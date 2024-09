Johnny Depp visita un hospital caracterizado como Jack Sparrow

Johnny Depp dio una sorpresa a los niños que reciben tratamiento contra el cáncer en el Hospital Universitario Donostia de San Sebastián. Para la ocasión, se caracterizó como uno de sus personajes más memorables: el capitán Jack Sparrow, de la saga de “Pirates Of The Caribbean”.

Según El Diario Vasco, Depp platicó durante largo rato con sus pequeños fans, y en ningún momento dejó de comportarse como Jack Sparrow. El actor ya ha acudido a hospitales en Australia, Canadá, Francia e Inglaterra, para dar momentos de diversión a los pacientes.

El hospital compartió fotos y videos en sus redes sociales, junto con el mensaje: “Desde todo el personal del Hospital Universitario Donostia, nos gustaría trasmitir un agradecimiento infinito a Johnny Depp por su tiempo, su apoyo y su energía”.

Johnny viajó a San Sebastián para presentar en el festival de cine local la película “Modi: Three Days On The Wings Of Madness”, que él mismo dirige. El filme trata acerca del pintor Amedeo Modigliani (Riccardo Scamarcio), y en el elenco principal también destaca Al Pacino.

Durante la conferencia de prensa para hablar de “Modi” Johnny Depp también se refirió al juicio de difamación de 2022 en el que se enfrentó a su ex esposa Amber Heard: “Cada quien tiene su historia. Claro, podemos decir que yo he pasado por varias cosas aquí y allá. Pero ya saben, estoy bien. De hecho, quizá lo de ustedes no se convirtió en una telenovela”, dijo riendo.

