Alejandra Guzmán muestra el golpe que recibió de sus “detractores”

“Mi mamá me llevó, entonces llegó una terapeuta y me dio una caja de kleenex y me dijo: ‘órale a llorar’. Entonces uno va a llorar y a encontrar todos esos recuerdos que te hacen adicto o que tú no quieres sentir. El alcohol, las drogas, todo está para que tú no te sientas y te sientas a toda ma… y feliz. Lo más sano es que psicológicamente te echen la mano, no nada más que te quiten el alcohol o que te pongan un chip, que se me hace una babosada”.