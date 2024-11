Niurka Marcos defiende a Ángela Aguilar: “Todos merecemos una segunda oportunidad”

En medio de las críticas y ataques que ha recibido Ángela Aguilar, algunas figuras han salido en defensa de la hija de Pepe Aguilar. Ahora, Niurka Santos se sumó al grupo que pide dejar en paz a la cantante de 21 años.

Al salir de una función de la obra Lagunilla, mi barrio, la vedette mexicana fue cuestionada sobre qué opinaba de Ángela Aguilar, quien en lo últimas semanas ha sido duramente criticada tras ser nombrada como Mujer del año por la revista Glamour.

“Creo hemos premiado en nuestra industria y, digo genéricamente, a muchas personas con las que otras no están de acuerdo. Como por ejemplo, mucho reguetonero con los nuevos temas grotescos que le faltan el respeto a la mujer, los premian; entonces, por qué no la van a premiar a (Ángela Aguilar])”, dijo Marcos.

Niurka aseguró que lo que pase en su vida personal no debería afectar su carrera.“Todos merecemos una segunda oportunidad en esta vida. Y que, muy lejos de la vida social, hemos hecho una gran carrera y ella la tiene”, aseguró.

Niurka se une a Laura Bozzo Maite Perroni y Paty Chapoi, quienes en días recientes han defendido a Ángela Aguilar de los ataques en redes sociales

La presentadora de Ventaneando pidió a las personas dejar en paz a la hija de PepeAguilar. “Hay que tener muy claro que uno es el público de internet y otro el público de ‘a pie’. El público de internet está en su casa nada más haciendo así (movimiento de dar click), les aseguro que ni siquiera piensan porque ¿por qué todo en contra de Ángela? Ya déjenla en paz”, dijo.

Cansada de los ataques hacia la cantante de 21 años, Laura Bozzo expresó su desacuerdo en redes sociales con la polémica en la que se ha visto envuelta Ángela. “¿Cómo puede ser posible tanta envidia y maldad?”, escribió Bozzo indignada. “Ella es un talento mexicano con una voz hermosa”, resaltó.

“En cuanto a su vida personal no conocemos muchas cosas, es una jovencita 20 años, se enamoró y aquí lo importante es que el papá (Nodal) no descuide a su bebé y sea parte de su vida, pero déjenlos en paz, son el uno para el otro y se nota. Aquí no hay intereses de por medio, acá hay amor verdadero”, aseguró.

Por su parte, la actriz le expresó su apoyo la joven cantante y aseguró que todas las personas merecen respeto. “Todas como mujeres tenemos que respetarnos en esta sociedad, tanto hombres como mujeres, cada historia es distinta y hay mucho juicio alrededor. Creo que a veces es importante también observarnos antes de hablar”, dijo.

¿Por qué Ángela Aguilar ha sido tan criticada en las últimas semanas?

En las últimas semanas, Ángela ha sido blanco de ataques y críticas desde que fue nombrada Mujer del año por la revista Glamour.

La situación escaló hasta tal punto que un grupo de fans iniciaron una petición en Change.org para pedir que le quiten el título.

Pese a las críticas, Ángela Aguilar finalmente fue reconocida como Mujer del año por la revista Glamouren una ceremonia celebrada el jueves.

“Estoy muy agradecida de estar aquí esta noche, estoy muy agradecida con Glamour por este increíble reconocimiento“, dijo la famosa al recibir su premio. “Ese mismo honor no lo tomo a la ligera, por eso, cada vez que me subo al escenario trato de la mejor manera de representar a México, al país que me ha dado tanto y que amo con todo mi ser”.

