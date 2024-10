Adele y Céline Dion protagonizaron un emotivo encuentro en Las Vegas

Este fin de semana, Adele y Céline Dion protagonizaron un emotivo momento durante uno de los shows de la intérprete de “Rolling in the Deep” en Las Vegas.

Céline Dion asistió a uno de los concierto de Adele en Las Vegas. La cantante británica no sabía que la intérprete de “My Heart Will Go On” estaba en el público y cuando la vio se emocionó y corrió a saludarla.

Durante el show, Adele bajó del escenario y caminó entre el público mientras cantaba “When We Were Young” y al ver a Céline Dion se acercó rápidamente y la abrazó.

Al terminar, la cantante británica, quien estaba notablemente conmovida con lágrimas en los ojos, siguió con el show, pero pidió un fuerte aplauso para Dion y aseguró que es una de sus personas favoritas.

En 2022, Céline Dion compartió su diagnostico de síndrome de la persona rígida, trastorno neurológico caracterizado por dolorosos espasmos musculares y rigidez.

Dificultad para cantar

En una entrevista de The Today Show, Céline Dion contó cómo los espasmos en sus cuerdas vocales la afectaban al cantar. “Es como si alguien estuviera empujando tu laringe y faringe de esta manera. No puedes variar el tono, o ir más agudo o más grave”, dijo la cantante, quien indicó que los espasmos se extendieron a otras partes de su cuerpo, como su abdomen, costillas, columna vertebral, manos y pies.

“Mis dedos y manos se quedarán en esta posición… Es como un calambre, pero es una posición en la que (sientes que) no puedes desbloquearlos”, explicó.

La cantante también compartió la razón por la que decidió mantener en secreto durante un tiempo su diagnostico de síndrome de persona rígida.

“No sabíamos lo que estaba pasando”, dijo la cantante a Kotb. “No me tomé el tiempo, debí haber parado, tomarme el tiempo para resolverlo”, agregó.

La cantante contó que sus síntomas empezaron a aparecer al mismo tiempo que su difunto esposo René Angélil luchaba contra el cáncer. “Mi marido también estaba luchando por su propia vida”, dijo. “Tuve que criar a mis hijos. Tuve que esconderme. Tuve que tratar de ser un héroe”, agregó.

