Horóscopo de hoy de Nana Calistar 10 de octubre de 2024

Piscis

Mi querido Piscis es momento ti de tomar el toro por los cuernos y comenzar a resolver tu vida en todos los aspectos, la vía es corta y necesitas comenzar a materializar cada uno de tus sueños para que comiences viendo la luz. Es posible que en próximas fechas comience una ola de bendiciones las cuales te ayudarán a concretar un nuevo empleo e inclusive realizar el viaje de tus sueños con tus seres queridos. Una amistad del pasado te pedirá perdón por ciertos errores cometidos. No tengas miedo a enfrentarte a cambios en el área sentimental, deshazte de todas esas personas que solo te causen conflicto y no te dejen avanzar. Recuerda la manera en que has luchado para llegar donde estas, no permitas que nadie te bajen de donde te encuentras, podrían llegar propuestas de mejoras en tu trabajo sin embargo no te apresures y escucha bien antes de aceptar cualquier cosa. A la fregada amores de una hora, no tienes necesidad de eso. Cuidado con amores de una noche los cuales estarán a la orden del día y podrías enredarte con la persona equivocada. Te vienen días de muchos cambios en los cuales comenzarás a quitar de tu vida personas que solo son un atraso en tu vida y solo te buscan para cubrir sus necesidades.

Acuario

No te dejes llevar por el concepto que los demás tengan sobre tu persona, eres un ser único y la opinión que los demás tengan sobre ti es su problema no el tuyo. Se vienen días en los cuales comenzarás a trabajar en tu cuerpazo criminal y harás dieta la cual te ayudará a mejorar mucho tu estado de ánimo. Cuídate de infecciones y de golpes pues podrías sufrir un fregazo. Ten cuidado con amistad de un amigo no te ve con buenos ojos y te tiene mucha envidia. Es posible que al final del día te sientas triste y pienses que ya no hay esperanza de seguir de pie, pero si das una vuelta por tu alrededor y por tus sueños sabrás que vale la pena seguir trabajando para consolidar tus sueños. Viene un evento social o fiesta en la que serás el centro de atención. Ya no te sigas engañando a ti mismo, aprende a ver la vida como es y no hacerte ideas vanas. La vida te llenará de nuevas oportunidades en un montón de ámbitos de tu vida, tu constancia y determinación harán que logres consolidar tus metas. Ni permitas que nadie te robe tu paz y tu tranquilidad, cuidado con amores del pasado los cuales pudieran aparecer en cualquier momento y convertirse en un problema en tu vida. Vas a traer mucha suerte en juegos de lotería así que aprovéchala.

Capricornio

Date la oportunidad de pensar un poco más en ti y en quien eres y lo que has logrado, hay amistades que se acercarán a ti con cierto interés de robarte tu paz y estabilidad. No te dejes manipular por personas que no han logrado construir nada en sus vidas y solo te han llenado de dolores de cabeza. El interés tiene pies y quien quiera estar contigo tendrá que demostrártelo con hechos y no solo con palabras. Es posible que te vayas de shopping o inicias una etapa de renovación en la cual, tu cuerpo se verá mucho mejor. Cambia tu forma de ver la vida y busca la manera de ser más positivo en cada una de las cosas que haces. Tienes envidias a tu alrededor, que eso no te detenga, trata de siempre cargar un limón verde en tu bolso o coche para evitar malas vibras y prevenir accidentes. Iniciar una relación dentro de poco pero durará muy poco debido a que los celos y los caracteres tan fuerte que poseen ambos no lograrán mantener de pie la relación, ni pex, tu disfruta lo que tenga que durar y no te compliques. Tu principal problema es que guardas muchos rencores con personas de tu pasado. No permitas que nadie te detenga en tu paso y no te limites por nada.

Sagitario

Tu buen corazón no se equivocará al tomar esa decisión que ha esperado tanto. Recuerda el precio que vales y no te bajes de ese nivel por nadie. Movimientos lunares podrían alborotar tus calores y tener ganas de sacar a flote tus bajos instintos y deseos sexuales, ten cuidado con eso pues podrías fornicar con quien no debes. No temas a cambios en el área de los negocios, te va ir muy bien, solo date la oportunidad de realizar nuevas inversiones. Ten cuidado y temor de quienes un día están y otro no, son las peores personas y cuando menos acuerdes pueden darte una puñalada por la espalda. Aprende a decir que no y a no estar para todo el mundo que lo necesite, primero soluciona tus problemas que ya son muchos antes de querer solucionar la vida de los demás. Se viene la oportunidad de realizar un viaje el cual será con familia, amistades o con tu pareja, disfrútalo y sal de la rutina que es momento de darte una escapada. Vienen días en los cuales estarás algo pensativo al recordar amores del pasado que fueron muy importantes en tu vida, es momento de soltar ya todo eso que tanto daño te causó en tu pasado. Por ahí va salir a la luz un secreto de una amistad que ya se escuchaba a voces.

Escorpión

Un nuevo amor tocará tu puerta y este llegara por medio de una amistad, pon mucha atención pues traerá consigo friegos de buenos momentos. Podrías requiere regresar al pasado para evitar cometer ciertos errores, lo hecho esta hecho, recuerda que es mejor arrepentirse de lo sucedido que quedarse con las chingadas ganas. Siempre firme en tus convicciones, la mayoría de las veces cumples con tus propósitos y siempre buscarás la manera de verte bien, te preocupas mucho por tu cuerpazo criminal sin embargo estas en una época en que vas a subir un poco de peso. En la medida que des recibirás. Nunca esperes que la gente cambie por ti porque solo te decepcionarás, mejor aprende aceptarlas con sus fregados errores. Recuerda que las oportunidades tienen fecha de vencimiento así que ponte las pilas y no dejes pasar nada de lo que está llegando en estos momentos a tu vida. Debes aprender a cuidar tu autoestima y a no permitir que nadie te haga sentir menos, recuerda que al final del día tú eres quien pones tu propio precio o te pones de oferta. Cuídate de calor prohibidos los cuales estarán a la orden del día y podrías terminar metiéndote en un problema criminal con la pareja de esa persona.

Libra

Estás en tu ciclo de cumpleaños y debarás de comenzar a decretar al universo todo lo que has soñado y deseado pues todo será escuchado, es momento de soltar el pasado y agradecer a la vida quien eres y lo que has logrado ya sea mucho o poco. No te dejes llevar por chismes en el amor en caso de tener pareja porque mucho de eso será falso. Debes aprender a ver un poco más por ti y agradecer al universo por las oportunidades. En estos días recibirás noticias o un mensaje de una persona que nomás sirve para desestabilizarte. Sacúdete la rutina y el desamor y ve tras cada sueño y meta que eso es lo que te mantendrá de pie más fuerte que nunca. La vida te pondrá pruebas las cuales te harán madurar y darte cuenta el tremendo amor que vive a tu alrededor, recuerda que la vida no es una perra, uno es quien decide como quiere vivir y lo que quiere sufrir. Cambios en tu estado de ánimo, mejoraras en lo económico y comenzarás a planear un viaje. Momentos increíbles se aproximan, tanto golpe te ha enseñado a valorar la vida y lo que tienes. Deja que el pasado se vaya y no regrese más. Aléjate de quien te causa estrés. Se vienen días en los cuales relaciones amorosas comenzarán a tomar forma y comenzarán a mejorar mucho. No te dejes llevar por el enojo porque va ver una situación que se va salir de control en próximas fechas.

Virgo

Mi querido virgo el amor te anda rondando y ni cuenta te has dado, aprovecha la ola de oportunidades que comenzarán aparecer en tu vida y deja de hacerte del rogar porque puede ser que no se repitan. Cuidado con esperar más de la cuenta de quien no tiene nada que ofrecerte, debes tener tu mirada de lincen para que nadie intente aprovecharse de ti. No te deprimas si algo no sale como esperas, dale tiempo a al tiempo para que las cosas se den, recuerda que todo es un proceso. La vida te pondrá en el camino correcto solo escucha más a tu corazón. Perderás una amistad en estos días debido a un mal entendido, sino quiere seguir que le vaya bien, tú no te detengas por nadie. No te confundas en tus sentimientos, pon mucha atención a lo que pasa por tu corazón pues podrías cometer un error al fijarte en quien no te ha dado motivos para que lo hagas. Si tienes una relación es posible que cierto chisme llegue a tu pareja y te reclame, pon las cartas sobre la mesa, recuerda que es mejor una verdad dolorosa, que una mentira que tarde o temprano podría separarlos definitivamente. Es momento de emprender el negocio de ti vida, haz los movimientos tía económicos que tengas que hacer para que todo marche como quieres y deseas, te dejará grandes ganancias económicas y de amistades.

Leo

Mi querido Leo, no es momento de generar pleito con alguien sino de tomar un respiro y agradecer a la vida quien eres y todo lo que quieres lograr. No te permitas caer en errores del pasado que ya cometiste, date la oportunidad de vivir nuevas experiencias en las cuales comiences a ver más por tu felicidades antes que por los demás. Cambios en cuestión de amistades, te revitalizas y comenzarás a formatear tu círculo de amigos, recuerda que las personas más valiosas no son las que andan contigo en la peda sino cuando necesitas algo y ahí están. Amistad anda despotricando tu vida privada. Recuerda quien eres y hacia donde te diriges. Habrá personas que te pondrán trabas y obstáculos para que no logres tus metas ni tus objetivos, no hagas caso y sigue con tu vida, tu principal problema es que te detienes arrojar piedras a quienes te quieren fregar y ahí pierdes tu tiempo que podrías aprovechar en ignorar y seguir tu camino. Si sientes que tu pareja se comienza alejar, trata de platicar con ella, quizás sea el momento de poner las cartas sobre la mesa, se han guardado muchos secretos que a la larga podrían mermar la relación. Se vienen días en los cuales estarás muy pensativo al recordar a personas del pasado quienes fueron muy importantes en tu vida.

Cancer

Es momento de comenzar a planear ese viaje que has querido con la persona adecuada, la vida es muy corta para perder tu tiempo en situaciones tontas de la vida. Trata de no meterte en chismes familiares o la relaciones podrían verse afectadas. Ten cuidado con lo que sale de tu boca pues podrías meter en problemas a una amistad por andar hablando de más. No te alejes tanto de tu pareja, algunas veces dedicas mucho tiempo a otras cuestiones, la relación se ha enfriado mucho y podrías perder terreno bastante valioso. Estas en el mejor momento de exigir lo que mereces si en tu trabajo has buscado un aumento estas fechas se muestran de lo mejor para solicitarlo pues podría resultar a tu favor. Hay una persona que traes muy pegada y que solo ha buscado obtener información, no sueltes todo y aprende a ser más discreto con tus planes y sueños, recuerda que las malas energías y envidias son la clave de que tus metas no resulten en tiempo y forma. Debes aprender a deslindarte de responsabilidades que no son tuyas y comenzar a trabajar en ese futuro que tanto has soñado. Cuidado con cambios de última hora en los dineros, no gastes en cuestiones que no necesitas en estos momentos. La aparición repentina de una persona de tu pasado podría venir a mover muchas situaciones en tu presente, ten mucho cuidado.

Géminis

Una persona de tu círculo de amistades te ha pensado un mucho pero no sabe cómo acercarse a ti pues tiene miedo a que le rechaces. Una amistad anda queriendo regresar pues en tu pasado te bufo y terminaron mal, piensa si vale la pena conservarla, sino es así no pierdas tu tiempo en lo mismo. Recuerda de dónde vienes y hacia donde te diriges, tu principal problema siempre será que te deprimes bien pronto y te cuesta salir de tus estados depresivos, vienen cambios importantes sobre todo en el área de los dineros, mejoraras mucho solo cuida la economía y no gastes en cosas que no necesitas. No caigas en provocaciones de personas tontas en tu trabajo, buscarán agobiarte con noticias falsas. Ten cuidado con lesiones en los huesos o dolores musculares pues estarán a la orden del día. Se vienen oportunidades de cambios laborales los cuales van a beneficia mucho tu status social. No permites que chismes de lavadero afecten el entorno familiar. Cuidado con amores del pasado y con tratar de aparentar algo que no eres con personas que solo quieren sacar algo de provecho de ti. Vas a tener sueños premonitorios que te van indicar situaciones que están por suceder en tu vida pero deberás de encontrarles el significado para poder prevenir infidelidades o rupturas en relaciones tanto familiares o con amistades.

Tauro

Recuerda quien eres y hacia donde te diriges, no pierdas el rumbo de tu vida ni cometas errores de los cuales podrías arrepentirte. La vida es bella solo que no has logrado encontrar el balance y camino perfecto para dar con la felicidad. A la tostada cuestiones que tienen que ver con el pasado, recuerda que lo único cierto es tu presente así que vive cada día como si fuera el último, dale vuelo a la hilacha y no te quedes con ganas de nada que la vida es corta para todos. Si estás soltero o soltera aprovecha esa situación para hacer cosas que dejaste de hacer por tener a alguien que no te permitía ser tu. Te viene un familiar de fueras a visitarte y hay un embarazo en la familia. Posiblemente en estos días andes algo estresado o estresada por unos pagos que no van a salir a tiempo o un dinero que se va atrasar unos días, descuido, ese dinero llegará a ti. Tendrás siempre un amor de tu pasado que a pesar que no pudieron terminar juntos siempre será el amor de tu vida. Cuida mucho tus estados de ánimo, no caígas en depresiones absurdas que no te conducirán a ningún lado.

Aries

No te quejes si llegan a ocurrir cosas negativas en estos días pues aunque pareciera que no te dejarán algo de provecho que verás en pocos días. Es momento de soltar el pasado y comenzar a construir nuevos caminos en tu presente que te lleven por lo que deseas lograr en tu vida. Cuídate de caídas y de malos entendidos con amistades. Es momento que comiences a ver por ti antes de querer resolverle la vida a otras personas, está bien ayudar a las demás personas pero primer ayúdate a ti. Un viaje se materializa y la posibilidad de encamarte con amistad. Aguas con amores prohibidos, si ya pasaste por eso en tu vida no regreses a cometer los mismos errores. Cambios en tus estados de ánimo traes la bipolaridad bien perra pues días te levantas del mejor humor pero al llegar la noche sientes que te lleva el tren de la ñonga. Vienen días en los cuales en amor comenzará a fluir de una manera muy buena, sino tienes una relación pues dentro de poco va surgir algo bonito con una persona con la que comenzarás a relacionarte y será media te una red social. Trata de tomar algún medicamento para mejorar tus defensas pues podrías entrar en cuestiones de infecciones y gripas por convivir con personas enfermas.