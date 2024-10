Johnny Depp volverá a protagonizar una película con Penélope Cruz

El actor Johnny Depp volverá a protagonizar una superproducción de Hollywood. Se trata de “Day Drinker”, un thriller en el que compartirá créditos con Penélope Cruz y que será dirigido por Marc Webb.

La cinta será producida por la compañía Lionsgate, y tratará acerca de un cantinero que trabaja en un crucero. Ahí conoce a una misteriosa mujer y ambos se ven envueltos en un caso que involucra a una organización criminal.

Depp y Cruz son grandes amigos, y han protagonizado las películas “Blow” (de 2001), “Pirates Of The Caribbean: On Stranger Tides” (de 2011) y “Murder On The Orient Express” (de 2017). Penélope fue una de las personas que en 2022 declaró en el juicio de difamación de Johnny contra su ex esposa Amber Heard. La actriz española dijo que nunca ha visto al artista comportándose de manera violenta.

“Day Drinker” marca el regreso de Johnny Depp a Estados Unidos, pero no es su primer trabajo en cine desde que ganó el juicio. Actuó en el drama histórico “Jeanne du Barry”, de la realizadora francesa Maïwenn, y el mes pasado presentó en el Festival de Cine de San Sebastián “Modi, Three Days On The Wing Of Madness”, su segunda película como director. Además, hizo la voz de uno de los personajes de la cinta de animación “Johnny Puff: Secret Mission”.

