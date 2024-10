Horóscopo de hoy de Nana Calistar 20 de octubre de 2024

Piscis

Momento de que visualices hacia dónde te diriges y no pierdas el piso pues podrías olvidarte de dónde vienes y perder mucho por muy poco. Viene un viaje y la opción de salir inclusive del país, haz lo que tengas que hacer para que encuentres la paz y la estabilidad que necesitas en tu vida. Cuida lo que pasa por tu mente pues algunas veces esas cuestiones te hacen ver cosas que no son ni existen. Un viaje empezará a planearse sin embargo hay personas que te quedarán mal. Cuidado con una caída o golpe podrías terminar en un hospital. Deja de complicarte tu vida y existencia, ve las cosas simples que te rodean y disfrútalas. Ya no te preocupes por el futuro que es incierto. La vida y una persona que ya no está físicamente contigo te dará una señal que has estado necesitando y esperando desde hace tiempo sobre un proyecto. Si ya tienes a alguien a tu lado cuestiones de celos y de infidelidad se harán presentes, la monotonía podría hacer que esa relación termine en cualquier momento.

Acuario

Viene mucha reflexión y ganas de cambiar y comerte al mundo, vive y disfruta tu vida al máximo, no te arrepientas de nada pues gracias a eso estas donde estas ahora. Ten mucho cuidado con lo que quieres y deseas sobre todo si no es sano para ti, sueles atraer lo que deseas. Aprende a perdonas y empezar desde cero. Vienen muchas personas nuevas a tu vida las cuales te enseñarán a valorar a quienes te rodean y están siempre a tu lado. Te has perdido en el camino y le has dado más importancia a otras personas olvidándote por completo que tú eres la persona más importante para ti mismo. Un cambio muy importante en tu vida te hará entender el porqué de muchas cosas, grandes cambios para tu vida y oportunidades de crecer en el área de los negocios. Una traición se hará presente y te dolerá demasiado, podrías deprimirte mucho, pero con el paso de los días entenderás muchas cuestiones y sabrás sacar esa fuerza con la que NO imaginabas que contabas. Hay momentos en los cuales deberás de lidiar con personas nefastas y muy perras que querrán sacarte de tus casillas, toma las cosas con calma y no te amargues por tonterías.

Capricornio

Ha pasado por momentos muy difíciles, pero has salido a flote y más fuerte que nunca, es momento de sacudirte el polvo e ir por eso que te hace feliz. Debes aprender a no mendigar cariño ni amor a nadie, no mereces ponerte de oferta cuando sabes lo que vales y lo difícil que eres. Cuida mucho tu orgullo pues podría afectar a quienes te rodean. Momentos de muchos cambios bastante buenos y positivos que te harán crecer en el área de los dineros. Si con el paso de los días vas perdiendo amistades no te sientas mal, es solo parte de la vida que te va quitando lo que estorba o ya no existe ni es sano para ti. Vienen momentos muy buenos en tu vida que te enseñarán a valorar a las personas que te rodean. Cuida mucho lo que sale de tu boca y no hagas caso a cometarios tontos que llegarán a tus oídos. Dios no se ha equivocado en la vida que has llevado pues gracias a eso eres quien eres hoy en día. Aprovéchalo y no te quedes con ganas de eso que te hace muy feliz. No dejas ya nada inconcluso proponte terminar cada proyecto que emprendas pues solo así tendrás la satisfacción de que estas cumpliendo cada meta y sueño.

Sagitario

Vienen momentos de cambios positivos que te van a llevar a creer y confiar más en ti y en tu manera de ver la vida. Chisme muy fuerte en puerta, se te cae la venda de los ojos y entenderás lo equivocado que estuviste al poner en un altar a quien merecía vivir en el piso. Es momento de poner orden en tu vida e ir alejándote de todas esas personas que te han lastimado y te han dañado de una u otra forma. Cuidado con un amor del pasado pues podría regresar en cualquier momento y ocasionarte algunos problemas. Días de mucha reflexión en los cuales entenderás el porqué de muchas cosas. Perdida o fallas en aparato electrónico. Nunca permitas que te falten al respeto, basta de hipocresías y faltas hacia tu persona, es momento de que actúes como solo tú sabes, quien trate de dañarte lo pagará al doble. Amores que solo causaron conflicto comenzarán a retirarse de tu vida y nuevos amores están por aparecer así que ponte perra. Nunca dejes tus sueños por complacer los de alguien más, la vida te llena cada día de nuevas oportunidades para que logres tus objetivos.

Escorpión

Recordarás a personas que ya se fueron y podrías deprimirte un poco sin embargo entenderás muchas cosas. Quizás la vida no ha sido buena contigo en estos meses, ve a tu pasado y ahí encontrarás la respuesta a esas dudad. Amistad piel blanca se meterá en graves problemas y te pedirá apoyo para salir adelante. La vida te va a compensar cada sacrificio, recibirás lo que mereces conforme a tus actos del pasado. Un viaje se planea y pensarás en ponerte en forma, no te des por vencido si eso que has querido y anhelado no ha salido como esperas, no es el momento en que esos sueños se cumplan. Un viaje se planea y pensarás en ponerte en forma, no te des por vencido si eso que has querido y anhelado no ha salido como esperas, no es el momento en que esos sueños se cumplan. Deja que cada cosa tome su curso, no te adelantes en nada,pues las cosas no podrían salir como esperas, recuerda que los tiempos de Dios son perfectos. Momento de cerrar ciclos con personas que no te dejaron avanzar. Perdida de dinero u objeto material en próximas fechas. No permitas que la vida te cobre factura que no son tuyos, cada persona que se haga responsable de sus actos, ya pagaste demasiado.

Libra

Cuida mucho entorno y no permitas que cualquier persona entre en tu vida que no lo merece. Infidelidad en amistad, te enteras de cómo le hicieron de chivo los tamales. No sabrás qué decisión tomar. Si algo no lo ve tus ojos no existe, aprende a no hacerte ideas en lo que tiene que ver con tu relación en caso de tener. Dios y la vida te van a sorprender, deberás aprender a ser más positivo o positiva en tu vida y ver las cosas de manera distinta, solo así nadie volverá a dañar tu felicidad. Cuidado con cometer los mismos errores y con esperar algo que no va a llegar, trata de no esperar nada de nadie pues solo así dejarás de decepcionarte de las demás personas. No es momento que permitas que las personas que te rodean te manipulen, vienen días cargados de bendiciones y buenas situaciones, no los arruines con ese carácter tan insolente que muchas veces te cargas. Dios te pondrá las pruebas que necesitas para encontrar la paz que tanto has anhelado. Un encuentro con tu pasado te dejará muy pensativo o pensativa. Chismes de familia que se harán presentes esta semana. Cuidado con tu estado de ánimo podrías ponerte muy triste antes de ir a dormir.

Virgo

Cuidado con lo que sale de tu boca pues traerás el gaznate demasiado suelto al punto de dañar a familia o amigos. Cuidado con ir muy de prisa en tu vida, llévate las cosas con calma y disfrútalas. Viene dinero extra y un cambio de casa o vehículo. Momento de ver al pasado y ver que no has hecho, que te ha faltado para ser feliz y preguntarte si hoy en día lo eres, reflexiona y toma decisiones. Si ya tienes una relación checa si realmente estas con la persona que amas o si solo estas con esa persona por costumbre. Tu carácter demasiado fuerte e intenso podría ser el responsable de una fuerte discusión o enfrentamiento familiar. Vienen momentos en los cuales empezarás a pensar mucho en tu futuro, te va a preocupar mucho, no tiene por qué, vive tu presente y disfrútalo. Cuídate mucho de afectar a tu entorno, tendrás un carácter demasiado fuerte e insoportable el cual podría afectar a familia. Cuida más la parte de tus sentimientos pues los has descuidado demasiado. Viene días de mucha reflexión en los cuales comenzarás a planear un negocio.

Leo

Es momento de que dejes de creer en quien te ha fallado cada día, cierra ya esos ciclos que tanto te han perjudicado. Grandes momentos con tu pareja vienen en camino, podrían encontrar la paz y la tranquilidad que tanto anhelaron. Vienen grandes cambios uno muy fuertes que podrían tumbarte sin embargo el regreso de una persona del pasado podría hacerte sentir mejor. Tu carácter y tu manera de vivir la vida te hará que enfrentes una situación algo difícil para que reacciones sobre lo que estás haciendo bien y lo que estás haciendo mal. Hay momentos en los cuales no te encuentras o no te hayas, ponte a reflexionar sobre qué camino es el que más te conviene. Vienen días de mucha tristeza en los cuales será complicado salir de eso, no dejes que nadie dañe tu entorno y tu vida pues si lo permites ahora será complicado soltar a esa persona. No permites que nadie te vuelva a faltar, el amor debe de empezar en ti y después en los demás porque entre más ames más te dolerá el golpe. Un amor se fortalece, pero tendrán que pasar por situaciones muy difíciles que tienen que ver con celos, inseguridad y ciertas cuestiones.

Cancer

Vienen momentos en los cuales deberás de comprender que no siempre tienes la razón, aprende a disculparte y darte cuenta de que tú también te equivocas. Vienen días buenos y malos, pero sabrás sacarle provecho a cada situación pues ya no eres el mismo tonto que antes. Cuidado con caídas y golpes y sobre todo con volver al pasado, ya no hay nadas que ofrecerte. Un viaje empezará a sonar en tu cabeza. Tu carácter ha sido el causante de quién eres hoy en día, has sabido no bajar la guardia por nadie y ya no aceptas migajas de nadie, sabes bien lo que quieres y lo que mereces. Mucha satisfacción y muchas ganas de salir a flote, una prueba se aproxima y familia se reencuentra. Cree en ti y te darás cuenta de lo que puedes lograr si te lo propones. Dios y la vida misma te pondrán a prueba y tendrás que sacar toda tu fuerza para enfrentar ciertas situaciones que podrían terminar mal. No te compliques la existencia y aprende de tus caídas para no volver a cometerlas. Deja de pensar en el ayer y centra tu tiempo y atención en el ahora y el mañana. La vida te llenará de sorpresas pues grandes planes se llevarán a cabo, el pasado comenzará a sanar y lograrás aprender esa lección que no te había quedado claro.

Géminis

Debes aprender que la vida es un subir y bajar, deja de preocuparte tanto por quien no te toma en cuenta y preocúpate más por ti. Debes buscar la manera de encontrarte contigo mismo y saber qué es lo que necesitas en tu vida para ser feliz. Recuerda que nada es para siempre y todos somos reemplazables. Cuidado con gastar dinero que no tienes o con invertir en proyectos que no te dejan nada de provecho. Rompimiento de amistad con personas queridas. Amores de una noche vienen muy fuertes inclusive te tocará ser él o la amante en una relación. Es momento que cierres ciclos del pasado para que no te sigan dañando en tu vida. Algunas veces te desesperas muchísimo por no obtener a la brevedad lo que quieres y deseas, no te preocupes si las cosas no se han dado es por una razón. Muchos cambios en tu vida que te beneficiarán, inclusive el inicio de una relación en caso de estar soltero. Cuidado con tratar de ser alguien que no eres con tal de complacer a alguien más. Cuidado con caídas y accidentes que estarán a la orden del día, perdida de dinero y se cancela un viaje.

Tauro

Ten calma y tranquilidad para que las cosas vayan fluyendo poco a poco. No hagas lo que no quieres que te hagan y ten paz y tranquilidad en tu vida que la necesitas para pensar bien las cosas. Haz a un lado personas que te dañan tu entorno, desintoxícate de todo eso que te ha dañado y comienza una vida en la cual tu principal objetivo sea lograr tus sueños y metas. Aprende a soltar y dejar ir, no es momento que te doblegues y vuelvas a esos días tristes, la vida te llenará de lecciones y no volverás a cometer los mismos errores. Embarazo y una propuesta laboral será una felicidad que llegará a la familia en poco tiempo. Deja que el mundo ladre es señal que vas avanzando. Amores de una noche y posibilidad de recobrar la pasión y sentimientos por una persona que retorna del pasado. Amate más y mírate en el espejo y enamórate, no pretendas que llegue el amor si aún no has aprendido a querer. Mucha envidia a tu alrededor a causa de tu manera de ser y expresarte, que eso no te quite el sueño, sino te dan para el gasto nada tienen que ladrar. Días de reflexionar mucho y atender todos esos sueños y planes que por tu trabajo, escuela o vida diaria no has logrado cumplir.

Aries

Cambio de ciudad o un viaje está por aparecer. No descuides tu cuerpo criminal porque estás en etapa de engordar. Es momento de creer más en ti y llenarte de valor para tomar decisiones sobre lo que quieres y necesitas en tu vida. Momento de que te desprendas de todas esas situaciones de tu pasado que no te dejan avanzar, vienen movimientos de dinero bastante buenos que te ayudarán a mejorar tu economía. Debes aprender de tus errores, manda a la tiznada a esas personas que solo te buscan cuando necesitan algo de ti. Proyectos muy buenos en puerta que se consolidan, tendrás una nueva oferta laboral que te dejará grandes beneficios. Amor de tierras lejanas aparecerá en cualquier momento, pon en claro lo que quieres en sí. Sino tienes pareja es porque no quieres, te das mucho a desear y cansas a las personas. No permitas que te vuelva a pasar, debes aprender de los errores y no volver a caer en la misma situación con personas que ya te traicionaron. Cuida mucho tu entorno y tu corazón pues hay personas que se querrán pasar de listas contigo y podrían dañarte o lastimarte con sus comentarios y actitudes.