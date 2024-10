Modelo denuncia abuso sexual de Donald Trump tras manosearla frente a Jeffrey Epstein

A dos semanas de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, un nuevo escándalo expuso a Donald Trump. Una exmodelo acusó al republicano de haberla manoseado después de que los presentara otro magnate, el procesado por delitos sexuales Jeffrey Epstein en la década de 1990.

De acuerdo a revelaciones en el diario The Guardian, Stacey Williams, una ex modelo de trajes de baño de Sports Illustrated alega que el expresidente abusó de ella, cuando tenía 20 años y estuvo saliendo brevemente con Epstein.

Williams dijo que ella y Epstein estaban caminando juntos por la Quinta Avenida de la ciudad de Nueva York en 1993 cuando Epstein la llevó a la Torre Trump para ver a Trump.

“En el momento en que estuvo frente a mí, me atrajo hacia él y sus manos estaban sobre mí y no se apartaban”, dijo Williams. “Y luego las manos comenzaron a moverse y estaban, ya sabes, a los costados de mis pechos, en mis caderas, de vuelta a mi trasero, de vuelta a arriba, más o menos, ya sabes, estuvieron sobre mí todo el tiempo. Y me quedé congelada. No podía entender qué estaba pasando”.

“Creo que probablemente estaba intentando sonreír y hacer como si estuviera involucrada en una situación social, pero fue una experiencia extracorporal”, dijo. “Así que no sé si hablé, no sé si respondí preguntas, no sé. Fue uno de los momentos más extraños de mi vida”.

Irónicamente, Epstein fue condenado por delitos sexuales y se suicidó en prisión en 2019.

Además, Williams dijo que luego de aquel bochornoso encuentro, recibió una postal de Trump, entregada a su agencia de modelos por mensajería, con una foto de Palm Beach en el frente que mostraba su resort Mar-a-Lago.

“Stacey, tu segundo hogar. Con cariño, Donald”, decía la postal sin fecha en el reverso.

En respuesta, la campaña del expresidente, negó las acusaciones de conducta sexual inapropiada en su contra y dijo que Williams solía ser una activista del expresidente Barack Obama, según señaló a la publicación Variety.

“Estas acusaciones hechas por una exactivista de Barack Obama y anunciadas en una llamada de la campaña de Harris dos semanas antes de las elecciones son inequívocamente falsas. Es obvio que esta historia falsa fue inventada por la campaña de Harris”, dijo la publicación la secretaria de prensa nacional de Trump para su campaña, Karoline Leavitt.

Sigue leyendo:

• Casi 30 millones han emitido su voto en Estados Unidos; los latinos se quedan atrás

• Hay lagunas en leyes sobre acceso lingüístico para votantes, como los latinos, indica reporte

• Después que Trump aprobó el voto anticipado se están batiendo récords