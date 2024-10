Cristiano Ronaldo y el Al Nassr se negarían a jugar en Irán

El conflicto en el Oriente Medio, en donde se enfrentan de manera bélica naciones como Israel con Líbano e Irán, amenaza además el desarrollo normal de la Liga de Campeones de Asia. El Al Nassr, club donde hace vida el delantero Cristiano Ronaldo, se está planteando seriamente el solicitar ante la Confederación Asiática de Fútbol que el partido que se debe llevar a cabo el venidero día 22 de octubre en Teherán, la capital de Irán, en contra del Esteghlal, sea trasladado a un terreno neutral y más seguro.

Se busca la seguridad e integridad de los clubes

“Estamos supervisando la situación y trabajaremos en ello en los próximos días para trasladar el partido a un terreno neutral”, declaró una fuente del Al Nassr a Al Riyadiya. No obstante, la fuente antes mencionada precisó que aún no han efectuado la solicitud oficial para que el encuentro sea trasladado a un territorio seguro: “Todavía no hemos presentado una solicitud oficial a la Confederación Asiática para trasladar el tan esperado choque continental”.

En el año 2016, la Confederación Asiática tomó la decisión que los partidos entre clubes saudíes e iraníes se llevaran a cabo en un territorio neutral, una medida que se mantuvo activa hasta la pasada edición de la Champions, cuando saudíes e iraníes retomaron el poder jugar de nuevo en sus estadios respectivos.

En ese periodo, los equipos de Arabia Saudí decidieron que Qatar era la sede ideal para disputar sus partidos, en tanto que los clubes de Irán se decantaron por Mascate, capital de Omán, y Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, como sedes principales para llevar a cabo sus partidos respectivos.

Actualidad del Al Nassr en la Liga de Campeones

El Al Nassr debutó en la presente edición de la Liga de Campeones de Asia con un empate a un gol cuando enfrentaron al Al Shorta de Iraq, en un duelo en el que no jugó Cristiano Ronaldo por temas de salud. En la segunda jornada, el portugués debutó en la edición actual anotando el gol del triunfo contra el Al Rayyan de Qatar (2-1). El equipo saudí se encuentra cuarto clasificado en la zona oeste, con cuatro puntos, dos menos que Al Hilal y Al Ahli, y uno más que el Esteghlal, su próximo rival.

