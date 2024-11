Horóscopo de hoy de Nana Calistar 11 de noviembre de 2024

Aries

Se vienen días de cambios en los cuales debes enfocarte en tus sueños y metas y lo que deseas de la vida. No te dejes llevar por chismes que solo te van a sacar de tu zona de confort y ponerte de malas. En lo laboral se ve un excelente terreno y la posibilidad de salir adelante en muchas cuestiones. Eso que te importaba mucho pasará a la historia y ya no te quitará el sueño. Aprende a quererte más y sobre todo a respetarte pues si tú no lo haces nadie lo va a hacer por ti. Se vienen días en los cuales vas andar muy pensativo recordando a una persona del pasado. Cuida más tu cuerpazo criminal sobre todo tus piernas pues estas representan tu mejor punto de atracción para las demás personas, recuerda que si no le pones un alto a la comida en poco tiempo terminarás perdiendo tu cuerpazo y pa bajar va a estar bien complicado. Cuidado con lo que sale de tu boca andarás con el colmillo bien afilado y podrías herir a tu propia familia. Si tienes pareja va a cambiar mucho su manera de ser contigo y esto posiblemente se deba a que hay una persona que le ha movido el tapete en este tiempo. El amor estará más fuerte que nunca, pero va a depender de tu forma de ser y tratar a tu pareja o tu ligue. Momento de aprender de los errores, de enfocarte en cuestiones buenas y de darle vuelta a la hoja sobre cualquier situación negativa por la que hayas pasado.

Tauro

Cuídate de enfermedades respiratorias y estomacales. A la fregada los buenos modales y esas cuestiones, que no te importe el qué dirán disfruta tu vida sin rendirle cuentas a nadie que no estás para esas cosas. Se vienen cambios en los cuales debes cuidar tus dineros porque se pueden venir pérdidas si gastas en lo que no tienes. No es momento de ser diferente para complacer a los demás, deja que ellos actúen como desean y céntrate en ti. No te menosprecies ni bajes tu precio por nadie pues quien te quiera luchará por ti sin poner condiciones. Oportunidad de un viaje en el cual te va ir súper bien solo cuida tus gastos. Podrías sentir necesidad de buscar a alguien de tu pasado si es así como sea solo pa despedirte y mandarlo a la fregada. No permitas que nadie te haga sentir menos de lo que vales, aprende a poner en su lugar con la simple palabra a esas personas liosas sino les parece quién eres o lo que haces que vayan a incomodar a la gestora de sus días. Viene una semana muy perra, hay muchos cambios en puerta, va a cambiar la rutina a la que ya estabas bien acostumbrado o acostumbrada, vienen movimientos sentimentales que te van a desconcertar mucho.

Géminis

Mi querido Géminis debes enfocarte en tus sueños y metas y no hacer a un lado todo lo que quieres y deseas. Vas a salir de una situación muy perra que tiene que ver con una amistad o familiar por conflictos y discusiones que han existido en los últimos días. No te des tantos aires de ingenuo porque no a todos atrae esa bandera con la que andas por la vida, pues bien sabemos cómo eres. Oportunidad de un amor que va llegar mediante una red social y podría venir a cambiar mucho tu vida. Aprende a mandar a la fregada el pasado y dejarlo ir porque mientras no lo hagas seguirás igual de solo o sola aferrándote a algo que ya no te pertenece e incluso ya no existe. Se vienen días de cambios y posiblemente cambies de casa o de vehículo. Momento de desprenderte de todo lo que duele y lo que no tiene sentido, enfócate en tus metas y sueños y todo lo que deseas. Momento de dejar las cosas en claro con las personas que te rodean, caes en situaciones muy tontas últimamente y tu buen corazón podría hacerte cometer grandes errores entre ellos culpar a una persona que nada tiene que ver con los problemas que estas enfrentando. Aprende amarte un poco más, se viene un viaje con pareja o amistad.

Cancer

Ten mucho cuidado con cambios de humor que podrían venir a dañar a tu familia o tu entorno. Cuídate de dolores estomacales, estarán a la orden del día y que podrían hacerte ir a parar al hospital. Es momento de cambios en tu estado de ánimo y te centres en cuestiones que te dejen algo de provecho y no en pérdidas de tiempo. No cargues con karmas pasados y cierra cualquier puerta o ciclo que haya quedado abierto, para que des entrada a tu vida a nuevas oportunidades. Es momento de aprender del pasado para no volver a cometer los mismos errores. Un nuevo amor asomar sus narices en próximas fechas, llegará mediante un asunto de negocios o amistades, dale entrada a tu vida y ya no dudes más del amor. No te permitas intentar más de una vez si fallas y si otra persona no pudo lograrlo muéstrale que tu sí. Perdida de objetos y reencuentros con amistades del pasado se visualizan. Un sueño premonitorio está por suceder. Conoces tus errores y fallas y sabes lo que podrías perder sino si no remedias eso que te han afectado lo que va de tu vida. Momentos increíbles se vienen a tu vida pues comenzarás a quererte un chorro y valorarte y sobre todo darte cuenta quien no merece tener tu compañía o tu amistad. Persona piel morena te va a complicar ciertos planes.

Leo

Es importante que veas el pasado y te des cuenta del camino que has recorrido para llegar donde ahora estás. Debes cuidar un poco más tu entorno y no permitir que energías negativas te dañen a ti y tu familia. Entrarás a una etapa de muchas mejoras en muchos aspectos de tu vida, empezarás a ver la luz y querrás comerte al mundo entero con los proyectos que tienes en mente. Cuidado con chismes de vecindad dentro de la familia los cuales pudieran aparecer en cualquier momento e involucrar más de la cuenta. Se vienen cambios en tu economía que te van a beneficiar mucho. Te pondrás en el lugar de otra persona y eso te va a ayudar a superar muchos problemas y situaciones que estabas enfrentando pues comprenderás que hay personas que de verdad si la pasan mal y tú te quejas de cosas sin importancia. Una amistad te trae de boca en boca, su actitud, indiferencia y sobre todo ciertos chismes que llegarán a ti te revelarán de quien se trata y porque ese cambio contigo, que ya no te afecten esas tonterías y que se te resbalen. Una salida de dinero te va a dejar algo apretado económicamente, cuida mucho es parte y si tienes una deuda trata de cubrirla a la brevedad.

Virgo

Hay oportunidad de realizar un viaje con amistad o con pareja en el cual te la pasarás de lo mejor. Cuídate de traiciones dentro de la familia que van a venir a ocasionar muchos problemas. Recibirás noticias inesperadas que te dejarán algo incomodo o incomoda, con el paso de los días recuperarás la tranquilidad. Es momento de checar cuales serán tus planes para el próximo mes, asegúrate que no sean tan ambicioso o de lo contrario jamás podrás conseguirlos. No te dejes llevar por amores del pasado los cuales pudieran afectar tu presente. Es momento de aprender del pasado y centrarte en tu futuro y presente para mejorar en todos los aspectos que te hayan detenido. Cuídate de traiciones por parte de familiares pues hay familiares lejanos que no te ven con buenos ojos ni a ti ni a tu familia, no te metas en problemas y tu dedícate a lo tuyo y no respondas a lo que escuches pues solo te expondrás a discusiones de nunca acabar y sin sentido. Se vienen cambios en tu estado de ánimo, podrías andar un poco triste o melancólico en las próximas fechas. Cuidado con gastos innecesarios que podrían venir afectar tu cartera en próximas fechas.

Libra

No tengas miedo de enfrentar tu realidad y darte cuenta de que nada está perdido, ve por tus objetivos y dale con todo a tus proyectos. Si tienes pareja cierta situación podrían desbalancear la relación y eso se debe a que hacen mucho caso a chismes y terceras personas. Aguas con idealizar a las personas pues podrías darte en la torre cuando te caigas de la nube donde estarás viviendo. Entras en tu ciclo muy perro y vienen cosas muy buenas para ti, aprende a disfrutar todo lo que la vida te pone a tu paso. Te viene la oportunidad de emprender negocio con un familiar el cual se ve muy bien económicamente y rendirá sus frutos sin embargo tu falta de entusiasmo podría hacer caer un poco el negocio. Es importante que pongas atención a las señales que se te presentarán en estos días pues te dirán que camino elegir con una propuesta que te va a llegar. Celos de pareja en caso de tener y un chisme te llega por parte de familia. Date la oportunidad de desconfiar de todo mundo porque hay muchas personas que no te ven con buenos ojos y buscarán afectarte de mil maneras.

Escorpión

Aprende a quererte más, tal vez no tienes lo que quieres en estos momentos, pero recuerda que siempre habrá alguien que viva peor que tú. Es momento de mandar al carajo a toda aquella persona que te estorbe o te cause estrés en tu vida. No permitas que cambios de última hora te cambien tus proyectos o tus metas. Momentos increíbles con amistades se aproximan, sal y diviértete y dale vuelo a la hilacha y que te valgan comentarios negativos de otras personas. Te vienen cambios en lo laboral y en la suerte, andarás super bien en esos aspectos, pero tampoco te confíes mucho de esa suerte pues podrías cometer grandes errores y gastar en cosas innecesarias que al final de mes de noviembre te van a dejar con ciertas necesidades económicas. Una situación te hará valorar mucho a tu familia, recuerda que las pruebas duras que enfrentas son para quitarte lo tonto y prepararte para pruebas más fuertes. Ten cuidado con noticias inesperadas de un amor del pasado. No le huevonees tanto a tus cosas ni esperes que estas te caigan del cielo, tienes que ponerte las pilas para ir tras lo que quieres, sea lo que sea. Se vienen cambios en los cuales tu enfoque debe estar en mejora tus ingresos pero también tu parte sentimental.

Sagitario

Una persona de piel blanca te va a meter en problemas, no confíes tanto pues si tienes pareja te va a enredar al punto de que se arme el pleito con tu pior es nada. Ya déjate de tonterías y muéstrale al mundo de qué este hecho, la vida te brinda nuevas oportunidades muy buenas para ser alguien en la vida y consolidar sueños, estas en una etapa que podrías lograr lo que te propusieras. No es momento de buscar oportunidades donde sabes que no las hay, ya dale carpetazo y ve por tus verdaderos objetivos. La vida te llenará de situaciones que te harán crecer y darte cuenta quien no es bueno o buena para tu vida. Viene una semana de muchos reencuentros con personas del pasado y es posible que termines bajo sabanas con quien te mueve mucho la hormona. No te deprimas por cuestiones que tienen solución, mejor soluciónalas y arréglalas. Llegan noticias a ti de expareja o examigo, en cierto grado te pondrán algo incomodo o incomoda, pero al final del día te darás cuenta que fue lo mejor, le mentarás la madre y todo el show pero eso te servirá para descansar un poco de todo el coraje que traías guardando.

Capricornio

No te dejes llevar por el qué dirán que al final esos comentarios solo te van a venir afectar. Aprende a decir que no y a no estar siempre para todo el mundo. Deja de pensar en esa persona que en el pasado te fregó la existencia, mejor piensa en lo que vendrá de nuevo para ti. Ciertas amistades se te caerán del pedestal donde las tenías. Date la oportunidad de ver por ti y los tuyos, de centrarte en la familia y lo que en realidad importa. Ten mucho cuidado con amores del pasado los cuales pudieran aparecer en cualquier momento de tu vida. Es posible que en estos días te sientas un poco triste, hay muchos planes en tu vida que han quedado inconclusos, ya no sabes qué camino seguir para lograr tu felicidad, recuerda que tienes que encontrarte a ti mismo o misma antes de querer encontrar a una persona que te complemente. Cuídate de caídas, golpes y dolores pues estarán a la orden del día, traes muchas energías negativas alborotadas. Tu carácter inestable podría hacerte cometer un gran error y herir con tus palabras a alguien de tu familia, no lo permitas y ponte las pilas. No dejes que comentarios del pasado arruinen tu presente, enfócate en lo que en realidad vale la pena.

Acuario

Viaje se comenzará a planear, posibilidad de encamarte con amistad, aguas porque vas a salir afectado o afectada. No cargues con responsabilidades ni karmas que no son tuyos, deja que cada persona se rasque con sus propias uñas. Aprende a que se te resbalen las críticas y valora la opinión que tú tienes sobre ti. Debes aprender a cuidar tu autoestima y no exponerte a malos comentarios de las demás personas. Cuídate de un robo o pérdida de objeto o dinero. No te adelantes a los hechos ni creas todo lo que llega a tus oídos podrías estar juzgando mal a una persona solo por comentarios que has escuchado, aprende a conocer más a las personas antes de juzgarlas. Ten mucho cuidado con noticias de personas la cual te van a calentar el oído y podrías despotricar con quien no lo merece. Es momento de aprender de cada lección del pasado para que no te vuelva a pasar. Momentos importantes llegarán a tu vida y una noticia familiar te hará muy feliz o te dará esa paz que requieres y necesitas para recuperar tu estabilidad emocional.

Piscis

Mi querido Piscis es momento de agradecer al universo todo lo que sucede sea bueno o malo, agradece que la vida te va compensar todo lo que te ha salido debiendo en el pasado. Es momento que cierres cualquier ciclo que ya dolió demasiado. Viene un viaje en puerta y oportunidades muy buenas en la vida para ti que deberás de provechar a la brevedad, cambio de una casa o vehículo y persona de tu pasado que volverá a rondarte con planes amorosos hacia ti. Deja que el viento se lleve todo ese dolor y comienza a ver la luz en tu vida nuevamente, vendrán nuevos amores y muchas oportunidades para ser feliz y volver a creer. Día de mucha reflexión en lo cual podrías estar pasándola mal por comentarios que llegarán a tus oídos, date la oportunidad de hacer oídos sordos y que nada de eso te afecte o dañe más de lo que ya estas. Date la oportunidad de remediar errores que cometiste y centrarte en cuestiones y situaciones que en realidad importan y valen la pena. Ya no es momento de detenerse en el camino a tirar piedras a quienes te han dañado y hecho la vida tan miserable, es momento de ir por esos sueños que se quedaron en el camino y no lograste cumplir. Momento de cambiar de conducta y de ser más positivo o positiva si quieres atraer cosas buenas a tu vida.