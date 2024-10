Anne Hathaway confirma su regreso a ‘El diario de la princesa 3’

¡Los fanáticos de ‘El diario de la princesa’ pueden celebrar! El tan esperado desarrollo de ‘Princess Diaries 3’ está en marcha, con la talentosa Adele Lim al mando como directora. Lim, conocida por su trabajo en éxitos como “Joy Ride”, “Crazy Rich Asians” y “Raya and the Last Dragon”, ha expresado su entusiasmo por darle vida a esta querida franquicia.

La noticia fue anunciada por la propia protagonista de la cinta: Anne Hathaway.

“Como fan incondicional de la serie original, estoy muy emocionada de ser parte de este proyecto”, declaró Lim en un comunicado. “Esperamos celebrar los principios básicos de poder femenino, alegría y mentoría con audiencias de todo el mundo”. Este enfoque refuerza el espíritu que ha hecho de la serie un referente en la cultura pop.

La producción de la película está a cargo de Debra Martin Chase, quien fue fundamental en la creación de la franquicia cinematográfica que sigue las aventuras de Mia Thermopolis, interpretada por Anne Hathaway, y su abuela real, Julie Andrews. Hathaway no solo regresa como protagonista, sino que también producirá la película bajo su sello, Somewhere Pictures. Junto a ella, Naia Cucukov, socia de producción de Lim, y Melissa Stack asumirán roles como productoras ejecutivas.

Hathaway ha compartido su emoción por el regreso a este icónico papel, publicando un video donde recita la célebre frase “¡Cállate!” del primer filme, generando una ola de nostalgia entre los fans. La actriz confirmó que “Princess Diaries 3” ha estado en desarrollo desde 2022 y, aunque no hay detalles específicos sobre la trama, se espera que continúe la historia de “The Princess Diaries” de 2001 y su secuela “Royal Engagement” de 2004.

El guión está siendo escrito por Flora Greeson, y aunque aún no se han revelado detalles sobre la trama, el enfoque de la tercera entrega promete ser una continuación en lugar de un reinicio.

Adele Lim es conocida por su éxito con “Crazy Rich Asians”, que se convirtió en una de las comedias románticas más rentables de todos los tiempos, recaudando 174 millones de dólares en Estados Unidos. También ha dejado su huella con “Raya and the Last Dragon”, nominada al Oscar a mejor película de animación. Tras su debut como directora en “Joy Ride”, Lim ha demostrado su capacidad para contar historias frescas y significativas.

Con su trayectoria, Lim aporta una perspectiva única a “Princess Diaries 3”. De hecho, comenzó su carrera en televisión como guionista y productora en series como “One Tree Hill” y “Lethal Weapon”, además de co-showrunner de “Starcrossed” en The CW. En 2023, se unió a Cucukov para formar la productora 100 Tigers, enfocándose en historias interculturales con protagonistas femeninas.

La emoción está en el aire mientras “Princess Diaries 3” toma forma. Con un equipo apasionado y experimentado detrás de la cámara, los fanáticos pueden esperar una entrega que no solo rinda homenaje a la serie original, sino que también presente una narrativa relevante y empoderadora. ¡Los milagros definitivamente ocurren en Genovia!