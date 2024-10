Nicole Kidman llora al recordar la muerte de su madre: “Es un camino difícil”

Nicole Kidman reflexionó sobre la muerte de su madre en la más reciente alfombra roja de ‘Special Ops: Lioness’, la serie de Prime Video, la estrella afirmó que es “un camino difícil. Estoy aguantando” y lloró durante la entrevista The Hollywood Reporter, de acuerdo a lo reportado por el medio.

La madre de Kidman, Janelle Ann Kidman, murió el mes pasado y tenía 84 años. “Me gustaría que mi mamá estuviera aquí”, dijo durante la conversación.

La actriz se enteró de la muerte de su madre cuando llegó al Festival de Cine de Venecia de 2024, en el cual estaba promocionando su reciente proyecto ‘Babygirl’. Kidman no pudo recibir el premio y la directora de la cinta, Halina Reijn, lo aceptó en su nombre.

“Estoy en shock y tengo que acudir a mi familia, pero este premio es para ella”, escribió Nicole en una declaración leída por Reijn.

“Ella me formó, me guió y me creó. Estoy más que agradecida de poder decir su nombre a todos ustedes a través de Halina”, expresó en esa misma declaración.

A través de su Instagram, la actriz también compartió su salida repentina del festival: “Hoy llegué a Venecia y poco después descubrí que mi hermosa y valiente madre, Janelle Ann Kidman, acababa de fallecer”.

“La colisión entre la vida y el arte es desgarradora, y mi corazón está roto”, añadió.

Su madre era enfermera de profesión y pertenecía a ‘Women’s Electoral Lobby’, un grupo feminista de Australia.

Kidman le agradece a los fans

Los fans se mostraron conmovidos ante la noticia y el 13 de septiembre, tanto Nicole como su hermana Antonia, le agradecieron a sus seguidores las palabras de apoyo.

“Cada mensaje que hemos recibido de quienes amaron y admiraron a nuestra madre ha significado más para nosotras de lo que jamás podremos expresar”, escribieron en Instagram.

Después del fallecimiento de su madre, Kidman apareció en Balenciaga en la Semana de la Moda de París el 30 de septiembre.

Pese a su duelo no ha dejado de trabajar, según Deadline, se está preparando para filmar ‘Scarpetta’ de Amazon Studios junto a Jamie Lee Curtis y Ariana DeBose. Se cree que la serie tendrá dos temporadas.

