Sian Chiong está tomando terapia después del “hate” en “LCDLFM 2”

Tras su salida de “La Casa De Los Famosos México 2” el actor Sian Chiong ha tenido que disculparse por muchas de las bromas que cometió durante el reality show, pero también está afrontando los efectos de los comentarios negativos que recibió en las redes sociales. Ahora dio a conocer que por primera vez está tomando terapia, para así emprender con más calma sus próximos proyectos.

Entrevistado en Monterrey, el cubano habló al respecto: “Sí, estoy tomando terapia. Ahorita empecé, tengo apenas dos sesiones, hace nada. Tomé la decisión porque a pesar de que mi padre y mi madre siempre han sido como mis psicólogos, siento que ahorita en estos momentos sí necesito una opinión muy neutra. No me siento tranquilo teniendo sólo la opinión de mis familiares, que como quiera que sea siempre van a dar una opinión muy pasional, desde el amor que me tienen. Quería algo más neutral, algo que me dijera: ¿OK g***, es por acá’, y que me fuera gustando”.

Chiong reveló cómo han sido estas dos primeras visitas al psicólogo: “En la primera sesión fue muy gracioso, porque salí diciendo: ‘Sólo hablé yo, no me dijo nada’. Pero ya en la segunda ya empezamos a hablar un poquito más. Me voy sintiendo a gusto”.

Sian comentó que es la primera vez que va con un profesional de la mente. “No ha sido fácil asimilar una nueva parte de la vida a la que yo no estaba acostumbrado, que es todo lo que ustedes saben. Por eso decidí tomar terapias, porque en la noche me estaba costando mucho. A veces me dan un poco como ataques de ansiedad al recordar ciertas cosas, el que me vengan a la mente pensamientos no tan positivos. Entonces sí dije: ‘Necesito soltar todo esto con alguien'”.

El actor negó toda posibilidad de volver a entrar a otro reality show: “Yo hice esto por salir de mi zona de confort. Yo soy actor, soy cantante, me gusta el arte y dije: ‘¿Qué tal si pruebo algo diferente? Ver cómo me hace crecer, ver cómo me hace mejor persona. En ese sentido sí creo que se logró, pero ya viví la experiencia”.

Pese a que en redes sociales el cubano ha tenido comentarios desfavorables de una gran parte del público, afirmó que en sus interacciones personales nunca ha tenido una mala respuesta: “Cero, mucho cariño, mucho amor, y eso es lo que más agradezco. Me voy a quedar con el apodo de La liebre por siempre, porque esa parte del juego la disfruté muchísimo”.

Finalmente, Chiong aseguró que ya le ofreció disculpas a la actriz Gala Montes: “Yo le dije que lamentaba mucho una cosa que hice, que me perdonara. Ahí me dijo: ‘Tranquilo, no pasa nada. Ya quedó atrás’. Entonces me quedo con eso”.

