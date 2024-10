Horóscopo de hoy de Nana Calistar 02 de octubre de 2024

LEO

Que este nuevo mes tus planes estén enfocados solo en ti y en eso que siempre has querido y soñado. Vienen cambios de humor muy perros que te van a ayudar a madurar, cambia la rutina de tu día a día y enfócate en lograr proyectos que dejaste pendiente. Vida solo tienes una aprende aprovecharla y dejar de perder el tiempo. Si tienes pareja vienen celos y separación momentánea que podría ponerlos de malas. Cuida mucho tu estado de ánimo pues podrías caer en depresiones que son muy fuera de lugar sin motivo alguno. Suerte en juegos de azar y cambios en pagos o deudas para los cuales deberás de prestar más atención. Cuidado con personas de piel clara que aparecerán en cualquier momento y podrían meterte en problemas bastante grandes. Ten mucho cuidado con accidentes pues estarán a la orden del día. Una amistad te buscará por problema sentimental. Ya no caigas en provocaciones de amistades o de otras personas, controla más tu carácter eres de armas tomar, pero sueles arrepentirte al poco tiempo de tus errores. Es importante que te pongas las pilas en cuestiones de tu cuerpo y de tu autoestima, la vida te llenará de muchas nuevas oportunidades que tendrás que aprovechar al máximo si quieres superarte y salir adelante.

VIRGO

Que este mes de octubre el amor propio se apodere de tu vida y no vuelvas a sentir esa necesidad del volver a lo que te hizo daño. No te quejes tanto si algo no te sale como esperas, recuerda que tienes que volver a intentarlo las veces que sea necesario. No te culpes de cuestiones del pasado, ni pex la vida sigue, es momento de enfrentar lo que sucede en tu presente y siempre buscar la manera de consolidar tus sueños Es momento de creer en tu capacidad de obtener todo lo que quieras, estás a tiempo de lograr muchas metas solo es cuestión que trabajes e inviertas en eso que te hace sentir bien. La ingenuidad que te caracterizaba quedará en el pasado pues tendrás la actitud y el carácter que se necesita pa mandar a la ñonga a toda esa gente que quiere verte destruido o destruida. Si tienes pareja y esta te pone obstáculos en tus metas, sueños y decisiones no vale la fregada pena seguir ahí. No temas más a cambios y date la oportunidad de aceptarlos pues solo así podrás obtener mejores resultados en todo lo que hagas en tu vida. Si quieres algo estable en una relación ve dejando de ser tan exigente en las cuestiones del amor. Perdidas de objetos se visualizan y la llegada de una nueva amistad con quien pasarás momentos muy buenos.

LIBRA

En este mes de octubre la vida te devolverá con intereses lo que te negó en el pasado y deberás de aprovecharlo al máximo. No gastes energía en quien no te merece y solo te llena de obstáculos tu vida y tu estado de ánimo. No mendigues amor por nadie, aprende a ser más perrita en ese aspecto. Es posible que una amistad ande muy pegada a ti y esto lo hace debido a que quiere obtener cierta información de ti, no sueltes ni madre. Hay cambios en los planetas que te beneficiarán mucho, pero a la vez andarás en un tono muy intenso, pues tus deseos sexuales estarán muy despiertos. Podrías estar cometiendo grandes errores que te meterán en problemas. En los negocios muchas mejoras y la posibilidad de una buena venta. Dinero que te debían regresa en próximas fechas. Es momento de llevar una vida más serena y tranquila y comenzar a preocuparte por tu presente porque haces demasiado caso al pasado que no te conduce a nada. Familiar se enferma, nada de gravedad va a salir adelante. Te enteras de cómo está jodiendo la vida a ex pareja. Vienen cambios bastante buenos a tu vida sobre todo en el área de los dineros, pero deberás de ser muy inteligente o de lo contrario podrías estar perdiendo mucho de tus ahorros. Quien te quiera que le trabaje para obtenerte, no bajes tu precio por nadie, date tu lugar y aprende a respetarte y dejar de esperar que las personas actúen como tú.

ESCORPION

Que en este mes de octubre tu capacidad de cerrar ciclos este más fuerte que nunca para poder hacer a un lado eso que te generó conflicto y mortificaciones anteriormente. Date tu lugar y ponte más perra antes de aceptar cualquier relación u ofrecimiento sentimental. Si sientes necesidad de buscar a alguien de tu pasado que sea solo para cerrar puertas que quedaron abiertas, no regreses a las mismas cuestiones habiendo tantos nuevos errores por cometer. Quien te quiera que lo demuestre quien no que vaya y joda a la gestora de sus días. Momento de un viaje en el cual te la pasarás de lo mejor, pero debes de ser inteligente para que no te vaya mal en gastos innecesarios. Vienen días de cambios en los cuales te tocará enfrentar el pasado para de una buena vez cerrar ciclos que no te conducen a ningún lugar. Es importante que veas más por ti, tu familia siempre será lo más importante que posees, pero necesitas pensar más en ti y no descuidar tu vida por atender otras cuestiones de las cuales el tiempo se va a encargar. En el amor andarás algo preocupado, ya estas hasta la madre de que las cosas no te salgan como quieres o que con quien sales solo te quiera para pasar el rato. No descuides tu cuerpazo criminal, estas en una etapa que podrías subir de peso, ponte las pilas y cuida más tu alimentación o después se te va a dificultar perder peso.

PISCIS

Que este mes de octubre aprendas a perdonarte cada falla que cometiste anteriormente, recuerda que no eres culpable de muchas cosas que sucedieron. Tu orgullo siempre será tu punto negativo, te cuesta mucho trabajo perdonar errores y no das paso hasta que la otra persona del primero. Vienen nuevos amores cargados de lazos muy fuertes que te enseñarán grandes cosas, pela bien los ojos pues por estar pensando en alguien más podrías perder la oportunidad de ser feliz con que de verdad vale la pena. No te preocupes por quien te dañó la existencia en tu pasado pues el karma y la misma vida se encargarán de hacer justicia y poner las cosas en su lugar, tu solo espera y el tiempo te mostrará con hechos lo que por tu propia mano querrás hacer. Aprende a no mendigar cariño ni atención y a tener un poco de valor para irte cuando es necesario hacerlo. Es momento de amarte un poco más antes de permitir que las demás personas hagan lo que quieren contigo. Aprende a valorarte más y darte cuenta lo que vales, no caigas con cualquiera que no sabe ni lo que quiere en la vida, eres de altos gustos y te encanta la buena vida así que si no tienes la capacidad para generar el dinerito busca quien te dé para tus gastos, recuerda que no es interés sino vivir cómodamente como a ti te gusta.

ACUARIO

Deja de pensar que el mundo va a cambiar para bien por su propia cuenta, pon de tu parte y cambia tu entorno y no trates de modificar el de los demás o de lo contrario te meterás en serios problemas. Iniciarás el mes de octubre con todas las ganas y ánimos para consolidar esas metas que has tenido en mente desde hace tiempo, comenzarán a materializarte. Tu trabajo se visualiza bien sin embargo si buscas otras oportunidades de crecimiento las encontrarás antes de lo que te imaginas. La vida te pondrá muchas oportunidades, pero si te atontas buscando donde no debes al final te quedarás como el perro de las dos tortas. Es momento de nuevos cambios y momentos de buscar oportunidades que te lleven por caminos más efectivos. Amores de una noche se vienen muy fuertes, pero si te atontas terminarás enamorándote de la persona incorrecta. Cuida tu sentido de humor pues podrías amargarte por comentarios y cosas que verán tus ojos en estos días. Cambios de humor inesperados que podrían dañar a tu familia, déjate ya de esas fregaderas que ahorita el horno no está para bollos. El amor será un sentimiento complicado para tu vida pues no sabrás qué camino recorrer para lograr consolidar una relación estable. Cuidado con enfermedades infecciosas pues estarán a la orden del día. Tu problema es el miedo a quedarte solo o sola o que te vuelvan a fallar como ya lo hicieron en tu pasado.

CAPRICORNIO

Ten cuidado con tus alimentos pues le has echado mucho a la piñata y podrías sufrir de serias infecciones en el estómago. Ya no trates de fingir o aparentar algo que no sientes, si tienes una relación y ya no te llena no tienes por qué seguir ahí para complacer a tu pareja, cierra ese ciclo y continúa con lo que sigue. Planes de un viaje en el cual el placer será el motivo principal. Disfruta más tu vida y no te estreses por cuestiones que no valen ya la pena. Una persona de tu pasado retorna en próximas fechas o tendrás noticias de él o ella, que ya no te quite el sueño, aprende a disfrutar más lo que estás viviendo. No te quejes por lo que no has podido conseguir pues los tiempos de Dios son perfectos y estas por consolidar nuevas cosas. Tu familia deberá de ser lo más importante en esta etapa de tu vida, disfrútala lo más que puedas pues el día de mañana podrías lamentarte de no hacerlo. Ponte perra con lo que quieres y deseas pues estás a muy buen tiempo de lograrlo. No temas a cambiar lo que no te gusta de ti pues dichos cambios te traerán nuevos resultados, es momento de dejar la costumbre y monotonía de tu día a día y cambiar por completo el balance de las cosas. Si tu pareja se muestra distante, dale su tiempo, algunas veces le fastidias mucho.

SAGITARIO

Si te lo propones podrás realizar ese viaje que has planeado desde hace tiempo en este mes de octubre. Ten cuidado con amores de un rato, no te convienen pues eres muy de enamorarte rápido. No trates de cambiar la forma de pensar de otras personas pues cada persona actúa distinta y ve las cosas de manera diferente a ti, el tratar de hacerlo podría traerte problemas con amistades o un familiar. Una amistad anda de lengua suelta sino le pones un alto te vas a meter en grabes problemas. Si quieres mejorar los ingresos hay posibilidades, pero no esperes que el dinero caiga del cielo, dos oportunidades de trabajo te esperan, pero necesitas poner de tu parte pa que la mejor de ellas se consolide. Oportunidad de muchos cambios que te llevarán por lugares bastante buenos y mejoras económicas. Fiesta o salida en puerta en próximas fechas y la posibilidad de una noche de pasión con amistad con quien ya ha existido cierta atracción desde hace tiempo. Cuídate de una persona de tu trabajo de piel aperlada, no tiene buenas intenciones. Es probable que en estas fechas te des cuenta quien de verdad vale la pena y quien no te sirve ni pa ir a incomodar a su santa madre. Debes aprender a ver la vida de otra manera y no ser tan negativo o negativa siempre.

ARIES

Te viene la llegada en este nuevo mes de octubre de una persona que podría llenar tu corazón de amor y felicidad. Ponte a quitar de tu vida y tu camino a todas esas personas que no tengan nada bueno que ofrecerte y solo te llene de apuros, depresiones y mal humor. Vienen oportunidades de cama de placer con nuevas personas sin embargo deberás de darte a respetar más o de lo contrario nadie te va a tomar en cuenta, no te quemes que no es momento para hacerlo. Recuerda que eres una esponja y absorbe lo que les rodean, procura que la gente que esté a tu alrededor sean personas. Es momento de cambiar de amistades para que puedan llegar nuevas cosas y situaciones a tu vida. Cuídate de gastritis y colitis, amistad te necesitará más que nunca. En tu trabajo se visualiza estabilidad, se aproxima la llegada de una noticia que sucederá a más tardar para el mes de noviembre, aunque si todo marcha bien para mediados de este mes de octubre Ten mucho cuidado con accidentes los cuales podrían estar a la orden del día. Malas caras en trabajo o con vecinos te podrían poner de mal humor, canaliza tu energía. No esperes nada más de esa persona que te gusta o te mueve el tapete, esa persona tiene otros intereses y entre ellos no estás tú, es muy de prender varios boiler y no meterse a bañar. Viene posibilidades de realizar un cambio en tu vida el cual te va a beneficiar mucho, dale pa delante.

TAURO

Necesitas poner mucho de tu parte para que todo salga de la mejor manera en este mes, no necesitarás andar de arrastrado o arrastrada por nadie pues la misma vida te dará un montón de opciones para que logres concretar algo estable y duradero. Viene un embarazo o nacimiento de amistad o ser querido. Un compromiso o evento en el cual el color blanco sobresaldrá en próximas fechas, podría ser bautizo o boda. que te aporten algo a tu vida o te hagan sentir mejor. Muchos cambios laborales que te beneficiarán de la mejor manera, pero se inteligente para no cometer errores tontos. Que tu pareja no te diga cada rato que te ama no significa que no sea así, no todos tiene la facilidad de expresar lo que sienten, deja de hacerte ideas pendejas en tu cabeza. En los negocios grandes ganancias, lo tuyo es el comercio, eso te dejará grandes ganancias económicas. Trata de guardar un poco de dinero pues vendrá la oportunidad de una inversión a finales de este mes. Planearás viaje con amistades y es posible que conozcas a una persona con la que has estado hablando por redes sociales desde hace algún tiempo. No te lamentes por lo que no tienes o te cuesta tener, si te aplicas se materializará a mediados del mes de noviembre.

GÉMINIS

Que este nuevo mes este cargado de mucha salud y esperanza, debes enfocarte en todo lo que te causa felicidad y tranquilidad. Cuidado con amistades que tendrán mucha envidia y podrían arruinarte con sus malos comentarios. Cuidado con noticias que tienen que ver con personas del pasado y que no te van ayudar a nada solo te traerán problemas al recordar lo mal que la pasaste. Grandes cambios se vienen encima, pero debes ponerte perra para que no te tomen por sorpresa. Muchas oportunidades se vienen en lo laboral, pero debes de ser muy inteligente para saber aceptar la decisión adecuada. Muchos días de incertidumbre, pero también tranquilidad y paz en tu corazón que hace mucho tiempo no habías sentido. Aprende amarte y quererte cada día más para que nadie intente pasarse de listo contigo y hacerte pasar un mal momento. Cuida mucho tu alimentación y trata de descansar más, piensas muchas fregaderas antes de dormir y eso te quita mucho el sueño y te afecta, envejecerás más rápido sino cuidas ese aspecto. Debes aprender a ponerte las pilas en tu cuerpo porque podrías estar subiendo mucho de peso. Deja lo que dolió ya atrás y cambia tu manera de pensar o de lo contrario seguirás estancado en tu vida. No des por hecho algo que desconoces y no vieron tus ojos; no creas en chismes, deja que las personas ladren todo lo que tengan que ladrar tu céntrate en tus sueños, metas y ene so que mueve tu vida y tu mundo.

CANCER

Este mes de octubre enfócate en lo que tienes pendiente y por flojera no has logrado materializar. Es momento de pensar solo en ti y al final en ti, se te abrirán muchas puertas las cuales te conducirán por caminos bastante buenos. No te dejes caer por comentarios falsos de personas que te rodean y llegaran a ti. Momentos de enfrentar situaciones que te humillaron e hicieron sentir mal, traes mucha fuerza para lograr lo que quieres y te propones solo es cuestión de que te pongas a trabajar en eso y verás lo resultados en muy poco tiempo. Hay días en los cuales no encuentras la salida de muchas situaciones, te has alejado mucho de la parte espiritual, pero en poco tiempo comenzará una conexión muy fuerte que te va a ayudar a tener esa paz y esa tranquilidad. Aprende a ponerte más perra al momento de expresar lo que sientes porque abra personas que querrán bajarte de nivel y hacerte sentir mal. Tus números de la suerte serán el 23, 45 y 78. No te lamentes por tus errores cometidos, aprende a soltarlos y dejarlos ir. Vienen amores de una noche muy fuertes para ti al punto de que te pudieras enamorar y salir perdiendo más de lo que ganas. Inicias un nuevo ciclo lleno de cambios muy buenos, pero sino eres inteligente podrías volver a tropezar con la misma piedra. Dale oportunidad a la vida que te sorprenda con todos esos cambios que están llegando a tu vida.