Sandra Itzel continúa firme en su demanda contra Adrían Di Monte

La cantante y actriz Sandra Itzel dijo estar feliz de haber regresado a México, ahora como participante del concurso “Las Estrellas Bailan En Hoy”. Al salir de sus ensayos la esperaba un gran número de reporteros, y comentó que la demanda por violencia intrafamiliar en contra de su ex esposo Adrián Di Monte continúa.

Para la ex vocalista de La Sonora Dinamita, el estar varios meses en Miami trabajando en la serie “Sed De Venganza” fue una experiencia sanadora en el aspecto mental: “Lo que viví fue tan reconfortante, tan restaurador para mí, y como se los decía a los productores de la serie, este proyecto me devolvió a Sandra Itzel, a quien era yo, volver a entender que siempre he sido esa mujer. Me siento más fuerte que nunca, tan aliviada, tan positiva, tan llena de vida, tan lista para lo que viene. Me siento muy feliz”.

Al ser cuestionada por los temas legales contra Di Monte (de quien se divorció en mayo de este año), Sandra comentó: “Eso sigue, Sandra Itzel ha olvidado, pero la justicia no olvida el pasado y lo que me pasó. Obviamente al estar en Miami ese proceso se tomó un tiempo, al igual que yo. Sin embargo, va a seguir adelante, y lo único que sé es que la justicia va a hacer su trabajo”.

Con respecto a “Las Estrellas Bailan En Hoy”, la actriz mexicana se dijo sorprendida consigo misma por volver a participar en un concurso de baile: “Feliz de volver a la pista; nunca digas nunca. Después del primer reality dije: ‘No vuelvo a bailar’. Después del segundo, dije: ‘No vuelvo a bailar’. La tercera es la vencida, y quiero disfrutarlo en esta ocasión. Me llena de felicidad el formar parte de este proyecto, sobre todo porque por primera vez voy a bailarle a mi país, porque todos los realities que había hecho habían sido en el extranjero”.

Finalmente, Sandra Itzel dijo tener en Dios a su mejor aliado para salir triunfante de todos sus problemas: “Creo que sin Dios no hubiera podido salir adelante de todas estas situaciones. Mi familia ha sido mi red de apoyo más grande; rodearme de gente buena, darme cuenta que hay gente buena. El trabajo también ha sido un gran “curita” en mi corazón”.

