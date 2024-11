Horóscopo de hoy de Nana Calistar 14 de noviembre de 2024

Aries

Viene un fin de semana de locos en el cual deberás de poner en una balanza tus sueños y metas y los de las demás personas, es momento de ver más por ti antes de querer resolverle la vida a todo mundo, te sientes la madre Teresa de Calcuta y quieres ayudar a todo mundo sin darte cuenta que quien más necesita ayuda eres tú. Cuídate de una amistad de piel blanca, no tiene buenas intenciones y buscará la manera de dañarte y afectarte de todas las formas, tiene mucha envidia y va a buscar la manera de dejarte en mal con otras personas. Ponte bien pilas o te van a ver la cara de mensa, es momento de creer en ti y en tus sueños sino nadie más lo va a hacer, cuidado con faltas de respeto en relaciones amorosas ya no estás para esas cuestiones. Movimientos en el área de los negocios se visualizan, si estuviste pasando por una situación complicada en el área de los negocios y de la economía viene una mejora muy perra que te va a ayudar mucho a pagar algunas deudas. Ponte perra en cambios de amistad pues comenzarás a depurar unas que no te sirven para nada y que solo te han visto la cara y utilizado de muchas formas. No pierdas tu tiempo en banalidades mejor ve a lo seguro, recuerda que el físico no es lo más importante sino alguien que realmente te valore y vea más por ti, que te quiera bien y se fije en tus sentimientos y no en tu cuerpo de chava. Cuidado con caídas y golpes pues estarán a la orden del día y te vas a partir la máuser en estos días.

Tauro

Amores de una noche se ven mucho pero también mucha ingenuidad de tu parte pues podrías terminar bien enamorado de una persona que no te va a satisfacer de la manera que quieres y deseas. Cuidado con cambios en el área de los negocios no se ve bien firma y arreglo de documentos, llévate las cosas con calma para evitar problemas y conflictos. Se viene un fin de semana en el cual andarás muy pensativo al punto de querer mandar a la ñonga a muchas personas. Momento de cambios en tu economía y estado de ánimo, debes ponerte muy listo para no cometer errores, mira bien donde quieres invertir, recuerda que primero lo que deja y después lo que apend3ja. Cuídate de pérdidas de dinero pues estará a la orden del día, igual con aparatos electrónicos pues podría descomponerse alguno. No te dejes llevar por chismes de vecindad que estarán a la orden del día sobre todo dentro de tu propia familia. No te dejes llevar por tu soberbia y pon los pies en la tierra y date cuenta que la humildad es lo que te abrirá las puertas. Tus números para este fin de semana serán el 2, 5 y 78. No te limites en lo que quieres, deseas y necesitas, se más exigente y la vida te dará a manos llenas eso que por derecho te corresponde. Debes de cuidar un poco más tu carácter el cual cada día es más explosivo y sin darte cuenta lastimas con tus palabras a tus seres queridos. Oportunidad de crecimiento en muchas áreas sobre todo en el área de los dineros y en el amor si te pones lista pescas algo.

Géminis

Oportunidades de crecimiento en distintas áreas sobre todo en la financiera. Un viaje muy bueno está por llevarse a cabo solo necesitas ser más inteligente y comenzar a ahorrar un poco de dinero o de lo contrario podrías terminar algo gastado o gastada y las cosas no te saldrán como esperas. La vida da muchas cuentas y cuando menos imagines pondrá a cada persona en su sitio. No tengas miedo a expresar lo que sientes y si esa persona mueve tu mundo o te hace sentir especial díselo antes que alguien más lo haga y termines solo o sola como siempre. Es momento de decirle adiós al pasado y no enfrascarte en el, aprende a soltar y dejar ir lo que no te llena el alma y el corazón. Llegarán chismes de amistades y con ellos podrías pasar un mal momento, toma las cosas de quien viene y pon esas personas en tu lugar, pero también quítalas de tu vida que solo van a constituir un problema y dolores de cabeza. Chismes de vecindad en puerta y será con miembros de tu propia familia, sino aprendes hacer oídos sordos te seguirán afectando más de la cuenta. Se vienen días de cambios y oportunidades de viajes con familia o amistades. No te enfrasques en problemas que tienen solución, quítalos de tu camino y ve buscando maneras de salir a flote y de dejar en el pasado eso que no te deja ni te genera nada bueno. Es momento de que comiences a ver la vida de otro modo y ser más positivo y no tan negativo, la vida te está poniendo en bandeja de plata cuanto deseas, pero eres bien tonta que ni cuenta te has dado. Tus números de la suerte son el 12, 24 y 69. Vienen días de mucha reflexión en los cuales comenzarás a ver la luz de muchos de tus problemas. No te dejes llevar por chismes de vecindad los cuales podrían ponerte de mal humor. Cuidado con cambios en tu estado de ánimo los cuales van a venir afectar tu vida pues dejarás de hacer muchas cosas que te llenan el corazón.

Cancer

Noticias de última hora sobre documentos que has estado tratando de solucionar, se van a dar a tu favor. Oportunidad de un amor prohibido en estas fechas pero ten cuidado porque te vas a meter en muchos problemas si hacer caso. Amor con amor se paga y si esa persona te hace sentir especial no dudes en darle esa oportunidad que merece y necesita. Momento de mandar a la miércoles todos esos comentarios negativos, cuida más tu entorno y tu manera de ver la vida. Debes de creer y confiar en tu capacidad de lograr tus metas y objetivos, que otras personas no te hagan caer al suelo y sentirte mal. Ya no finjas algo que no eres por complacer a los demás, aprende a no cambiar tu escénica y ser tú mismo, sino les gusta no es problema tuyo sino de ellos. Se vienen días de cambios en muchos aspectos, un cambio de look te va beneficiar mucho. Recibirás noticias o tendrás noticias de ex amor y con ello andarás algo pensativo o pensativa, dale vuelta a la página y comienza a ver la vida de otra manera, eres joven y tienes un largo camino por seguir, pero sobre todo por disfrutar. No te permitas creer en palabras sino solo en hechos pues si no tienes pareja podría rondarte cierta persona que tiene interés en ti, pero querrá lavarte el oído antes, no le sueltes las nalgas sino estas seguro o segura de lo que quieres y deseas con esa persona. No te dejes llevar por un chisme que va salir en tu familia y que te involucra. Ten cuidado con tus arranques porque en estos días podrían salir de control y sin darte cuenta lastimar o dañar a personas que son importantes para ti. Tus números de suerte para este son el 21, 45 y 89. Vienen grandes oportunidades para ti, si estas en la escuela grandes cambios que te van a beneficiar, si ya tienes trabajo se visualiza un cambio de horario o puesto y con las mejoras económicas. Cuidado con amores de una noche que estarán muy presentes en estos días.

Leo

No es momento de invertir dinero que no tienes en cuestiones que sabes no te dejarán nada de provecho solo gastos y más gastos. Cuidado con amores de una noche pues se harán presentes y podrías terminar bien enamorado o enamorada así que trata de llevarte las cosas más tranquilas. Aprende a decir que no y a no querer solucionarle la vida a todas las personas. Ten mucho cuidado con cambios de última hora en los dineros pues podrías estar gastando en cosas que no te dejan nada. No te dejes llevar por chismes de vecindad. Es momento de que comiences a ver hacia el pasado para que te des cuenta cuánto has avanzado, deja de quejarte y ve por eso que te mueve el mundo. Podrías caer en enfermedades así que tienes que aprender a cuidarte muchísimo pues estarás expuesto a infecciones y dolores de garganta o anginas. Se vienen días en los cuales andarás muy pensativo y melancólico recordando personas del pasado. Cuídate de una traición por parte de amistades falsas que te van a dar donde más te duele. No es momento de creer en chismes sino de centrarte en lo que en realidad vale la pena, el amor ha de llegar y florecer en gran medida en tu vida solo es cuestión que le des entrada y te dejes llevar. Se vienen días de cambios en muchos aspectos sobre todo en tu físico podrías estar pensando en hacer un cambio de imagen. Siempre has querido llamar la atención y piensas que tienes la última palabra, está bien pero tampoco sigas con ese egoísmo porque a muchas personas que quieres estás afectando y provocando discusiones. Tus números de suerte 14, 23 y 67. Debes tener mucho cuidado con ese carácter que te cargas, la vida podría meterte en problemas bien grandes sino aprendes a controlarlo. Se viene visitas inesperadas y algunos problemas por malos entendidos con la familia. No esperes recibir más de lo que das así que si tienes una relación debes cuidar muy bien ese aspecto o de lo contrario será quien salga perdiendo.

Virgo

No te lamentes si las cosas no te salieron como esperas mejor sigue insistiendo que cuando menos acuerdes vas a encontrar el verdadero camino hacia tus sueños, metas y anhelos. Viene un pleito muy perro entre amistades, debes de ponerte bien perra o podrías salir bien embarrada y ganarte nuevos enemigos. Oportunidad de cambio de casa en próximas fechas. Vas a traer la energía bien pesada y lo vas a sentir sobre todo a la hora de ir a dormir pues sufrirás de insomnio. Es momento de confiar en tu capacidad de lograr todo lo que deseas, lucha por tus sueños y metas y ve por eso que te llena de satisfacción. Se vienen cambios en el amor y si estás soltero pues vete lavando la cuca porque cena Pancho. Te enteras de rompimiento de relación dentro de la familia, debes ser discreto con la manera de actuar para evitar problemas. Te encanta tirarte al suelo para que te recojan, pero no es momento de hacerlo pues nadie te lo va a creer, cuidado con querer cambiar tu forma de ser solo porque a los demás no les parece, no pierdas tu esencia y quién eres pues eso es lo que te distingue de las demás personas. Tus números de suerte son el 12, 25 y 56. Separación en proceso dentro de la familia por infidelidad y podrías ser tu quien se entere y no sepas que decisión tomar. Aprende a darte tu lugar en cuestiones de amores pues podrías bajarte al suelo por una persona que no moverá un dedo por ti. Se vienen cambios en tu estado de ánimo, debes de cuidar mucho lo que sale de tu boca porque sin darte cuenta pudieras lastimar a personas que son importantes para ti. Vienen momentos bastante buenos con la familia, aprovéchalos que será difícil que se vuelva a repetir. No te dejes llevar por el qué dirán ni dejes que te llenen la cabeza de chismes que no vienen al caso.

Libra

Momento de mucha incertidumbre y de cambios por cuestiones de enfermedad, ancina que trata de llevar una vida más calmada o de lo contrario podrías lamentarlo en muy corto tiempo. Se viene dinero la última semana de noviembre que deberás d e aprovechar para hace alguna remodelación en la casa. Cuidado con caricias vacías que no te conducen a nada bueno, puedes agarra una infección sino te aplicas. Cuida tu alimentación pues podrías estar subiendo de peso en próximas fechas. No te dejes llevar por chismes de vecindad que va haber muchos y solo te van a poner de malas. Podrías comenzar a planear un viaje muy perro, pero debes saber bien qué lugar elegir pues lugares con playa no serán los más adecuados. Date la oportunidad de poner las cartas sobre la mesa con esa persona que te interesa, ya no sigas perdiendo más el tiempo que lo que es para ti hagas lo que hagas seguirá a tu lado y sino simplemente se irá. Es momento de cambiar muchas cosas en tu vida y centrarte en lo que vale la pena, date la oportunidad de crear un mejor vínculo con tu familia o seres queridos pues ha estado algo dañado en las últimas semanas. Viene una fiesta en puerta te la pasarás de lo mejor. Si tienes una relación ten cuidado con celos sin sentido. Ponte viva o vivo o te verán la cara como ya lo hicieron en el pasado. Sabes bien lograr tus objetivos y metas, pero una cosa es cierta, tu orgullo no te llevará por ningún lado y al final terminarás perdiendo más de lo que crees que vas a ganar. No es momento de cambios en cuestión de casa o vehículo pues te podrían afectar más de la cuenta.

Escorpión

Eres el centro de atención eso se sabe pero también tienes que bajarle tres rayas porque andas muy alzado y en cualquier momento podría llegar alguien que te ponga en tu lugar. Momentos de muchos cambios y maduración en los cuales aprenderás a soltar esa persona que tanto daño te hace en tu corazón y que te debilita cada que está cerca de ti. Ten mucho cuidado con amores del pasado lo cuales estarán muy latentes en estos días y podrían meterte en serios problemas. Hay oportunidad de un emprendimiento, si tienes el capital hazlo y ya no le pienses que te va traer grandes ganancias. Cuidado con amores de una noche los cuales estarán muy presentes en tu vida. Aprende amarte más que nunca para que nadie te haga sentir mal ni te pisotee. No te dejes llevar por el qué dirán y que te valga tres hectáreas de reata lo que digan o piensen de ti. Debes aprendes a creer en ti y no en las demás personas. Cuidado con accidentes pues estarán a la orden del día sobre todo caídas o golpes que podrían hacerte ir a parar al médico. Ten mucho cuidado con esperar más de los demás porque te vas a decepcionar demasiado de esas personas. Tus números de la suerte son el 13, 24 y 67. Vienen viajes bastante buenos inclusive podrías salir del país en cualquier momento solo trata de cuidar los gatos. Traes mucho veneno que soltar, hazlo o de lo contrario podrías enfermarte, tienes un carácter muy fuerte y eso te ha ayudado a lograr cuanto te propongas, sabes bien que eres de mecha corta y no sueles aguantar a cualquier hijo de la ñonga que se quiera pasar de lanza contigo. No te limites en lo que quieres y deseas sobre todo si se trata de una persona y si estas soltero o soltera con más razón, dale vuelo a la hilacha y que te valga lo que el mundo crea o piense.

Sagitario

Cuidado con cambios en tu estado de ánimo, podrías caer en cuestiones de ansiedad y estrés. Es momento de aprender de tus errores para no volver a caer en lo mismo, te vienen noticias importantes en el terreno de tu economía que te ayudarán muchísimo a tener cierta estabilidad económica. No confíes en personas que vas a conocer en estas próximas fechas porque solo te van a meter en problemas de los cuales va ser difícil salir de ellos. Te enteras de chismes y verdades que tienen que ver con el terreno familiar, no hagas caso y dale vuelta a la página o de lo contrario jamás lograrás avanzar en nada. Oportunidad de cambios en el amor que deberás de aprovechar al máximo sobre todo si quieres entablar una relación estable. No te dejes llevar por el qué dirán porque los chismes sobre tu persona o familia van estar perros. Aprende a darte cuenta de que solo tienes esta vida para gozar y disfrutar así que hazlo sin remordimientos. Tus números de la suerte son el 12, 34 y 78. Un encuentro muy perro con personas del pasado te dejara con la boca más que abierta y verás como el mundo las ha fregado la existencia y como la vida les ha cobrado factura por lo mi3rda que fueron contigo y con los demás en el pasado, déjalos que se hagan garras solos y que resuelvan sus problemas que tu bastante tienes con los tuyos para aguantar los de ellos. Viene días de mucha reflexión en los cuales te darás cuenta de lo que has hecho por los demás y de lo que has dejado ir, aprende a exigir lo que sabes que por derecho te corresponde y lo que no deja que se lo lleve la fregada. Momentos de grandes cambios aparecerán y con ellos movimientos en los dineros, pero debes cuidar más tu economía o de lo contrario podrías presentar ciertos problemas al finalizar este mes.

Capricornio

Oportunidades en muchos aspectos sobre todo en el terreno del amor y deberás de ser inteligente para evitar caer en chismes y problemas. Amistad te va a traer ciertos problemas pon las cartas sobre la mesa y habla con él o ella para que traten de arreglar cualquier malentendido. Ten cuidado con cambios en los dineros para evitar pérdidas más adelante. Se vienen días en los cuales estarás muy expuesto a chismes con tu propia familia. Negocio en puerta y será con algunos socios, que sea todo por escrito para evitar problemas. Cambios muy buenos que tiene que ver con tu estado de ánimo, si habías estado deprimido vienen mejoras muy buenas que deberás aprovechar al máximo. No te dejes llevar por amores de una noche los cuales podrían interferir en tus planes a futuro. Sino tienes pareja el ciclo se presta bastante bien para concretar algo solo debes de bajar la guardia porque traes un carácter de mierda que espanta tanto a vivos como a muertos. Oportunidad laboral bastante buena que deberás aprovechar, pero no sueltes nada de lo que tienes ahora hasta asegurar lo nuevo que está llegando. Cuídate de gastos en estas fechas porque en el mes de diciembre te la vas a ver apretado. Es momento de creer en ti y en tu capacidad de lograr todo lo que quieres y deseas, viene un viaje muy perro en el cual te van a dar hasta para llevar, disfrútalo pues tardará en que se repita. Días en los cuales comenzarás a pensar en tu futuro y en tener un respaldo o solvencia económica de que vivir. Tus números de la suerte son el 12, 25 y 67. Date la oportunidad de conocerte bien y de creer y confiar más en tus capacidades, días de muchas oportunidades laborales y oportunidades en el amor que deberás de aprovechar al máximo si quieres tener estabilidad en ese sentido.

Acuario

El destino está por cambiar, así como las cosas y si antes pensabas que la vida era injusta hoy comenzarás a ver la vida de manera distinta pues comenzará una etapa de renovación en la cual verás muchos sueños hechos realidad y una economía más firme para emprender ese negocio que has tenido en mente desde hace algún tiempo. Es posible que un amor del pasado retorne pero debes ser inteligente para evitar darle entrada a tu vida. Aprende a decir que no y a no estar para todo mundo siempre. Es momento que veas hacia el futuro y sobre todo hacia tus objetivos y no perderte en el cumplimiento de ellos. No es momento de pensar en el pasado, es momento de soltar y dejar ir eso que duele o lastima, vienen días llenos de luz y de cambios en tu estado de ánimo, si habías pasado por momentos de tristeza poco a poco comenzarás a encontrar cierta estabilidad que te ayudara en el cumplimiento de tus objetivos. La llegada de un dinero extra te va ayudar a mejorar mucho tu economía en estos días. Cuida mucho tu entorno y tu manera de ver la vida o podrías estar perdiendo grandes cosas por nada. Te has perdido mucho en tu andar y camino y eso ha sido por creer en personas falsas que no te han aportado nada bueno a tu vida. Se viene la oportunidad de viaje con pareja o amistades. Cambios buenos se aproximan y con ellos soluciones a muchos problemas que traías contigo desde hace tiempo. Cuídate de amores prohibidos porque te van a meter en muchos problemas. No tengas miedo arriesgarte en el amor sino tienes pareja pues no tienes nada que perder y podrías ver muchos cambios bastante buenos que te van a beneficiar en muchos sentidos.

Piscis

Oportunidades de viajes y cambios de casa se ven cerca. Eres una persona noble y entregada y la vida te pagara cada buena acción que has realizado solo ten paciencia y verás dichos resultados. No guardes rencores por quienes te fallaron mejor deséale bendiciones que la vida se va encarga de esas personas. Ten cuidado con amores de una noche los cuales podrían terminar en el corazón y después serás quien más te lamentes. Sino tienes una relación no es momento de tenerla sino es momento de disfrutar y vivir tu vida al máximo, te darás cuenta de que la libertad es algo que no tiene precio y que pocas personas merecen que se las entregues. No te dejes influenciar por amistades que buscarán sacarte de tu zona de confort. No permitas que nadie te robe la paz recuerda que es lo más difícil de obtener y con algo que has venido luchando desde hace mucho tiempo. Debes cuidar un poco más tu estabilidad emocional y no arriesgar nada por nadie. Cuidado con esperar más de la cuenta de personas que sabes no tienen nada que ofrecerte más que dolores de cabeza y preocupaciones. Cuidado con el insomnio el cual se podría presentar en cualquier momento y ponerte muy de malas ya que tus días no rendirán. Una persona que ya no está físicamente contigo te dará una señal divina en la cual te dirá que camino debes elegir para tu bien. Es momento de emprender cambios en tu vida para salir del estancamiento en el que te encuentras en estos momentos. Viene un cumpleaños de una amistad y una fiesta en la cual podrías ser requerido.