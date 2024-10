Rafael Nadal hace oficial su retiro del mundo del tenis

Rafael Nadal, a sus 38 años de edad, tomó la decisión de poner punto y final a su carrera como tenista profesional, y el anuncio lo ha hecho a través de un vídeo. La final a 8 de la Copa Davis será su último torneo y el mismo se estará celebrando en la ciudad de Málaga del 19 al 24 de noviembre. “Me retiro del tenis profesional. La realidad es que han sido unos años difíciles, especialmente los dos últimos. Creo que no he sido capaz de jugar sin limitaciones, lo que me ha llevado a tomar esta decisión”, señaló el español.

Todo tiene su final

“En esta vida todo tiene un principio y un final. Creo que es el momento adecuado a poner punto y final a lo que ha sido una carrera larga. Y mucho más exitosa de lo que jamás pudiera imaginar”, comentó. “Me hace mucha ilusión que mi último torneo sea la Copa Davis representando a mi país. Es cerrar el círculo porque una de mis primeras alegrías fue la final de Sevilla en 2004”, explicó Nadal sobre la cita de su despedida.

Rafa Nadal, rey de un total de 14 Roland Garros, de 22 campeonatos de Grand Slam, dejará de jugar tenis de manera profesional en la Final a 8 de Málaga, misma en la que el representado de España estará haciendo su debut ante los Países Bajos el martes día 19.

El Big 3 y Nadal fue uno de ellos

La carrera de Nadal se vio afectada por una lesión bastante importante en su cadera, misma que le obligó sin ningún tipo de titubeo tener que optar por pasar por el quirófano en el 2023, en pleno desarrollo del Roland Garros, donde se coronó como el jugador más grande de la historia de la tierra, donde hizo su nombre entre los más grandes como una leyenda. Nadal sumó un total de 22, fue el protagonista de una época dorada junto a grandes hombres del nivel y la talla de Roger Federer y Novak Djokovic, el denominado ‘Big 3’ del tenis profesional.

“Me siento un super afortunado por todas las cosas que he podido vivir”, significa. Y agradece a “toda la industria del tenis, todos los compañeros durante tantos años. He pasado muchas cosas con ellos y he vivido muchos momentos que voy a recordar por el resto de mi vida”, explicó Rafael mientras en las imágenes aparecen Roger Federer y Novak Djokovic.

Solo gloria para Nadal en su carrera

Hay que destacar que, en su carrera, Rafael Nadal consiguió hacerse de un total de 92 títulos profesionales en 131 finales individuales. 14 Roland Garros, 4 US Open, 2 Wimbledon y otro par de Open de Australia. 2 medallas de oro en Juegos Olímpicos, 5 Copas Davis.

Nadal no dejó pasar la oportunidad de tener palabras para su equipo que lo acompañó durante tantos años: “No son trabajadores, son amigos. Han estado en todos los momentos en los que los he necesitado. Momentos muy buenos, momentos muy malos, momentos en los que he tenido que apretar, que he tenido que aflojar. Hemos vivido tanto que es difícil de explicar”.

La familia de Rafa fue más que vital en su carrera

Y sobre su familia, las declaraciones de ‘Rafa’ fueron mucho más especiales sin duda alguna. “Lo es todo para mí. Mi madre ha hecho todos los sacrificios que tenía que hacer para que nosotros siempre lo tuviéramos todo. Mi mujer, Nery, llevamos 19 años juntos. Ha sido mi compañera de viaje perfecta. Volver a casa cada día y ver cómo está creciendo mi hijo cada día meda una fuerza que me ha mantenido vivo y con la energía necesaria para continuar”.

“Mi hermana, mi tío, la razón por la que empecé a jugar a tenis. Gracia a él he podido superar muchas situaciones difíciles en mi carrera deportiva. Y a mi padre que ha sido una fuente de inspiración en todos los sentidos. Ha sido un ejemplo de esfuerzo, de superación. Muchísimas gracias a mi padre de forma especial”, enfatizó Nadal con claras muestras de emoción.

Su despedida final con estas palabras: “Por último, a vosotros, los aficionados. No tengo manera de agradeceros lo que me habéis hecho sentir. Me habéis dado la energía que siempre he necesitado. No tengo manera de agradeceros lo que habéis hecho por mí”.

“Todo lo que he vivido ha sido un sueño hecho realidad. Me voy con la tranquilidad absoluta de haber dado el máximo. Me he esforzado en todos los sentidos. Sólo puedo terminar diciendo mil gracias a todos y hasta pronto”, concluyó en tanto que el vídeo se despide de Roland Garros, luego de caer derrotado en su último partido en París, ante Alexander Zverev esta temporada.

