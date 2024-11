Horóscopo de hoy de Nana Calistar 13 de noviembre de 2024

Aries

Ten presente que regresar con exparejas es volver a pasar por la misma situación que ya pasaste y volver enfrentar las mismas infidelidades que ya pasaste. Es momento de aprender de la vida, de disfrutarla cada momento y de no dejarte llevar por chisme y comentarios fuera de lugar que no vienen al caso. No es momento de mendigar amor, ni cariño ni atención por quien no lo merece y no vale la pena, tienes interés en una persona pero ella no en cuenta, deja de perder tu tiempo ahí. Cuidado con perdonar infidelidades pues te la podrían volver hacer y no solo una vez más sino muchas, así que si estás en una relación y ya te puso el cuerno piénsalo dos veces antes de dejar segundas oportunidades. La llegada de chismes por parte de amistades del pasado se hará presente no los tomes en cuenta o van hacer que salgas de tus cabales. Te viene nuevo ciclo cargado de cambios en el área de tus sueños y planes a futuro, entenderás que muchos de ellos son solo simples fantasías y que deberás de atenderlos a la brevedad. Recibirás un dinero extra que te ayudará mucho en el ámbito de lo económico solo debes de poner la atención y el empeño necesario para que así suceda y aprender a invertir y no gastar dinero que no tienes. Trata de descansar más pues podría haber dolores de cabeza debido a cierto estrés que vas a comenzar a tener. Es momento de cuidar un poco más tu nombre porque podría andar en boca de muchas personas. Dinero que no esperabas te llega en cualquier momento y deberás de aprovecharlo de la mejor forma o manera para evitar pérdidas. Te llegará mensaje o llamada que te cambiará el día y te pondrá muy de buenas posiblemente sea de una persona de tu pasado que te ha pensado mucho. Ten cuidado con amores de una noche los cuales terminarán metiéndose en el corazón y será complicado sacarlos pues se te da mucho enamorarte.

Tauro

Cuidado con una persona de tu pasado que retorna y te meterá en graves problemas por sus comentarios que podrían dejarte en mal con las demas personas. Momento de aprender y de ir por el mundo luchando contra todo lo que te impide lograr tus sueños y tus metas. Se viene una compra grande, ten cuidado porque dichos gastos te van ocasionar más deudas más adelante. No te dejen caer por comentarios negativos de personas envidiosas, recuerda que tu actitud y seguridad ante la vida suele despertar muchas envidias. No trates de aparentar alguien que no eres para complacer a quien no debes. Amor con amor se paga así que trata de devolver en la misma medida lo que das o recibes, si tienes una relación y la cama de placer se ha enfriado háblalo con tu pareja y busquen maneras de revivir la llama del amor. Cuidado con llevar una vida tan aprisa pues podrías caerte y cometer graves errores. Debes de confiar en tu capacidad de lograr lo que te dé la gana y hacer a un lado esas inseguridades tontas que no te están llevando por ningún sitio. No te desesperes, el trabajo no vendrá a ti, necesitas moverte si quieres conseguir algo bueno, en el área de ventas te vendría excelente solo deberás de ser más inteligente que lo normal para que todo te funcione como tu espera. Viene un dinerito muy bueno y suerte en negocios y juegos de azar. No des por hecho nada y menos sino lo ven tus ojos porque te llegarán comentarios y chismes que te van a sacar de tus casillas. Es momento de no caer en provocaciones de enemigos pues podrías cometer errores que lamentarías en el futuro al comenzar guerras que no tendrán un buen final. Es importante que cambies tu actitud ante lo que pasa o se presenta, se más positivo pues solo así lograrás atraer cosas buenas para tu vida.

Géminis

Trata de comunicarte más con tu pareja en caso de tener pues será la clave para solucionar cualquier problema o indiferencia que haya existido. Es posible que sientas necesidad de recuperar una amistad que perdiste hace tiempo, si está en tus manos solucionar y arreglar ese problema adelante sino next no pasa nada, el mundo no se termina. Vienen momentos muy buenos llenos de amor para ti en el área de la familia y cambios en los dineros que te beneficiarán mucho, solo deberás de ser más cuidadoso en tus gastos. Aprende a deslindarte de problemas que no son tuyos y comenzar a trabajar en lo que te corresponde. Ten cuidado con firmas y trámites que podrían no salirte como deseas y quieres. Se vienen días en los cuales debes relacionarte más con tu familia que al final son las personas más importantes que tienes. Hay días en los cuales no entenderás el porqué de muchas cosas, pero con el paso de tus días entenderás que fue lo mejor. Cuidado con amores del pasado que podrían retornar en cualquier momento y con su retorno ocasionarte graves problemas de los cuales te será complicado salir, no des pie a esas personas, ya cierra esos ciclos del pasado si quieres lograr avanzar. Este mes de noviembre deberás analizar tu vida y tus situaciones para saber si ha valido la pena lo que has hecho o has realizado. Hay varias de tus amistades que se la viven de amargados y critican todo y nada les parece, aléjate de esas personas que nomás te enredan en su veneno, después ahí andas quejándote y te anda llevando la fregada, recuerda que la mala energía también te afecta mucho. Hay muchos cambios en tu estado de ánimo, días te sentirás feliz y otras no querrás saber de nadie, estás pasando por situaciones de de cambio de humor muy fuertes y eso en gran medida no te dejará crecer ni avanzar.

Cáncer

No dejes que personas del pasado intervengan en tu presente, es necesario quitarlos de tu camino para evitar que te sigan afectando con malos comentarios. No permitas que nadie robe tu paz interior ni permitas que otras personas hagan leña del árbol caído. Cuidado con cambios en tu conducta que no podrían beneficiarte del todo y podrían alterar mucho tu paz. Ya no seas tan celoso o celosa y aprensiva sino crees en tu pareja o la persona con la que sales pues no vale la pena seguir ahí haciéndote ideas tontas que la mayoría no existen, te dejas llevar por ideas falsas, que a antes te lo hagan hecho no significa que siempre vaya ser así. Ya no estas para aguantar a nadie pues a duras penas te aguantas a ti mismo así que ten cuidado antes de elegir con quien relacionarte. Se vienen días de cambios en los cuales debes comenzar a visualizar cómo mejorar tu economía y cómo cuidar tus gastos porque gastas más de lo que tienes o de lo que ganas. Cuidado con accidentes automovilísticos pues podrían estar a la orden del día y ahorita no estás para ese tipo de gastos. Deja que el mundo ruede, tu preocúpate por tus cosas y deja que los demás hagan lo que se les antoja que ese ya no es problema tuyo. La vida te devolverá a manos llenas todo tu esfuerzo y dedicación y en el mes de diciembre recibirás dos noticias muy especiales que te cargarán de energía y ganas de continuar tu vida solo trata de ser más observador, positivo y sobre todo agradecido con las personas que te han ayudado. Si quieres dejar atrás las depresiones y sentirte mucho mejor comienza por quitar de tu vida todas esas personas que te causan conflicto o problemas, no permitas que nadie altere tu paz y trabaja en mejorar en cualquier aspecto negativo.

Leo

No te dejes caer ni vencer por nadie, es momento que saques fuerza de donde puedas y comiences a trabajar en todo eso que llena tu vida y mundo y te hace sentir muy feliz y alegre. Eres bueno dando tu crítica de lo que sucede alrededor y eso algunas veces te puede traer problemas por tu sinceridad, evita caer en esas cuestiones que solo te llenan de enemigos, pues cuando los demás han opinado sobre tu vida sueles ponerte muy de malas. Aprovecha las oportunidades que te llegan y no las dejes ir, vienen días en los cuales las oportunidades comenzarán a aparecer sobre todo en el área del amor y económica. No te permitas cometer los mismos errores del pasado dile adiós a lo que ya fue y enfocate en el ahora. Cuida más tu alimentación pues podrías subir un poco de peso y ahorita no estas para eso, recuerda que se te complica mucho el ponerte a diete. Ya no temas a buscar mejores oportunidades en tu trabajo pues vienen grandes oportunidades de crecimiento que te dejarán grandes ganancias. No seas tan rencoroso o rencorosa con las demás personas, aprende a perdonar, pero eso sí, no vuelvas a tener la misma confianza de personas que ya te lastimaron la existencia en tu pasado o que te ocasionaron muchos problemas, recuerda que las personas no cambian. Hay movimientos en la cuestión de los dineros que te van a beneficiar mucho solo date la oportunidad de ahorrar para unos gastos importantes que se aproximan y de los cuales será difícil evadir o hacer a un lado.

Virgo

Cambia la manera de actuar con ciertas personas, no merecen tu lastima ni tu ayuda, pues entre más les apoyas más siguen ladrando a tus espaldas. Después del día 15 llegarán noticias que te darán calma y tranquilidad sobre todo en el terreno sentimental. No te dejes llevar por el qué dirán y que eso no te afecte ni te ponga de malas. No te atontes tanto o después no andes llorando, ya deja de pensar tanto en esa persona de tu pasado que ya fue, a la fregada y que le vaya muy bien, next. Vienen movimientos muy perros a tu vida en los cuales conocerás muchas personas y renovarás amistades que te van a beneficiar mucho porque últimamente te junabas con pura chusma. Debes aprender a salir adelante por tu propia cuenta y no necesitar de nadie pues de lo contrario siempre estarás sujeto o sujeta a la voluntad de las personas que te rodean. No te dejes llevar por chismes en lo laboral y no te metas donde no te llaman. Ten cuidado con cambios muy drásticos en tu vida pues podrían impactar mucho en tu círculo de amistades, algunas veces te alzas demasiado y te tomas atribuciones que no te corresponden, la vida te pondrá una prueba muy grande en la cual entenderás muchas cosas y entenderás el camino que has recorrido. Oportunidad de crecimiento en los negocios en caso de tener uno, va a surgir las ganas de hacer algo extra que te genere dinero. Iniciaste el mes de noviembre con cambios en los cuales tu felicidad deberá de ser tu prioridad, le moleste a quien le moleste. Ten mucho cuidado con lo que piensas sobre todo cuestiones negativas pues muchas de ellas podrían hacerse realidad. Deja de caer en provocaciones tontas con las personas que te rodean, déjalas que se ahoguen en su veneno y que hagan lo que les de su gana.

Libra

Cuidado con amores prohibidos que estarán a la orden del día. Si te mandaron a la fregada hoy es el día de iniciar de cero en todos los aspectos de tu vida, empieza de nuevo y manda todo eso que te preocupa a la tostada. No te permitas caer por nada ni nadie ni te tomes tan a pecho las críticas de quienes te rodean. Es posible que te enfrentes a una situación que te va a dejar un gran aprendizaje solo que debes de aprender del golpe y no caer en las mismas tonterías. Aprende a desprenderte de amistades falsas que no te suman, ten cuidado con situaciones que tienen que ver con el karma de las cuales pudieran suceder en fechas próximas, analiza tu pasado y lo que vives en la actualidad. Viene una noticia que habías esperado sobre una persona que no será del todo buena y podría hacerte decepcionar mucho. Es momento que cambies tu modo de parecer y enfrentar la vida, has caído en muchos errores y te ha costado entender cada golpe. La vida te llenará de sorpresas y por fin conocerás el verdadero sentido del amor y la amistad. Es momento de aprender de cada error para no volver a cometerlos ni volver a tropezar con las mismas piedras. Cuidado con una persona de piel aperlada la cual no tendrá buena voluntad contigo y buscará la manera de afectarte o dañarte de alguna manera. Aprende a quererte un poco más y darte cuenta de que solo tienes esta vida para ser feliz y que no necesitas ni requieres de nadie para salir a flote. Visitas inesperadas y una gran compra se aproxima la cual no necesitabas y te hará quedar un poco desfalcado, hay que cuidar un poco más tus gastos. Cambios inesperados en tu vida te ayudarán a ser una persona más madura, pero deberás de enfrentar una caída o noticia nada grata. No te permitas caer ni fracasar por nadie y ve tras tus sueños y metas que te dejarán grandes satisfacciones, ya no estás para perder el tiempo por nada ni nadie.

Escorpión

Vienen momentos muy buenos a tu vida, pero deberás de ser muy inteligente para no cometer errores, cuida mucho la parte de tus piernas y manos pues podrías sufrir algún accidente complicado. No te dejes gobernar por amores de una noche que buscarán sacar algo de provecho de ti. Se vienen días de reflexionar y agradecer a la vida quien eres y lo que quieres lograr. Busca la manera de poner un alto a tu pasado para que no te siga afectando ni dañando tu presente y tu existencia. Cuídate de dolores articular es que estarán a la orden del día. Cuidado con esperar más de la cuenta de las demás personas no tienen nada que ofrecerte y no harán ni darán nada por ti, recuerda que nadie está hecho como tú. No te dejes llevar por los chismes en la familia que podrían sacarte de tus casillas. Aprende a despedirte de quien no aporta nada a tu vida pues no lo necesitas contigo. No temas a dar ese paso en la cuestión de los negocios que has querido, ya no es momento de lamentarse y pasarla mal, es momento de poner los pies en la tierra e ir por tus metas y tus objetivos. Firma de documentos y suerte en juegos de azar que deberás de aprovechar para tu beneficio. No es momento de pensar en el ayer sino en el ahora y comenzar a disfrutar la vida. Este mes de noviembre deberás de reflexionar sobre tus proyectos y metas pues el mes de diciembre se ve con buenas situaciones monetarias para tu vida. Cuidado con noticias que te llegaran sobre una persona, no es verdad y solo buscarán manchar su imagen. Hay momentos en que no sabes de qué manera reaccionar ante lo que se te presenta y cometes graves errores pues explotas sin sentido y sin razón. Hay días en los cuales no comprendes muchas cosas y situaciones sin embargo la vida te va a llenar de sabiduría para darte cuenta quien en realidad merece estar en tu vida y quien de plano ya no.

Sagitario

No te dejes llevar por chismes que van a llegar a tus oídos y podrían perjudicarte si les haces caso. Hay días en que te gustaría ser otra persona o simplemente no haber despertado, recuerdas mucho a personas de tu pasado y eso te pone triste o melancólico, la vida es sabia y si ya no están contigo en estos momentos es por alguna razón, aprende a despedirte y darle vuelta a la página para no seguir pasándola mal. Cuidado con cambios en los dineros, no se ven buenos y podrían afectarte. Andarás con el hocico demasiado suelto al punto de afectar a quienes te rodean la deban o no la deban sobre todo amistades íntimas. Ten cuidado con amores de una noche pues no se ve un escenario del todo bueno y podrías cometer graves errores al enamorarte. No te confíes de nadie porque viene una traición en puerta. Cuidado con traiciones pues se ven muy próximas en tu escenario y vienen de personas que son muy queridas en tu vida. Debes de ser una persona más cautelosa en cuestión de tus sueños y planes o de lo contrario no vas a lograr avanzar, pues hay muchas envidias a tu alrededor y cada que cuentas tus proyectos con tu mala energía suelen envidiarlos y salarlos al fin de no lograr crecer ni avanzar. Ten presente que esta vida es de los que se arriesgan así que si quieres crecer e ir por algo mejor debes arriesgarte e ir por esas oportunidades y no quedarte sentado esperando que algo pase y todo se solucione sin poner nada de tu parte. Deslíndate de problemas que no son tuyos y aprende a decir que no y no estar para todo mundo. Viene reencuentro con familia de la cual te la pasarás de lo mejor, no cometas indiscreciones ni hables tonterías que no son o solo te meterás en problemas por andar con tu lengua suelta.

Capricornio

Se vienen días en los cuales el amor va comenzar a fluir en tu vida, disfruta lo que llegue y agradece. Cuidado con tu entorno pues no se ve del todo bueno para ti y podrías estar relacionándote con personas que te están dañando o afectando con ciertos comentarios. Es momento de creer más en ti y en tu capacidad de lograr lo que te de tu gana, no descuides la parte sentimental pues entrar en una etapa en la cual tomará sentido y si has estado solero o soltera por mucho tiempo comenzará la necesidad de tener a una persona a tu lado. Date la oportunidad de ir por esa meta, sueño u objetivo pues está más cerca que nunca de que se convierta en realidad. No te dejes llevar por chismes en lo laboral y por un comentario de la familia que podría ponerte de malas. Mucha suerte en números con terminación 12, 24 y 67. Vienen momentos de grandes cambios para ti y con ellos días de resolver problemas los cuales se presentarán en estos días. Cambios de conducta en tu pareja en caso de tener, solo debes aprender a lidiar con ella y llegar a ciertos acuerdos, no siempre se puede ganas en todo y a veces hay que bajar la guardia para evitar problemas y enfrentamientos. Muchas oportunidades en el área laboral solo debes de ser muy inteligente para no regarla, pues si te aplicas podrías conseguir un mejor trabajo o mejor puesto en próximos días. Pon mucha atención en tu salud pues comenzarás a presentar ciertos problemas, es necesario hacerte estudios en fechas próximas para que no te lamentes en poco tiempo.

Acuario

No te dejes manipular por tu pareja que buscará sacar algo de provecho de ti. Es momento de cambiar tu forma de pensar y de actuar con cierta cautela en proyectos y metas para que no cometas equivocaciones. Se vienen días en los cuales el amor comenzará a fluir en tu vida e inclusive podría venir un embarazo no deseado en cualquier momento, sobre todo si estás en edad fértil. Oportunidad de un viaje con familia o pareja, te va ir de lo mejor, disfrútalo. No te dejes llevar por chismes dentro de la familia que solo te sacarán de control. Es momento de poner todo en una balanza si realmente quieres crecer, debes aprender a saber qué necesitar para estar bien y que no, no tengas miedo de ir por eso que mueve tu vida y tu mundo, hazlo y deja de dar explicaciones a quienes no te las están pidiendo. No tengas miedo de ser quién eres, exprésate en todos los sentidos y que te valga mauser lo que el mundo piensa, quiera o diga. Cuidado con un amor del pasado el cual podría retornar en cualquier momento y traer consigo ciertas dudas difíciles de quitar de tu cabeza. Muchas noticias en estos días, unas nada gratas que comenzarán a llegar a tu vida, sino sabes qué es lo que quiere y necesitas para ser feliz podrías desarrollar estrés y ansiedad. Vienen días de mucha incertidumbre por noticias que llegaran del área de la familia, muchas podrían no ser del todo gratas y podrían ponerte muy de malas. Cuidado con golpes o caídas las cuales no se ven nada buenas pues podrías ir a parar al hospital a causa de ellas.

Piscis

Ya no es momento de lamentaciones ni de pasarla mal por nadie, la vida quizás no ha sido muy justa contigo, pero al final has sabido manejarla de modo que has logrado ser feliz. Debes aprender a decir que no y no estar siempre para todo el mundo. Cuidado con un negocio que tienes en mente, hay personas que buscarán ser parte de él y al final podrían constituir un problema para ti y tu vida. Momento de ponerle un alto a esos amores del pasado que siguen muy presentes, pero solo para darte problemas, despréndete de todo eso que ya dolió y no te ha dejado crecer ni avanzar. Amores de una noche y cambios en tu salud que te van a beneficiar. No confundas tu vida y ve por caminos de verdad efectivos que te dejen buenas ganancias. Tu salud va a mejorar mucho pero necesitas volver a tu rutina de ejercicio para ver los resultados muy próximos. No tengas miedo de decir y expresar lo que sientes pues solo así lograrás hacer que las personas que no te ven con buenos ojos se alejen de tu vida al sentirse ofendidos o rechazados. En estos días andarás un poco melancólico al recordar a personas del pasado que fueron muy importantes en tu vida. Date la oportunidad de mandar bien lejos a amores de una noche que solo te buscan por interés o para obtener algo a cambio. Se vienen días en los cuales pudiera haber confrontaciones con personas cercanas por chismes del pasado. Debes aprender a exigir lo que sabes que por derecho te corresponde y que muchas veces has pedido de rodillas, viene una etapa con algunos problemas económicos, pero lograrás salir victorioso y delante de dicha situación. Cambios inesperados en tu físico debido a una cirugía que te podrías realizar en estas fechas. Debes aprender a despedirte de quien no hace nada para quedarse ni te aporta nada bueno en tu vida. Oportunidad de cambio de casa o vehículo que te va beneficiar en todos los sentido.