Se estrena el trailer de la película de Marvel “Thunderbolts”

Uno de los estrenos más importantes a nivel mundial para la primavera de 2025 es “Thunderbolts”, película producida por Marvel Studios que presenta varios personajes que han aparecido en distintas cintas de superhéroes. Acaba de estrenarse el trailer, y en YouTube lleva más de 11 millones de vistas.

Florence Pugh se muestra en el set de “Thunderbolts”, la nueva película de Marvel

Florence Pugh y David Harbour (a quienes el público recuerda por la película “Black Widow”) aparecen en el clip, interpretando a Yelena Belova y Alexei Shostakov. Ella lo visita para informarle acerca de una importante misión, en la que harán equipo con otros cazarrecompensas.

Florence Pugh revela que sufrió un gran desgaste al trabajar en la película “Midsommar”

Otros personajes en la misión son Taskmaster (Olga Kurylenko, también de “Black Widow”), Ghost (Hannah John-Kamen, de “Ant-Man And The Wasp”), John Walker (Wyatt Russell, de “The Falcon And The Winter Soldier”), Bucky Barnes (Sebastian Stan, de “Captain America: The First Avenger”) y Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus). Algunos de ellos aparecen en el póster promocional del filme.

“Thunderbolts” se estrenará en Estados Unidos el 2 de mayo de 2025. La película es dirigida por Jake Schreier y producida por Kevin Feige. La actriz Scarlett Johansson, quien interpretó a Natasha Romanoff/Black Widow en muchas cintas de Marvel, forma parte del equipo de productores ejecutivos.

Hace seis meses Florence publicó en su cuenta de Instagram un video que la muestra en el set de “Thunderbolts”, saliendo de un trailer y caracterizada como Yelena. Ella dice: “Hola chicos, ¿cómo están? Sé que desaparecí por un tiempo, pero eso se debe en parte a que me llevaron rápidamente a Atlanta para filmar una película de la que se supone no debo hablar. Pero puedo mostrarles cosas furtivamente, siempre y cuando no se lo cuenten a nadie…Puedo mostrarles un poco del set. Están disparando. Ahora guardaré silencio”.

Sigue leyendo: