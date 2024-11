Al América no le importa no tener “casa”; se sienten bienvenidos en todos lados

El América se quedó temporalmente sin “casa”. Esto porque el Estadio Azteca está en remodelación de cara al Mundial 2026, en el que será sede, lo que los obligó a disputar sus juegos de local en el Estadio Azul; sin embargo, hace unos días fue clausurado y ahora los azulcremas tendrán que mudarse a Puebla indefinidamente, lo cual no les quita el sueño, según declaró el zaguero Israel Reyes.

El defensa central de las Águilas, bicampeón actual del fútbol mexicano, afirmó este martes en conferencia de prensa que al equipo no le afecta cambiar su sede de local porque tiene tanta afición que en cualquier estadio se sienten en casa.

“No lo esperábamos, pero no importa; el América se siente bien en cualquier cancha. Ahora no nos dio tiempo de saber ni dónde nos habría gustado jugar, de repente supimos que vamos a Puebla, pero no importa porque nos sentimos locales a dónde vayamos“, afirmó el también seleccionado mexicano.

“A nosotros nos sienta bien cualquier cancha. Incluso al principio de la temporada se mencionó que podíamos ser locales en varios estadios. Nos da confianza porque la gente nos sigue en cualquier estadio“, confió el zaguero.

El América, que ocupa el octavo lugar de la tabla con 24 puntos, está obligado a ganar el par de partidos que restan en la fase regular para tener la posibilidad de evitar la repsca, que juegan los equipos ubicados entre el séptimo y décimo puesto.

“Es un partido muy importante en el que necesitamos sí o sí los tres puntos. La gente decía que nos relajamos luego del título, pero este equipo siempre ha estado claro, tuvimos bajas por lesión, viajes, parones por distintas circunstancias y de todas maneras seguimos aspirando a un nuevo título”, subrayó.

Desde el inicio del Apertura 2024 las Águilas no pueden jugar en el Estadio Azteca. Ante este impedimento el América trasladó sus juegos de local al Estadio Azul, cuyo nombre oficial es “Ciudad de los Deportes”, recinto que el pasado sábado fue clausurado por el gobierno de la Ciudad de México, por lo que no estará disponible para que el equipo dirigido por el brasileño André Jardine dispute su duelo de la decimosexta jornada ante Pachuca este miércoles.

Como sede alterna la directiva del América hizo los arreglos para que su equipo reciba al Pachuca en el estadio Cuauhtémoc de Puebla, ubicado a poco más de 130 kilómetros de la capital mexicana.

El América, que viene de ganar los títulos de Clausura 2023 y Apertura 2024, busca clasificarse de manera directa a la fase final del Apertura 2024 para intentar obtener el tricampeonato, algo que ningún equipo ha logrado desde que se juegan torneos cortos en México, en 1996.

*Con información de EFE.

Sigue leyendo:

-Salinas Pliego dice que el Mazatlán vs. América es un clásico

-Santos Laguna se hizo el harakiri y América los goleó 3-0

-El América cerca del play in, pero no de la liguilla por el título