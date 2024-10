“Checo” Pérez reveló sus expectativas de cara al Gran Premio de México

Red Bull se encuentra en la segunda posición por detrás de McLaren en el campeonato de constructores, pero Ferrari ha estado mejorando en las últimas carreras y consiguió cerrar la brecha en el Gran Premio de los Estados Unidos, y es por ello que la escudería de las bebidas energizantes está en la obligación de no dar nada por sentado y seguir luchando hasta el final de la temporada, una de las más reñidas en los recientes años.

Para cumplir con su misión, el piloto mexicano, Sergio “Checo” Pérez tiene claro que es necesario reencontrar el ritmo que se tuvo al inicio de la temporada ante la clara mejora de sus rivales.

“Checo” habló claro y firme sobre México 2024

“Ellos han hechos buenas carreras, están muy competitivos. Tengo confianza. Quedan cinco carreras en la temporada y espero que podamos solucionar la mayoría de los problemas y volver a ser competitivos”, fueron parte de las palabras del mexicano en conferencia de prensa. “El objetivo es mejorar, necesitamos más ritmo en carrera, mejorar en calificación y ser más competitivos”.

Pérez reconoció sin titubeo alguno que en la parte final de la temporada actual, la situación ha tenido un cambio bastante grande y es por ello que espera poder volver a tener el rendimiento de las primeras carreras, para ayudar y colaborar a que el campeonato de equipos se pueda conseguir. El integrante de Red Bull Racing reconoció en esta parte final de la temporada que la situación ha cambiado drásticamente y espera volver a actuaciones de las primeras carreras.

Tiempos complicados pero buscando remontar

“Ha sido muy difícil el año. Empezamos muy bien con uno de los mejores inicios que he tenido en la F1 donde todo parecía ir mejor”, indicó el oriundo de Guadalajara, quien admitió las actualizaciones cambiaron todo. “Empezaron a llegar las mejores y fue cuando empezó a complicarse todo”.

Checo Pérez sabe que la situación en México no será nada fácil y más si su RB20 no cuenta con las actualizaciones que sí tuvo el de Max Verstappen en Austin. En Red Bull contaban con tener listo uno similar para el mexicano en el Autódromo Hermanos Rodríguez, pero él mismo reconoció “estamos intentando traer el mismo piso de Max, pero aún no está seguro”.

Checo Pérez, sin culpas en lo absoluto por México 2023

Sergio Pérez no se siente mal ni mucho menos con culpas por la manera en las que afrontó el Gran Premio de la Ciudad de México 2023 en la primera curva, donde por unos instantes se colocó de líder atacando por el exterior en la arrancada, un movimiento que tuvo como desenlace un choque con el piloto de Ferrari, Charles Leclerc.

“Siempre tenemos que dar todo. Ya habían sido dos años seguidos en el podio. Llegué a la primera curva en el primer lugar y queríamos ganar la carrera. Un podio, en ese momento, sabía a poco. Lo intenté, lo dí todo por cumplir mi sueño que es ganar aquí en mi país”.

“Sin duda eso me dejó con muchas ganas, triste por toda la gente que vino a apoyarme, (pero) satisfecho de que lo di todo. Ese es el objetivo el fin de semana y espero que este año las cosas se nos den”.

