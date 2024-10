Adele reveló que perdió la audición de un oído por infección

Adele sufrió un problema de salud que afectó su audición. Recientemente, la cantante británica reveló que perdió parte de la audición en su oído izquierdo debido a una infección.

El fin de semana, durante uno de sus shows en Las Vegas, la cantante contó lo que le había pasado y lo describió como “la cosa más dolorosa” que ha experimentado hasta el momento, incluso peor que un parto.

La cantante de “Rolling in the Deep” explicó que la infección fue causada por una rara bacteria acuática, lo que hizo que su tratamiento fuera complicado. Al principio, Adele usó antibióticos hasta que dio con el tratamiento adecuado. Aunque logró aliviar su dolor, la pérdida auditiva aún persiste.

“Quise cortarme la oreja varias veces… Ya no me duele nada, lo cual es estupendo, pero estoy un poco sorda del oído izquierdo”, dijo.

Este no es el primer problema de salud que ha enfrentado la cantante y que casi perjudica su carrera en la música. En 2011, Adele se sometió a una microcirugía para detener el sangrado de un pólipo benigno en sus cuerdas vocales.

El problema fue tan grave que Adele tuvo que cancelar algunas fechas de la gira con la que promocionó su álbum 21. Afortunadamente, la situación se solucionó y no afectó su voz.

El emotivo encuentro entre Adele y Céline Dion

Este fin de semana, Adele y Céline Dion protagonizaron un emotivo momento durante uno de los shows de la intérprete de “Rolling in the Deep” en Las Vegas.

Céline Dion asistió a uno de los concierto de Adele en Las Vegas. La cantante británica no sabía que la intérprete de “My Heart Will Go On” estaba en el público y cuando la vio se emocionó y corrió a saludarla.

Adele & Céline Dion share an emotional moment together at Adele’s Vegas residency.



(🎥: nas.archives) pic.twitter.com/v75zcvCNhG — Pop Crave (@PopCrave) October 27, 2024

Durante el show, Adele bajó del escenario y caminó entre el público mientras cantaba “When We Were Young” y al ver a Céline Dion se acercó rápidamente y la abrazó.

Al terminar, la cantante británica, quien estaba notablemente conmovida con lágrimas en los ojos, siguió con el show, pero pidió un fuerte aplauso para Dion y aseguró que es una de sus personas favoritas.

