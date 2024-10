Armie Hammer lanza un podcast, buscando retomar su carrera

Hace dos meses el actor Armie Hammer se mudó a Los Ángeles y vendió su camioneta, pues quiere comenzar una nueva etapa en su vida tras las acusaciones de agresión sexual que en 2021 hicieron contra él varias mujeres (el proceso no siguió por falta de pruebas). Ahora compartió un video en su cuenta de Instagram e informó a sus fans que ha decidido lanzar un podcast, llamado “HammerTime”.

En el clip, Hammer aparece paseando por la calle y dice: “Hola amigos, soy yo de nuevo. Tengo noticias para ustedes. A algunos les encantará esto y otros lo odiarán. Pero básicamente tengo un podcast. La idea original es…quiero tener largas conversaciones con personas que tienen habilidades. Me fui por los últimos cuatro años y estoy de regreso. Así que va a ser una especie de diario, para poner mi vida en orden. Espero que les guste”.

El actor Tom Arnold fue el invitado en el primer episodio de “HammerTime”, y en un momento de la conversación abordó el tema del escándalo en el que llegaron a acusar a Armie de “canibalismo”. Le preguntó: “Cuando tu agencia te dejó, ¿fue una llamada telefónica? ¿Cómo fue eso?”

Hammer dijo que el impacto de las acusaciones fue muy grande. “Recuerdo cuando la m***** golpeó el ventilador. Fue gradual. ‘Hay alguien en línea diciendo cosas acerca de que has cometido abusos. Está empezando a moverse. ¿Sabes quién es esta persona?'”

El actor de 38 años perdió muchos proyectos y se alejó del mundo del cine debido a ese escándalo. “Una vez que se dio a conocer el asunto de la violación, la m***** golpeó muy fuerte…No iba a hacer nada para empeorar esto. Cada persona me llamaba y me decía: ‘Te conozco desde que tenías 19 años. Tú no eres este tipo. Sabemos que no eres tú’. En mi cabeza decía: ‘Genial, sí, gracias por la llamada telefónica, pero no me vengas con eso. Di algo sobre esto, porque nadie lo va a detener'”.

Armie Hammer agregó que hasta ahora ha comenzado a tomar con humor las acusaciones de canibalismo que le hicieron, pero le dijo a Arnold que el comentario de un hombre en medio del escándalo fue lo que provocó en él una profunda reflexión. “Él me dijo: ‘Prendiste fuego a tu casa y ésta se está quemando hasta los cimientos, ¿y ahora quieres que tus amigos corran contigo a la casa quemándose?”

