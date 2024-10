Laura Zapata reza por la salud de su media hermana Ernestina Sodi

Laura Zapata dejó de lado el pleito que tiene con su media hermana Ernestina Sodi, y se mostró preocupada por la salud de ésta, quien se encuentra internada en un hospital de la Ciudad de México después de sufrir dos infartos.

Entrevistada para el programa “Venga La Alegría”, Laura narró cómo se enteró de manera fortuita sobre los problemas de salud de Sodi: “El domingo salió del hospital mi ex marido, el padre de mis hijos. Yo estuve viernes y sábado con él, y mi hijo Patricio fue a sacarlo el domingo, porque lo daban de alta. Ahí se encontró a sus primas y le dijeron: ‘Gracias por venir’, y él dijo: ‘No, pues es que yo me estoy yendo con mi papá’. Y bueno, pues me enteré de este quebranto en la salud de Ernestina”.

“No me queda más que desearle que Dios la bendiga”, dijo Laura. “Que Dios la ayude, que salga de esto, que sus hijas tengan fortaleza”. A pesar de los fuertes enfrentamientos que ambas han tenido desde 2002 (año en que fueron secuestradas), Zapata dijo que rezaría un rosario por la salud de la ex reina de belleza. Mostró una lista de nombres de personas por las que pide, “y al final está Ernestina Sodi, que es la última persona (de la lista) que está enferma”.

La actriz tiene esperanzas de que Ernestina sane, pues dice que los rosarios que reza junto a otras personas han ayudado a muchas personas a salir de sus problemas: “Hoy vamos a rezar el rosario 827 y tenemos muchos milagros. En este rosario nos llamamos los hacedores de milagros, porque muchas personas se acercan a nosotros”.

Finalmente, Laura deseó que su media hermana pueda volver a reunirse con sus hijas y sus nietos: “Pues espero que salga de ésta, que salga bien. Que esto sea para su bien y para su salud mental, física, emocional, espiritual y su crecimiento, en compañía de sus hijas, de sus nietos. Que sea feliz y que salte esto”.

