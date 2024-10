Raúl Jiménez no descarta volver al América

Raúl Jiménez, ha tomado su segundo aire en la Premier League y después de su primera etapa con 40 goles en el Wolverhampton, ahora con el Fulham, parece niño con zapatos nuevo al sumar once anotaciones, pero esos logros no le nublan la mente y en sus planes no descarta volver al América.

En entrevista para la cadena Claro Sports, el llamado Lobo de Tepeji resaltó el momento que atraviesa, pero tampoco se deja llevar por el canto de las sirenas y asegura que lo mejor de su carrera está por venir y que ya después de agotar su paso por Europa, le encantaría estar de vuelta en el equipo que lo vio nacer.

¡RAÚL JIMÉNEZ QUIERE REGRESAR AL AMÉRICA, PERO…..! 🔜 🦅🤔



“SIEMPRE HE DICHO QUE ME GUSTARÍA REGRESAR AL AMÉRICA, PERO TODAVÍA PUEDO HACER COSAS IMPORTANTES EN EUROPA”

“Es algo que siempre he dicho, que me gustaría regresar y jugar en el América, es algo que siempre lo he manifestado, pero bueno, vamos paso a paso. Lo bueno e importante es lo que estoy viviendo ahora y si sigo así como lo estoy demostrando todavía puedo hacer cosas importantes”.

“Tengo contrato hasta el 2025 con opción de renovar un año más y pienso hacerlo, después ya veremos lo del regreso al América”, expuso Jiménez, quien también mencionó que le gustaría tirar los penales en el equipo.

“Pero son decisiones que no me competen, quien los cobra tiene más tiempo en el equipo y no queda más que apoyar a que consigamos cosas importantes”, precisó.

Hasta el momento, Jiménez suma diez años desde que disputó su último partido en el América para hacer un recorrido que incluyen el Atlético de Madrid, el Benfica, Wolverhampton y el Fulham, siendo sus mejores momentos con el Wolverhampton.

Antes de iniciar su periplo europeo, Jiménez disputó 103 partidos con el cuadro de Coapa, donde consiguió anotar 38 goles con 17 asistencias, en tres temporadas con la playera americanista, mientras que en la Premier League como ya dijimos suma 51 goles en 167 encuentros con el Wolverhampton y el Fulham.

Inclusive el artillero de la selección de México también tuvo que superar una grave lesión en octubre de 2020 en un tremendo choque con el brasileño David Luiz en duelo entre Wolverhampton vs. Arsenal, en donde Jiménez sacó la peor parte y que en lo deportivo le costaron casi tres años para recuperar su nivel futbolístico.

Raúl Jiménez ha tomado su segundo aire en la Premier League donde espera seguir mucho tiempo. Crédito: Kin Cheung | AP

Para muestra un botón del gran momento de Jiménez con el golazo con la selección de México en el último juego de preparación contra Estados Unidos en duelo celebrado el pasado 15 de octubre en el estadio Akron de Guadalajara, Jalisco y que sirvió para la victoria sobre los norteamericanos 2-0 en el cuarto juego del proceso de Javier “Vasco” Aguirre.

