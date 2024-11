Embajador Ken Salazar arremete contra AMLO y lo acusa de cerrarse a cooperación de EE.UU. en seguridad

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, rompió con la diplomacia y acusó al gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador de negar la realidad respecto a la inseguridad que impera en México y de paso, se negó a recibir ayuda del gobierno norteamericano para luchar contra el crimen organizado.

Salazar, quien al final del sexenio de AMLO protagonizó un desencuentro con el mandatario, señaló que bajo ese gobierno se trastocó la coordinación binacional, especialmente en el último año. “El Presidente anterior no quiso recibir apoyo de los Estados Unidos, cerró la puerta a inversiones de arriba de $32 millones de dólares porque no quería que esa inversión llegara a México para ayudar a la seguridad del pueblo mexicano”.

El diplomático fue contundente al señalar que “La estrategia de ‘Abrazos, no balazos’ no funcionó”, refiriéndose al lema que el expresidente popularizó al señalar que no habría una confrontación armada directa contra el crimen organizado.

“Por muchos años se ha dicho que todo está bien en México, que hay seguridad, pero vemos Sinaloa, vemos Culiacán. Decir que no hay problema es negar la realidad. Se ven problemas en otras partes de México, el asesinato del padre Marcelo en Chiapas; la verdad es que hay un problema muy grande en México”, insistió.

Además, el embajador criticó la retórica de López Obrador sobre la relación con EE.UU., “echarle la culpa a otros, a Estados Unidos como se hace muy claramente, no es lo que se requiere”.

Sin embargo, una vez que López Obrador dejó la presidencia, la relación con Claudia Sheinbaum no luce mejor, pues hizo referencia a la actual explosión de violencia en Sinaloa.

Ya semanas atrás, el embajador también desató reacciones del gobierno mexicano, al referirse a la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, “lo que pasó en Sinaloa debería celebrarse”.

“A mí me sorprende tanto que no se pueda decir victoria del pueblo de México, victoria de Estados Unidos, resultado del trabajo que hemos llevado en los últimos tres años”, declaró tras los señalamientos del secuestro de Zambada y una violación de las leyes, como el gobierno de Claudia Sheinbaum han manifestado.

Pese a esa polémica, Salazar dijo tener “esperanza” en el éxito del gobierno de Sheinbaum en materia de seguridad e insistió en que lograrlo implica invertir recursos en esa materia e implementar una cooperación “profunda” con Estados Unidos.

