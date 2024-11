El cantante Jelly Roll “tatuó” al príncipe Harry en el cuello

Jelly Roll, uno de los cantantes country más famosos este año, tuvo un inusual encuentro con el príncipe Harry de Inglaterra. Un video muestra al artista supuestamente haciéndole un tatuaje en el cuello al hijo de la princesa Diana, como parte de la promoción de los Juegos Invictus de 2025.

En el clip, titulado “A Deal Is a Deal” (“Un Trato Es Un Trato”), Harry espera pacientemente en un negocio de tatuajes, cuando de pronto llega Jelly Roll, quien dice: “No podía creerlo, cuando me llamaron y me dijeron que el príncipe Harry quería que le hiciera su primer tatuaje”.

Harry luce temeroso y dice: “No, no, no. ¿Por qué estás usando un guante? Vine aquí para preguntarte si participarías en los Juegos Invictus. No puedo hacerme un tatuaje”. Jelly acepta ir al evento, pero el príncipe acepta el trato: “OK, vamos”.

Harry da un grito y luego ve el resultado, sorprendiéndose de que el tatuaje es demasiado grande, y exclama: “Yo soy Jelly Roll“. El cantante se despide y le dice: “Nos vemos en Vancouver”.

Los Juegos Invictus fueron fundados por Harry en 2014; a través de ese evento (consistente en competencias deportivas) se apoya a hombres y mujeres que sirvieron en el ejército, con rehabilitación y asistencia. La edición 2025 se llevará a cabo del 8 al 16 de febrero en Canadá, y Jelly Roll actuará en la clausura.

