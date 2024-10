Amaia Montero descarta volver con el grupo La Oreja De Van Gogh

La repentina salida de Leire Martínez como vocalista del grupo español La Oreja De Van Gogh generó una ola de rumores acerca de que la cantante Amaia Montero regresaría a la banda, pero ella se ha encargado de poner en claro las cosas, y dijo que eso no está entre sus planes.

Amaia Montero hizo una aparición sorpresa en el concierto de Karol G

Montero puso las cosas en claro en una entrevista para el programa “TardeAR”: “Esto es una locura. Es demente ya, por favor. Se lo están inventando todo. ¿Yo he dicho, o algún componente del grupo ha dicho que yo vaya a volver a La Oreja? Ni del grupo ni de la otra parte”.

Leire Martínez deja de ser la vocalista de La Oreja De Van Gogh

Sobre la súbita salida de Leire Martínez como vocalista de la banda, que generó los rumores sobre un posible regreso de Amaia con su ex compañeros, ésta dijo: “No tiene nada que ver conmigo. Se lo inventan. Por eso no digo nada, porque nadie me ha dado vela en este entierro, ni la quiero”.

Tras una aparición como invitada en un concierto de Karol G, también corren rumores acerca de un nuevo álbum de Amaia. Ella también comentó: “Yo no he estado dos años y medio en las Bahamas de vacaciones, tomando el sol y tomándome un respiro de la música. Sabéis de dónde vengo y esto me está empezando a afectar. Ahora mismo estoy muy cabreada. A mis fans les quiero mandar un mensaje y decirles que les adoro”.

¿Qué dice Leire Martínez al respecto?

El 14 de octubre los integrantes del grupo La Oreja De Van Gogh dieron a conocer a través de su cuenta de Instagram que Leire Martínez dejaba de ser la vocalista de la banda; todo ello generó los rumores acerca de un posible regreso de Amaia. En el programa vasco “Biba Zuek!” Martínez habló al respecto, pero sin dar muchos detalles: “No me quería quedar en casa y ahora no quiero hablar más de eso. No quiero hablar de ese entorno, ya llegará el momento. Ahora, a estar tranquila para pensar las cosas y organizarme, y el momento va a llegar. Será un momento difícil”.

