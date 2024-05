Sandra Itzel ya se divorció, pero ahora enfrenta un proceso penal con Adrián Di Monte

El enfrentamiento entre Sandra Itzel y el actor cubano Adrián Di Monte continúa, a pesar de que hace unos días quedaron formalmente divorciados. Ahora la cantante deberá defenderse ante un proceso penal debido a la denuncia de violencia intrafamiliar que su ex esposo hizo contra ella, argumentando que en una ocasión lo trató de agredir de forma física.

Entrevistada para el programa “De Primera Mano”, Sandra celebró estar soltera de nuevo: “Gracias a Dios el divorcio se aceleró precisamente porque yo acudí a ratificar. Esta firma no era necesaria, pero sí aceleraba los trámites, que era lo que yo pedía. La persona más interesada ni siquiera se presentó con el juez, ni siquiera firmó, ni siquiera le importó, y si el divorcio salió tan rápido fue gracias a que yo realicé esa acción.

La actriz ya no menciona el nombre de Di Monte, e informó que hay una carpeta de investigación, que contiene pruebas que aportaron ella y sus abogados para enfrentar la denuncia: “Esta persona me denunció a mí por violencia intrafamiliar, utilizando artículos que defienden curiosa e irónicamente a la mujer. Él se ampara con leyes que se supone deben apoyar y proteger a los niños, a la familia. Aunque esa denuncia llega, el deber de la fiscalía es recibirla y tomar acciones, que son medidas cautelares. Precisamente porque se acusa violencia es que se tiene que proteger a la parte que está acusando. Sin embargo, eso no significa que proceda, se necesita que haya pruebas suficientes”.

Sandra Itzel recibió críticas de parte de muchas personas por tardar en denunciar a su ahora ex esposo. Ella argumenta que, a pesar de que sus abogados se lo pedían insistentemente, ella tenía miedo de lo que le pasara a Adrián; ahora está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias: “Yo me tengo que defender; yo no quería llegar a este punto. Es muy difícil para una víctima denunciar a su agresor. De hecho, las víctimas son las últimas en denunciar. Al tratarse de un proceso penal yo no quiero dar alguna declaración que no sea la correcta. Esto no se trata de buscar culpables, sino de hacer justicia. A final de cuentas yo lo que les digo a las mujeres, y que sería mi consejo para todas ellas, es que denuncien a sus agresores, porque ellos no van a tener ni una pizquita de piedad con ustedes”.

Hasta el momento, Adrián Di Monte no ha hecho declaraciones acerca de la conclusión de su proceso de divorcio de Sandra Itzel. Ella confía en que las autoridades harán justicia en su caso: “Creo que lo que se está presentando son pruebas contundentes. Si esa persona se quería librar de mí, ¿por qué hacer algo mucho más grande y mucho más complicado, y que sabe que no lo puede beneficiar?”

