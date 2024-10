Sandra Itzel dice que ya no recuerda a su ex Adrián Di Monte

Sandra Itzel se ha mostrado muy feliz por lo que está pasando tanto en su vida laboral como sentimental, pues al lado de Imanol Landeta ha destacado en el concurso “Las Estrellas Bailan En Hoy”. También parece haber encontrado el amor, pues dice ya no recordar a su ex esposo Adrián Di Monte.

Imanol Landeta declara la especial conexión que siente con Sandra Itzel

La actriz fue entrevistada a las afueras de Televisa cuando iba a ensayar, y reflejó su felicidad cuando los reporteros le preguntaron si sus heridas ya habían sanado, luego del largo y conflictivo proceso de divorcio con el cubano. “Cien por ciento, seguimos adelante. Ni me acuerdo de esa persona, yo sigo adelante con mi vida”.

Sandra Itzel critica al periodista Lucho Borrego, quien la llama “mujer ardida”

La ex cantante de La Sonora Dinamita también opinó acerca de que Adrián ya tiene una nueva pareja: “No me importa, es un tema que no me importa. Ahorita estoy viviendo mi presente y estoy muy feliz”.

Sandra señaló que nunca le ha cerrado las puertas al amor: “Siempre les he dicho que yo creo en el amor, muchísimo…Estoy muy contenta con lo que estamos haciendo, y se nota en la pista”. Cuestionada sobre si Imanol podría ser el hombre que buscaba, dijo: “Es un tipazo. Es un caballero, me abre la puerta y me lleva mi mochila. Es un artista en toda la extensión de la palabra. Es un gran hombre”.

Finalmente, sobre la posibilidad de tener hijos, Sandra Itzel, comentó entusiasmada: “Yo siempre he querido un bebé, y eso sucederá cuando tenga que suceder. ¡Ay chicos, dennos chance, apenas estamos bailando!”

