Andrés Iniesta tiene como objetivo ser entrenador del Barcelona

Andrés Iniesta anunció el pasado 8 de octubre que tomó la decisión de poner punto y final a su carrera como jugador profesional de fútbol, en un acto donde estuvieron presentes amigos y ex compañeros de equipo en su etapa como jugador del Fútbol Club Barcelona, donde demostró una y mil veces que es de los mejores jugadores de todos los tiempos y más para España.

Luego de su paso por el balompié en Japón y los Emiratos Árabes, el objetivo del jugador manchego es regresar al Barcelona, la ciudad y el club de sus amores desde muy pequeño. La vuelta de Iniesta sería como entrenador. El propio jugador reveló en una entrevista con el diario Mundo Deportivo, su intención de comenzar su formación como director técnico:

“La idea de cuando nos fuimos de Japón a Emiratos, además de estar más cerca de España, era esa: empezar allí el curso de entrenador. También aquí en España, el verano que viene, se abre también. Puedo hacer las dos cosas, pero estando en Asia sólo serviría para Asia. La parte de hacerlo en España es la que sirve para Europa e intentaré hacer las dos cosas”, fueron palabras por parte del de Fuentealbilla.

La forma de Andrés Iniesta como entrenador

Aun cuando el objetivo real de Iniesta es poder volver algún día al Barcelona como entrenador, lo estará haciendo como se debe, paso por paso y con mucha paciencia. No es algo que se lo quiera tomar a la ligera. “No, cotas tan importantes no las he pensado aún. Se trata de empezar este proceso, aprendiendo y visualizando y pensar cosas, pero no estoy ya en qué voy a hacer de aquí dos años o de aquí tres. Ni mucho menos”, dejó por sentado Andrés.

Dirigir al Barcelona es todo un reto

Iniesta no sería el primer ex jugador que estaría buscando estar al mando del banquillo del primer equipo, lo que significa un reto mucho mayor y la presión mediática y de la afición no es cosa sencilla. “Es un reto increíble para cualquier entrenador y para técnicos que han sido jugadores aquí y han tenido una historia detrás pues aún más. Es un reto mayúsculo. Pero cuando piensas como entrenador siempre intentas estar preparado para cualquier cosa”, comentó sobre volver al FC Barcelona.

Mentores no faltaron para Don Andrés

Iniesta contó en su carrera con grandes jugadores, tanto en el Barcelona como con la selección de España, y de todos ha podido aprender y quiere implementarlo a la hora de dirigir. “No a la primera pregunta y sí a la segunda. Al final, directa o indirectamente, he aprendido de todos los que he tenido con el día a día y cualquier forma de manejar un grupo. Ahora sólo estoy centrado en aprender, ver, estudiar, hablar y a partir de ahí, ver. No puedo responder sobre cuál es mi modelo de entrenador porque no lo tengo ni he parado a pensar en ello”.

Iniesta dejó en claro que el Iniesta entrenador no será diferente al jugador, lo que podría marcar en principio su estilo a la hora de ser el hombre líder del banquillo del club que dirija en su momento. “Quise decir que lo que he vivido, he sentido y la manera de intentar jugar es la que he practicado y he visualizado toda mi vida. Con el perfil Iniesta quiero decir que cada uno es único en su esencia. Ya veremos, pero me da reparo hablar de entrenador cuando ni he empezado. Hay ilusiones y cosas bonitas que podrían pasar, pero el tiempo dirá”, comentó, antes de dejar clara la presión a la que se enfrentan los técnicos.

“En comparación con el futbolista, supongo que muchísimo más porque el futbolista es uno pensando en sí mismo y en cómo hacer mejor a los demás, Pero el entrenador tiene que pensar en mucho”, finalizó para Mundo Deportivo.

Sigue Leyendo:

Ex jugador del Barcelona confesó sentirse engañado por Xavi en su momento

Guardiola habla sobre el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos: “Capaz falto al respeto”

Ilie Sánchez mantiene a LAFC en la pelea con LA Galaxy por el Oeste de la MLS