eliminar la fibrosis de su cuerpo. Aunque de realizarse la intervención le realizaron exámenes de sangre, estos dieron negativo, por lo que pudo continuar con el procedimiento.

Días después de la cirugía, Cardi B despertó con una señal que le dejó claro que estaba embarazada: su boca sabía a cobre, algo que le ocurrió en sus dos embarazos previos.

“Desperté una mañana y mi boca sabía a cobre, así que inmediatamente supe que estaba embarazada”, dijo la rapera.

Complicaciones durante el embarazo

Durante su embarazo Cardi B sufrió algunas complicaciones. La cantante contó que casi sufre un aborto espontaneo tras sufrir una caída en las escaleras.

“Estaba bajando las escaleras y me resbalé un poco. Prácticamente, me caí pero trataba de sostenerme de la baranda. Mi pie de todas formas resbaló y como que me rompí el trasero”, reveló en su cuenta de X.

La caída fue tan grave que casi sufre un aborto, reveló la intérprete de “WAP”. “Fue un accidente rarísimo, que se volvió tan severo al punto que me sentía paralizada”, dijo la rapera. “Noté que no podía caminar y que sentía dolor en la parte baja del abdomen”, agregó.

La rapera contó que tras la caída no le prestó mucha atención al dolor que sentía en su espalda baja porque, por su embarazo, ya le molestaba hasta que ya no podía moverse. “Cuando me desperté no podía mover la parte inferior de mi cuerpo. O sea, apenas mover mi pie hacía que me doliera el vientre. No me podía mover. Me sentía paralizada”, detalló.

Al ser examinada en el hospital, los médicos detectaron que había sufrido un desgarro en un ligamento de la pelvis. “Es justo donde estaba la cabeza de mi bebé. Comencé a dilatar y estaba sufriendo contracciones cada dos minutos por un día entero”, contó Cardi.

La cantante contó que estuvo días en observación y con analgésicos para aliviar su dolor. “Sentía mucho dolor y no pude moverme por dos días enteros”, dijo.

La segunda semana de septiembre, Cardi B anunció que había dado a luz a su tercer bebé, fruto de su relación con Offset, a quien le pidió el divorcio cuando anunció su embarazo.

“La cosa más hermosa 9/7/24”, escribió la rapera para acompañar para un carrusel de fotos junto a su bebé.

