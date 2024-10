Los andadores para bebés han causado lesiones y muertes. ¿Por qué están prohibidos en Canadá y no en Estados Unidos?

Expertos en seguridad, como la Academia Americana de Pediatría y CR, piden su prohibición. Aquí explicamos por qué.

CR se ha unido a la Academia Americana de Pediatría para pedir la prohibición de los andadores infantiles debido a numerosas lesiones.

By Lisa Fogarty

Cuando Diana Bowman creó su lista de regalos para bebés en buybuyBaby en 2018, esta madre de Maryland no lo pensó dos veces antes de agregar un andador para bebés: “Safety 1st Ready, Set, Walk! DX Developmental Walker“. “Vi el andador como un adelanto para que él disfrutara de la movilidad de pie, algo así como: ‘Oye, ¿ves cuánto puedes moverte si usas tus piernas?’. Pero no pensé que lo entrenaría para caminar o que realmente fortalecería sus piernas lo suficiente como para caminar”, dice Bowman.

Bowman dice que recordaba haber oído algo sobre la displasia de cadera y los andadores, así que no puso a su hijo en el andador durante largos periodos. También movió los sofás a un área de la sala sin alfombra, lejos de las escaleras y los objetos que pudieran caerle a su hijo encima si chocaba con ellos, creando una especia de “derbi de demolición” para que rodara por todas partes. “Nunca lo hubiera dejado usarlo en la cocina, ni cerca de ella, ni al aire libre, ni en ningún sitio donde pudiera estar cerca de escaleras, llamas u objetos afilados”, añade Bowman.

Lo que Bowman no sabía (y muchos padres siguen sin saberlo) es que los andadores para bebés que se pueden comprar en cualquier parte (incluso a través de vendedores en Amazon y de segunda mano en Facebook Marketplace), se han relacionado con muertes infantiles y miles de lesiones. La Academia Americana de Pediatría (AAP) considera que los andadores son inseguros y ha pedido que se prohíba su fabricación y venta en Estados Unidos. Desde 2004, los andadores están prohibidos en Canadá y expertos en Europa, Australia, Nueva Zelanda y otros países también han pedido su prohibición.

“No había oído hablar del llamado de la AAP para prohibirlos”, dice Bowman. “Mi pediatra nunca mencionó ningún riesgo en 2018-19. Acababan de retirar del mercado el “Rock ‘n Play” [de Fisher-Price] y recuerdo haber oído hablar mucho de eso y sentirme agradecida de no haber tenido uno. Es aterrador para los padres descubrir que, sin saberlo, pusieron en riesgo a su hijo”. (CR jugó un papel fundamental al destacar los peligros que representaba el Rock ‘n Play, lo que finalmente llevó a que se retirara del mercado).

¿Por qué son peligrosos los andadores infantiles?

El personal de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC) estima que, entre 2004 y 2008, hubo un promedio de 3,000 lesiones al año relacionadas con andadores infantiles entre niños menores de 15 meses que fueron atendidos en los servicios de emergencia de los hospitales. Las lesiones más comunes incluían caídas de los bebés de sus andadores o de las escaleras, lesiones en la cabeza y el rostro, contusiones, abrasiones y lesiones en órganos internos.

La CPSC también informó de ocho incidentes mortales entre 2004 y 2008, uno de los cuales parecía estar relacionado con la caída de las escaleras en un andador que no cumplía con las normas de la Sociedad Americana de Pruebas y Materiales (ASTM). Según la AAP, otros riesgos asociados con los andadores son el ahogamiento en una bañera o piscina mientras se usa un andador que se mueve rápidamente y las quemaduras o intoxicaciones porque es más fácil alcanzar objetos altos en un andador.

En respuesta al creciente número de lesiones, en 2010 la CPSC emitió una norma para los andadores infantiles que exigía el cumplimiento de algunas nuevas normas de seguridad de la ASTM. Estas normas tenían por objeto ayudar a prevenir caídas de escaleras y vuelcos, y garantizar que los niños estuvieran completamente apoyados y que sus piernas no pudieran quedar atrapadas. Las normas se actualizaron nuevamente en 2022 para abordar aún más el riesgo de caídas por escaleras.

La aplicación de múltiples rondas de normas cada vez más estrictas parece haber funcionado, pero solo hasta cierto punto. Según el informe de productos para bebés de 2024 de la CPSC, el Sistema Nacional de Vigilancia Electrónica de Lesiones (NEISS) informó sobre un promedio anual estimado de 2,467 lesiones tratadas en las salas de emergencias en niños menores de cinco años por andadores, saltadores y ejercitadores para bebés entre 2021 y 2023. Estos datos más recientes agrupan a los andadores infantiles con los saltadores y aparatos de ejercicio fijos.

Según la empresa de estudios de mercado MRI Simmons, en 2023 se vendieron a los consumidores 351,000 andadores menos que en 2013. Teniendo en cuenta estos datos, el número de lesiones sigue siendo significativo y la AAP, y grupos de defensa como Kids in Danger afirman que los andadores nunca son seguros de usar y que las normas de seguridad son insuficientes.

El doctor James Dodington, médico de urgencias pediátricas y miembro del comité ejecutivo del Consejo de Prevención de Lesiones, Violencia y Envenenamiento de la AAP, dijo a CR que ha visto a muchos niños lesionados por andadores, incluidos andadores de segunda mano que pueden haber sido fabricados antes de la norma de 2010 de la CPSC.

“Quizá no estemos viendo tanto el caso de caídas por las escaleras, pero los riesgos son numerosos y la AAP señala que no se trata solo del riesgo de caída, sino que también hay otros peligros y riesgos que se derivan de ellos”, afirma Dodington. Los andadores presentan un alto riesgo de lesiones en la cabeza y el cuello, dice Dodington, así como de quemaduras por acceder a una estufa caliente y caerse inadvertidamente en una piscina o cuerpo de agua.

“Creo que el público en general no entiende muy bien la velocidad a la que pueden desplazarse los niños en estos andadores: varios metros por segundo”, afirma Dodington.

A pesar de las múltiples rondas de normas cada vez más estrictas para hacer que los andadores sean más seguros, siguen presentando graves problemas de seguridad. En 2014, se retiraron del mercado 3,600 andadores para bebés BabeLove™ porque cabían por las puertas (lo que violaba las normas de seguridad actualizadas) y presentaban riesgos de atrapamiento. En 2022, la CPSC retiró del mercado 1,355 andadores infantiles por riesgo de caída y atrapamiento (Zeno ya no está en el mercado). Recientemente, en 2024, la CPSC advirtió contra el uso de los andadores infantiles Comfi Baby, que se vendían exclusivamente en Amazon, debido a los riesgos de caída y atrapamiento.

A pesar de los repetidos retiros del mercado, la actualización de las normas de seguridad y las advertencias de expertos como la AAP, los andadores siguen vendiéndose por todo los Estados Unidos, enviando a miles de niños pequeños a la sala de emergencias cada año. CR preguntó a la CPSC si consideraría prohibir los andadores, dadas las numerosas lesiones que aún se producen con ellos. La CPSC respondió con la siguiente declaración: “El personal revisa constantemente los datos de incidentes con el fin de garantizar que las normas sigan abordando los peligros de los productos. En la medida en que el personal recomiende mejoras adicionales a la norma obligatoria, la Comisión considerará la mejor manera de actuar en función de esas recomendaciones”.

¿Por qué prohibió Canadá los andadores?

Después de que la Oficina de Seguridad de los Productos de Consumo de Health Canada [ministerio de salud canadiense] investigara los informes de lesiones infantiles graves causadas por caídas en andadores, Canadá prohibió los andadores en abril de 2004. Otros informes de lesiones indicaban que los niños podían alcanzar objetos peligrosos a los que no habrían tenido acceso si no hubieran estado sentados en un andador.

Entre abril de 1990 y 2002, se registraron 1,935 lesiones causadas por andadores en niños de 5 a 14 meses, según la base de datos del Programa Canadiense de Notificación y Prevención de Lesiones en los Hospitales (CHIRPP) de Health Canada. Sin embargo, es posible que estas lesiones no representen el total en Canadá, ya que solo incluyen las que se atienden en los servicios de emergencias de los hospitales que participan en la red de CHIRPP, según Health Canada. La población de Canadá es ocho veces menor que la de Estados Unidos, lo que hace que el número de lesiones causadas por andadores sea aún más significativo en comparación.

El gobierno canadiense solo tardó tres años en prohibir los andadores, mientras que en Estados Unidos se llevan haciendo esfuerzos similares desde hace más de tres décadas. Un representante de Health Canada explicó a CR que la dependencia trabajó con la industria canadiense para crear una norma de seguridad voluntaria que abordara los riesgos que plantean los andadores.

“El proceso de prohibir los andadores duró aproximadamente tres años, empezando con las pruebas de los andadores en 2001”, dijo a CR el representante de Health Canada. “A continuación, en 2002, Health Canada completó la evaluación de riesgos y el análisis costo-beneficio para apoyar la prohibición. Durante el periodo de consulta, entre septiembre y noviembre de 2003, Health Canada envió 7,298 paquetes de consulta a diversas partes interesadas relacionadas con productos infantiles, así como a profesionales de la salud. Health Canada recibió un total de 270 respuestas y, de las que se recibieron, solo cuatro se opusieron a la propuesta”.

Actualmente es ilegal importar, promocionar o vender andadores en Canadá, incluso en ventas de garaje, mercados de pulgas o en la calle.

¿Por qué Estados Unidos no ha prohibido los andadores?

“Muchas de estas cosas son más fáciles en Canadá”, explica a CR Nancy Cowles, directora ejecutiva de Kids in Danger. Cowles dice que esta organización sin fines de lucro con sede en Estados Unidos lleva trabajando desde el 2000 para advertir a las familias sobre los riesgos de utilizar andadores, y que han colaborado estrechamente con Health Canada en estos temas. “Tampoco tienen la misma presión política sobre los fabricantes que la que tenemos aquí en Estados Unidos”, dice Cowles.

CR se puso en contacto con la Asociación de Fabricantes de Productos Infantiles (JPMA), una organización cuyos miembros representan al 95% de los productos prenatales y preescolares en Norteamérica, con más de 50 empresas que participan en su programa de certificación. Preguntamos por qué la JPMA no considera necesaria una prohibición en Estados Unidos y qué medidas toma la organización para garantizar que los andadores sean más seguros en Estados Unidos.

En un comunicado, la JPMA afirma que “participa activamente en el proceso de colaboración con la ASTM para mejorar continuamente la seguridad de los productos. Los andadores que se comercializan actualmente en Estados Unidos incluyen una serie de mejoras de diseño y características de seguridad que los han hecho, como todos los productos para bebés, más seguros que nunca. En concreto, estas características incluyen:

Un tamaño más grande que las puertas estándar para que un bebé no pueda pasar a través de una puerta mientras está en un andador y en movimiento.

Mecanismos antivuelco y anticaídas integrados en las ruedas y la base para que, si las ruedas delanteras o la base de las ruedas pasan por encima de un escalón, se bloqueen para que no pueda volcarse ni caerse por los escalones”.

¿Pero son suficientes las normas de seguridad actuales? La postura de la AAP es que las normas de seguridad son insuficientes y que los andadores nunca deberían utilizarse.

Aunque los llamados a favor de una prohibición federal de los andadores no han tenido éxito hasta ahora, hay indicios de que algunos estados se están sumando a la causa. El proyecto de ley S111 del Senado de Nueva York, patrocinado por el senador Kevin Thomas, prohíbe la venta de andadores en Nueva York y restringe su uso en determinados entornos. En Nueva Jersey, el proyecto de ley A831 también prohíbe la venta de andadores en el estado. Todavía no se han aprobado ninguna de las dos leyes.

En los estados de Washington y California se han aprobado leyes que prohíben a las guarderías utilizar o mantener andadores en sus instalaciones. El Reglamento de Guarderías del Estado de Nueva York ofrece una definición muy vaga que no menciona a los andadores por su nombre: “Excepto mientras duerme, se despierta o se va a dormir, no se debe dejar a un bebé en una cuna, corralito u otro espacio cerrado durante más de 30 minutos seguidos”.

Según la asesora de políticas de Consumer Reports, Oriene Shin, a diferencia de Canadá, la ley federal de Estados Unidos exige que la CPSC demuestre que prohibir un producto es la única opción y que ningún conjunto de normas protegería adecuadamente a las personas. “Esto establece un estándar tan alto que es prácticamente imposible para la CPSC prohibir un producto de consumo y que su decisión se sostenga en los tribunales, a menos que el Congreso le ordene prohibir el producto”, afirma Shin.

Los peligros de comprar andadores usados o por internet

Además, está el reto de cómo garantizar la seguridad de los consumidores que compran andadores usados o que los compran en línea de vendedores externos que pueden no cumplir las normas de seguridad. Cowles recuerda que los andadores “duran para siempre” en el mercado de segunda mano porque la gente los desgasta muy poco. “Creo que si entras en el mercado de Facebook, probablemente verás montones de ellos a la venta”, dice Cowles.

Realicé una búsqueda rápida en Facebook Marketplace y encontré cientos de andadores para bebés, incluido un “andador infantil vintage” de $25 que parecía diseñado en los años 1950.

CR encontró cientos de andadores usados en Facebook Marketplace, incluidos andadores antiguos que no cumplen las normas de seguridad actuales.

Source: Facebook

“Los padres y cuidadores tienen innumerables opciones en internet y necesitan poder confiar en que cualquier producto para bebés que compren va a ser seguro”, afirma la asesora de políticas de CR, Oriene Shin. “Debería ser la excepción, no la norma, que los consumidores se encuentren con productos peligrosos como andadores antiguos que no cumplen las normas estadounidenses actuales y están prohibidos en otros países. Las plataformas [sociales] deberían tomarse mucho más en serio su responsabilidad de impedir que se incluyan productos para bebés inseguros y responder rápidamente cuando se enteren de que existe un peligro”.

Shin añade que, por desgracia, no es de extrañar que los anuncios en plataformas como Facebook Marketplace sigan permitiendo la venta de andadores infantiles de segunda mano que pueden no cumplir las normas actuales. “Durante años, CR, los legisladores y los reguladores han pedido a Facebook que tome medidas más contundentes en relación con productos potencialmente peligrosos, como el Rock ‘n Play de Fisher-Price que se retiró del mercado. Los nuevos padres ya tienen bastante de qué preocuparse. Ya es hora de que todas las plataformas digitales asuman la responsabilidad de la seguridad de los productos que se venden en sus mercados”.

Los andadores representan un riesgo especial para las familias latinas

Los consumidores hispanos tienen casi un 100% más de probabilidades que el consumidor no hispano de haber comprado un andador para bebés en los últimos seis meses, según un estudio de la primavera de 2024 de MRI-Simmons USA. No estamos seguros de por qué ocurre esto, pero puede deberse a una combinación de factores, incluyendo la tradición familiar y la creencia arraigada de que los andadores ayudan al desarrollo del niño.

Cuando Karina Carpio, de CR, era pequeña usaba un andador con asiento y cuenta que varios de sus primos también lo usaban. “Mi familia cree que es muy importante darles a los niños muchos estímulos para ayudarlos a crecer y desarrollarse”, dice Carpio. “Creo que, inconscientemente, existe esa presión para que tu hijo se desarrolle de manera rápida y eficaz. En aquel momento creían que me ayudaría a aprender a caminar más rápido”.

Carpio dice que su madre, que es peruana, siempre ha estado atenta y que rara vez se ha visto en situaciones peligrosas que no haya podido detectar y prevenir. “Creo que también es importante tener en cuenta que creen que todo tiene un riesgo y que, de todos modos, hay que tener cuidado todo el tiempo”, dice Carpio.

Luz Plasencia, de CR, pasó su infancia en la República Dominicana y dice que usaba un andador y que vio a muchos familiares y amigos que tenían andadores para sus hijos. Una vez, mientras usaba el andador, Plasencia se cayó hacia adelante mientras usaba el andador porque pasó por encima de una pequeña saliente en el porche de su casa.

Pero las razones de su familia para elegir un andador son similares a las de Carpio: “Creo que la creencia es que ayuda a los bebés a caminar antes o a fortalecer sus piernas para caminar”. Plasencia dice que no conocía los riesgos asociados con los andadores hasta que tuvo a su propio hijo hace 15 años, y optó por no utilizarlo.

Jesica Uzueta, de 36 años y originaria de Arizona, cuenta a CR que ella y sus cuatro hermanos usaron andadores cuando eran bebés y que sus hermanos siguieron usándolos con sus propios hijos. “Los miembros de la familia recomiendan que se compre uno alrededor de los siete meses”, dice Uzueta. “Se supone que le da confianza al bebé para que no tenga miedo de dar pasos una vez que deje de usar el andador”.

Uzueta añade que sus amigos y familiares también creen que los andadores fortalecen los músculos de las piernas del bebé y lo ayudan a apoyar los pies. “Se cree que el bebé aprenderá a caminar con un andador antes que sin él”, dice Uzueta.

¿Ayudan los andadores a que el bebé aprenda a caminar más temprano?

Las pruebas médicas no respaldan la idea de que los andadores puedan ayudar a los niños a desarrollar músculos más fuertes o alentarlos a dar sus primeros pasos más temprano. Un estudio publicado en 2002 “proporcionó pruebas adicionales de que los andadores están asociados con el retraso en el logro de los hitos locomotores normales”. Según un estudio de 2019, los bebés del grupo de estudio que usaban un andador “presentaban una menor velocidad al andar, una mayor duración de las fases de apoyo y balanceo y una menor amplitud de la rodilla en el plano sagital. Además, este grupo mostró mayor amplitud de cadera en el plano sagital en la adquisición de la marcha”. Una explicación más sencilla es que los bebés que utilizaban andadores caminaban más despacio y sus cuerpos estaban colocados en posiciones que no favorecían los patrones naturales para caminar.

Maral Amani, fisioterapeuta pediátrica y experta en desarrollo infantil de Lovevery, explica a CR que desaconseja a los padres el uso de andadores infantiles por varias razones:

Debido a que el asiento del andador soporta el peso del niño, Amani dice que los niños que los usan no aprenden a soportar completamente el peso de su cuerpo para ponerse de pie o caminar fuera del andador.

Cuando un niño impulsa un andador hacia adelante, a menudo se inclina hacia adelante sobre la punta de los pies para impulsarse, en lugar de aprender a trasladar el peso hacia atrás sobre los pies planos, lo cual es necesario para caminar fuera del andador.

Los andadores permiten cualquier patrón para caminar, incluyendo las piernas cruzadas, caminar de puntillas y empujar simultáneamente con ambas piernas, lo que no favorece caminar de forma independiente fuera del andador.

Los andadores limitan el bamboleo natural que conduce a caminar de forma independiente y constante, debido a las barandillas que tienen que no permiten la rotación del tronco y la estabilidad necesarias para caminar de forma independiente.

El uso de andadores puede restar tiempo para caminar por los muebles y para gatear; éste último fomenta el uso de ambos lados del cuerpo (similar a caminar) y fortalece los músculos centrales como preparación para el gateo.

“Caminar es algo más que fortalecer las piernas, se trata de desarrollar lentamente habilidades fundamentales, como desplazarse por superficies, ponerse de pie, ponerse en cuclillas, gatear y fortalecer el tronco, que son el resultado de todos estos movimientos”, afirma Amani. “Por eso, una gran barrera para bebés o corral de juegos que permita a tu hijo explorar de manera segura es la mejor herramienta que puedes tener para fomentar la movilidad temprana de tu hijo”.

Los andadores no aportan ningún beneficio sustancial a los niños y pueden retrasar la habilidad para caminar y causar lesiones significativas e incluso la muerte. Dodington anima a los padres a simplificar las cosas para obtener los mejores resultados. “Hay que volver a lo básico”, dice Dodington. “Claramente, no hay un dispositivo en el mercado que vaya a hacer que tu hijo camine más rápido”.

CR apoya la prohibición de los andadores infantiles en Estados Unidos

CR coincide con la AAP en que es hora de prohibir estos productos en Estados Unidos.

“La evidencia es clara: los andadores no son seguros y la norma federal actual no toma en cuenta los conocidos riesgos”, afirma Shin. “Miles de bebés siguen sufriendo lesiones cada año a causa de estos productos y los padres merecen mejores opciones de productos que favorezcan el desarrollo de sus bebés. El Congreso debería prohibir los andadores infantiles y ayudar a los padres a mantener seguros a sus bebés mientras crecen y aprenden a caminar”.

CR recomienda a los padres y cuidadores que no compren ni utilicen andadores infantiles con asiento. Los datos sobre incidentes y las pruebas médicas demuestran que los andadores ponen a los bebés en riesgo de sufrir lesiones graves y no aportan ningún beneficio para su desarrollo. En cambio, según la edad del bebé, los padres y cuidadores deben buscar alternativas como centros de actividades, andadores de empuje y juguetes para mantener al bebé entretenido y seguro.

