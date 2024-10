Palmarés de Rafael Nadal: Una carrera única y llena de éxitos

Rafael Nadal sorprendió al mundo del tenis y del deporte en general al soltar el día de hoy una bomba, que al momento de estallar y se disipó el humo, se pudo apreciar la retirada oficial del jugador, en el mundo del tenis profesional. Lo de hoy era de esperarse, especialmente cuando el español comentó luego de los Juegos Olímpicos de París 2024 que se tomaría un tiempo para sopesar su futuro.

Nadal dirá adiós definitivo al tenis luego de las Finales de la Copa Davis de Málaga del mes de noviembre.

Una carrera que fue de sorpresas y sueños conseguidos

El de Manacor afirmaba que vivió una carrera “mucho más exitosa de lo que jamás podría haber podido imaginar“, siendo a día de hoy considerado como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos.

Rafael Nadal es uno de los hombres que puede presumir de haber conseguido un total de 92 títulos en individuales de la categoría ATP, 22 de ellos Grand Slam, además de haber podido levantar 14 Roland Garros, una hazaña histórica y nunca antes vista. De igual manera, acumula en sus vitrinas otros 11 campeonatos conquistados en categoría de dobles, siendo uno de los más importantes y más sobresalientes por encima del resto la medalla de oro olímpico de los juegos de Río 2016.

Rey absoluto en París

Nadal es sin duda alguna el rey indiscutible en tierra batida, además de ello tuvo la capacidad de sumar par de títulos en el Open de Australia, otros dos en Wimbledon y un total de 4 en el US Open. Unos campeonatos que le valieron para convertirse en el tenista más ganador en cuanto a Grand Slams (22), solamente dos menos que Novak Djokovic. Si esto no es suficiente, también se debe destacar que el balear conquistó un total de 36 torneos de categoría Masters 1.000, 23 de ATP 500 y 10 ATP 250. Y ostenta un balance que ha sido de los más positivos en las finales en las que pudo estar a lo largo de su carrera: 92 victorias y 39 derrotas (70% de acierto).

El último campeonato que Nadal pudo alzar, no fue otro que la Copa de los Mosqueteros, misma que pudo presumir en París en junio del año 2022. Esto le alcanzó al tenista español en la final en el ATP 250 de Bastad, pero cayó derrotado a manos de Borges, mientras que con Alcaraz como pareja de dobles en los Juegos Olímpicos de París 2024, se quedó lejos del sueño de conseguir una nueva presea dorada, siendo eliminados en los cuartos de final.

Palmarés de Rafael Nadal en su amplia carrera

2022 Open de Australia, Melbourne, Acapulco, Roland Garros

2021 Roma, Barcelona

2020 Roland Garros, Acapulco

2019 Masters 1000 Roma, Roland Garros, Masters 1000 Montreal, US Open

2018 Roland Garros, Roma, Barcelona, Montecarlo, Toronto

2017 Roland Garros, US Open, Pekín, Montecarlo, Barcelona, Madrid

2016 Montecarlo, Barcelona

2015 Buenos Aires, Stuttgart, Hamburgo

2014 Roland Garros, Doha, Río de Janeiro, Madrid

2013 US Open, São Paulo, Acapulco, Indian Wells, Barcelona, Madrid, Roma, Roland Garros, Montreal, Cincinnati

2012 Roland Garros, Barcelona, Roma, Montecarlo

2011 Roland Garros, Montecarlo, Barcelona

2010 Roland Garros, Wimbledon, US Open, Tokio, Montecarlo, Roma, Madrid

2009 Open Australia, Indian Wells, Roma, Montecarlo

2008 Roland Garros, Wimbledon, Montecarlo, Barcelona, Hamburgo, Queen’s, Toronto, JJ OO Pekín

2007 Roland Garros, Indian Wells, Montecarlo, Barcelona, Roma, Stuttgart

2006 Roland Garros, Dubai, Montecarlo, Barcelona, Roma

2005 Roland Garros, Costa do Sauipe, Acapulco, Montecarlo, Barcelona, Roma, Bastad, Stuttgart, Montreal, Pekín, Madrid

Sigue Leyendo:

Roger Federer envió mensaje a Rafael Nadal luego de anunciar su retiro

Rafael Nadal hace oficial su retiro del mundo del tenis

Rafael Nadal se despide de París 2024 tras caer en dobles con Carlos Alcaraz