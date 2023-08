Johnny Depp podría regresar como Jack Sparrow, en ‘Piratas del Caribe 6’

El actor Johnny Depp no descarta volver a interpretar al legendario Jack Sparrow en las películas de ‘Piratas del Caribe’. Recientemente, la revista People informo que el actor no está cerrado a regresar a Disney en un futuro no muy lejano.

Han pasado seis años desde la última película de Piratas del Caribe, una de las sagas más aclamadas de Disney, pero también de las más polémicas por el escándalo que vivió su protagonista Johnny Depp y su exesposa, Amber Heard.

Un tema que lleva sonando desde hace un tiempo, es el regreso de “Los Piratas del Caribe 6”, aunque de la participación del “pirata favorito de Disney” se habla poco, existen pocas posibilidades que regrese a la saga, aunque Deep ha dejado en claro que tiene muchas ganas de interpretar a Jack Sparrow.

Últimamente, han publicado supuestas declaraciones del actor acerca de su regreso a Disney, “Cualquier cosa es posible. Si el proyecto es el correcto, él lo hará”. ¡No es todo!, el director Jerry Bruckheimer ha declarado que él estaría encantado de tener de regreso al actor en las películas de ‘Piratas del Caribe’ o cualquier otra producción de Disney.

Pese a que ya está confirmada la película número 6 de esta saga, aún no se confirma la participación del actor, pero los rumores cada día toman más fuerza.

El pasado 5 de junio, The New York Times realizó un artículo en donde destacó que Disney estaba “aparentemente abriendo la puerta” para trabajar nuevamente con Johnny Depp luego de que cortaran lazos tras el juicio con Amber Heard.

En el mes de junio circuló un informe donde se decía que Johnny Depp regresaría a Piratas del Caribe, para la entrega número 6, por más de 300 millones de dólares, sin embargo, esto fue desmentido por el representante de Johnny Depp.

Pese a que ya hay confirmación de una “historia” de Piratas del Caribe 6 que no se ha concretado, la actuación de Johnny Depp en ella no ha sido confirmada, pero gracias a la fuente de People abre una puerta para los fanáticos de esta saga.

Aún no se sabe si Disney ha considerado a Depp para la sexta entrega de Piratas del Caribe, que se encuentra en desarrollo, pero se desconocen la mayoría de los detalles.

Juicio polémico entre Johnny Depp y Amber Heard

Ha pasado poco más de un año después del juicio por difamación de Johnny Depp contra la actriz Amber Heard.

Para entender el conflicto entre Depp y Amber Heard, nos remontaremos al 2016, cuando decidieron poner fin a su matrimonio, haciendo públicas las acusaciones de violencia doméstica y la demanda de Depp por difamación.

El juicio, se extendió por seis semanas y atrajo la atención de millones de personas en todo el mundo. Por las declaraciones de los protagonistas, aunque se expusieron pruebas contundentes, la postura de Johnny Depp convenció a la audiencia y al jurado.

Fue tanto el apoyo que recibió Depp, que generó una avalancha de apoyo en redes sociales con el hashtag Justicia para Johnny.

El juicio fue un caso totalmente mediático que fue transmitido en vivo, y actualmente incluso se puede ver en Netflix un documental sobre los hechos, donde declararon inocente a Johnny Depp.

El documental fue producido por Emma Cooper, quien ha participado en diversos proyectos como “El misterio de Marilyn Monroe”, La desaparición de Madeleine McCann”, entre otros.

