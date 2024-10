Artur Beterbiev dice que no tiene sentido una revancha con Bivol

Artur Beterbiev, campeón indiscutido de peso supermediano, expresó que no tiene sentido hacer una revancha con Dmitry Bivol porque está seguro de que ganó la pelea y todo quedó claro.

En una entrevista con RT, Beterbiev indicó que le habría gustado vencer a Bivol con más contundencia para no dejar dudas y cree que el equipo de su compatriota está haciendo un alboroto innecesario por la decisión de los jueces.

“Creo que nosotros ya definimos lo que había que definir con Bivol. Su equipo está haciendo un gran problema por nada sobre el veredicto de los jueces, pero yo gané la pelea. Si hubiera sido diferente, no me habrían dado la victoria a mí. No me interesan las discusiones sobre si merecía o no (la victoria). Me levantaron la mano a mí, y eso es todo”, dijo.

Dmitry Bivol perdió su invicto y ahora quiere la revancha con Beterbiev. Crédito: Mikey Williams/Top Rank | Cortesía

“En mi opinión, no tiene sentido hablar de una revancha. Por supuesto, si llega una oferta interesante, la consideraremos. Pero, ¿hay alguna razón de peso para una revancha? Todo quedó claro (en la primera pelea)”, agregó.

Las declaraciones de Artur Beterbiev surgen luego de que el equipo de Dmitry Bivol presentó una protesta oficial ante los cuatro organismos reguladores de boxeo para que se ordene la revancha por algunas irregularidades en las tarjetas de los jueces.

En la reñida pelea, Bivol comenzó dominando los primeros rounds y en el quinto empezó a bajar la intensidad. Beterbiev, que nunca dejó de presionar y contraatacar, aprovechó esto para arrebatarle el control del duelo en los siguientes asaltos.

El ahora campeón indiscutido de peso semicompleto controló los asaltos de campeonato conectándole golpes contundentes a Bivol para arrebatarle el invicto y llevarse la victoria por decisión mayoritaria en las tarjetas de los jueces 114-114, 115-113 y 116-112.

Como algunos fanáticos y expertos se mostraron en desacuerdo con el resultado, ya que vieron a Bivol como el ganador, Turki Alalshikh aseguró que intentará hacer una revancha entre ambos. De acuerdo con Bob Arum, el segundo duelo podría ocurrir en octubre de 2025.

Artur Beterbiev venció a Dmitry Bivol y ahora es campeón indiscutible. Crédito: Mikey Williams/Top Rank | Cortesía

Artur Beterbiev, de 39 años, se convirtió en campeón indiscutido de peso semicompleto y se mantiene invicto en el deporte. El ruso no ha perdido y tiene una impresionante marca de 21 victorias con 20 nocauts.

Por su parte, Dmitry Bivol, de 33 años, cayó derrotado por primera vez y perdió el chance de ser indiscutible en 175 libras. El ruso deja su récord en 23 triunfos, 12 de ellos ganadas por la vía rápida, y un revés.

