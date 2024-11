Economía, inmigración y racismo, preocupaciones de millones de latinos en las elecciones

Las frenéticas asambleas de votantes en estados clave de Estados Unidos terminaron y este martes 5 de noviembre, más de 160 millones de electores emitirán su sufragio para elegir a la vicepresidenta Kamala Harris como presidenta o a Donald Trump, de quien expertos consideran que podría convertirse en un gobernante totalitario.

“Yo creo que algunos [votantes] hicieron una decisión estratégica de votar por Kamala Harris, aun cuando no ven en ella la solución a su economía, pero analizan la importancia de tener lo que podría ser un gobierno totalitario con el candidato Trump”, declaró el catedrático venezolano Miguel Tinker Salas, historiador en Pomona College de Claremont, California

“Trump ya la ha dicho, que él quiere ser dictador desde primer día y que quiere deportar a 12 millones de personas con su Proyecto 2025, deshacerse del Departamento de Educación y del Departamento de Medio Ambiente, las medicinas y las vacunas”.

El experto indicó que, si bien ya han votado más de 70 millones de personas, al país le espera la incertidumbre, porque, aunque Kamala Harris gane el voto popular, puede perder el voto electoral tal como sucedió con Hillary Clinton-Trump (año 2016), y en la contienda entre George Bush y Al Gore (año 2000).

María Luisa Flores, de 81 años, dijo que no podía dejar de votar. Era su responsabilidad. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Harris y Trump se vieron enfrascados en una reñida carrera, donde las falsas afirmaciones de Trump sobre el fraude electoral en Pensilvania generaron preocupaciones de que podría intentar nuevamente anular los resultados electorales si pierde.

De hecho, las afirmaciones falsas de Trump han impregnado la mentalidad de electores latinos como Steve Espinoza, un hombre jubilado de Montebello, quien emitió su voto anticipado en el centro de votación de la primaria La Merced.

“Hoy, más que nunca el país está expuesto a un ataque terrorista desde el 9/11; 300,000 violadores y asesinos han entrado a Estados Unidos”, afirmó Espinoza.

¿Y dónde obtuvo esos datos?

“Fue de ABC o CBS. No estoy seguro…además 300,000 niños han desaparecido en la frontera y eso es algo terrible”.

Michelle y su madre, Adela García dijeron que votaron por Harris, la mejor en esta elección. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Ambas declaraciones son inexactas y no concuerdan con la realidad. Ninguna de esas cadenas de noticias ha publicado esos datos porque no obedecen a la realidad de la nación, pero decidimos no omitir la opinión de Espinoza para que los lectores se den cuenta qué tan grande es el problema de la desinformación.

Susana, la esposa de Espinoza, dijo estar emocionada por haber votado por Trump.

“Él es bueno y fuerte. Sé que se encargará de muchas cosas de las que debemos ocuparnos como la inmigración, trabajos y la economía”, comentó a La Opinión

En su cierre de campaña, la vicepresidenta Kamala Harris prometió nuevamente reducir los impuestos para las personas de clase media, asistencia financiera para el cuidado de niños y lograr que Medicare asuma el costo del cuidado de las personas de la tercera edad.

“Trump ha dicho puras mentiras”

Para María Luisa Flores, ciudadana estadounidense de 81 años, nacida en Torreón, Coahuila, México, haber emitido su voto en Centro de Recreación Ramon García, en el este de Los Ángeles fue importante.

“Me preocupa lo que está pasando con ese señor que ha dicho puras mentiras; no es bueno para el país ni para los inmigrantes…Mi mamá que vive en Guadalajara dice que Donald Trump es el anticristo”.

Si bien Kamala Harris y Donald Trump se enfrentan en una batalla reñida, los latinos de Los Ángeles entrevistados se han decantado por Harris, con un promedio de 5-1 a favor de la vicepresidenta demócrata.

“Los temas en los cuales más pensé antes de votar fueron la inmigración, el racismo contra los hispanos y la economía”, expresó Michael García, de 30 años, quien trabaja en un restaurante de comida rápida. “Ya no quiero más impuestos”.

La familia Espinoza votó por Trump, dijo que ea la mejor opción para los latinos. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

“Dictador y neofascista”: Tinker Salas

El profesor Miguel Tinker Salas expresó que la elección presidencial de 2024 presenta “mucha…mucha incertidumbre”, dado el hecho de que Trump ha tratado de impugnar los comicios anticipadamente y sin saber los resultados finales.

“Si no gana no hubo democracia; lo cual repetiría lo ocurrido en 2020 y podría llevarnos a una situación inesperada de conflicto”, indicó Tinker Salas. “Se trataría de crear condiciones de ingobernabilidad, lo que complicaría el asunto si gana Harris”.

De impugnar las elecciones, para Trump sería “porque hubo fraude”, añadió Tinker Salas. “Y, sus seguidores, que son millones y que lo ven como parte de un culto, llevarían al país a la ingobernabilidad”.

“En cierta forma sería similar a la práctica de la Alemania nazi con Adolf Hitler, creando un enemigo interno sobre el cual poner toda la culpa por la crisis económica, social o cultural, en este caso los inmigrantes, las personas homosexuales y otros, como sucedió con los judíos [en la Segunda Guerra Mundial]”.

Antes de las elecciones, una encuesta nacional de CNN revela un empate técnico entre Trump y Harris, quienes supuestamente tienen el mismo nivel de aceptación entre los votantes latinos, con el 47%.

Sin embargo, el Partido Demócrata ha mantenido el apoyo latino durante décadas. En la actualidad es el 54% de respaldo para Kamala Harris, por 37% para Trump. Los latinos representan el 15% del total del electorado.

Gran participación anticipada y el derecho al voto

Daylyn Presley, portavoz de la oficina de Registro de Votantes del condado de Los Ángeles, informó a La Opinión que fueron enviadas 5,783,617 boletas electorales y hasta un día antes de los comicios oficiales, fueron regresadas 1,476,907, es decir el 25.5%.

Presley reconoció que la gente está entusiasmada por participar en la elección, aunque advirtió que ellos solamente se encargan de lograr “que tengamos una elección justa y asegurarnos que cada voto cuente”.

A partir del sábado, el condado de Los Ángeles tendría un total de 648 centros de votación

disponibles, y 184 estarán abiertos en el Condado de Orange.

En el día de la elección, los centros de votación están abiertos de 10 a.m. a 8 p.m. Una lista completa de las ubicaciones en el condado de Los Ángeles está disponible en https://locator.lavote.gov/y en el condado de Orange, en https://ocvote.gov/voting/your-in-person-voting-options

Para encontrar más información sobre los centros de votación en California visite https://caearlyvoting.sos.ca.gov/

Molly McGrath abogada, defensora y organizadora del derecho al voto que actualmente trabaja en el Departamento de Defensa Política Nacional de la ACLU como directora de Campañas Nacionales, dio a conocer que los votantes tienen que saber sus derechos cuando emitan su sufragio.

Tus derechos como votante:

• Si las urnas cierran mientras todavía estás en la fila, quédate en la fila: tienes derecho a votar.

• Si usted comete un error en su boleta, solicite una nueva boleta.

• Si las máquinas están apagadas en su lugar de votación, solicite una boleta de papel.

• Si tiene algún problema o tiene preguntas el día de las elecciones, llame a la línea directa de protección electoral:

• Inglés: 1-866-OUR-VOTE / 1-866-687-8683

• Español: 1-888-VE-Y-VOTA / 1-888-839-8682

• Árabe: 1-844-YALLA-US / 1-844-925-5287

• Para bengalí, cantonés, hindi, urdu, coreano, mandarín, tagalo o vietnamita: 1-888-274-8683

Algunas propuestas en la boleta

Proposición 2: California pediría prestado $10 mil millones para construir escuelas y colegios comunitarios.

Proposición 3: Reafirma el derecho a casarse de las parejas del mismo sexo, independientemente de su género o raza.

Proposición 4: Préstamo de $10 mil millones en bonos para ayudar a California a enfrentar los desafíos del cambio climático.

Proposición 5: Crear más viviendas que sean asequibles para los californianos de ingresos bajos y medios.

Proposición 6: Limita el trabajo forzoso en las cárceles y promuevepara promover la rehabilitación en el sistema carcelario, Pone fin a la esclavitud y promover la rehabilitación de la explotación en cárceles y prisiones.

Proposición 32: Para aumentar el salario mínimo de California a $18.00 la hora.

Proposición 33: Para ampliar la capacidad de los gobiernos locales para implementar el control de alquileres.

Proposición 34: Requiere que ciertos proveedores utilicen los ingresos por medicamentos recetados para los pacientes.

Proposición 35: Hacer permanente un impuesto sobre los planes de atención médica administrados. Esta iniciativarecaudaría más dinero para Medi-Cal e impedir que los legisladores utilicen el dinero para evitar recortes a otros programas.

Proposición 36: Aumentaría los castigos de delitos de tres maneras: convertir ciertos delitos menores en felonías; amplia las penas de felonía y requiere que algunas felonías se cumplan en prisión en lugar de en la cárcel del condado.