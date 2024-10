Daniel Day-Lewis sale de su retiro y anuncia que volverá a actuar

Hace siete años el actor británico Daniel Day-Lewis anunció que se retiraba del mundo del cine, pero ahora se ha dado a conocer que retomará su carrera, con el papel protagónico de la película “Anemone”, que marcará el debut como director de su hijo Ronan Day-Lewis.

La cinta mostrará los conflictos entre los integrantes de una familia; el guión fue escrito por Daniel y Roman, y en el elenco principal también destacan Sanuel Bottomley, Sean Bean, Samantha Morton y Safia Oakley-Green. Será el primer trabajo del actor desde “Phantom Thread”, filme que se estrenó en 2017 y por el que nominó al premio Oscar.

Peter Kujawski, de la compañía productora Focus Features, informó en un comunicado lo siguiente: “No podríamos estar más emocionados de asociarnos con un brillante artista visual como Ronan Day-Lewis en su primer largometraje, junto a Daniel Day-Lewis como su colaborador creativo. Han escrito un guión verdaderamente excepcional y esperamos llevar su visión compartida al público”.

Aún no se sabe cuándo comenzará el rodaje de “Anemone”. Hace algunos meses Daniel Day-Lewis entregó un premio del National Board Of Review a Martin Scorsese, con quien trabajó en las cintas “The Age Of Innocence” y “Gangs Of New York”. En el evento, el director expresó su deseo de que Daniel saliera de su retiro.

“Hicimos dos películas juntos, y debo decir que es una de las más grandes experiencias de mi vida. Y tal vez hay tiempo para una más. Una película más”, dijo Martin, mientras Day-Lewis sonreía, sin confirmar que volvería a actuar, pero tampoco negándolo.

