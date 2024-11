Aleida Núñez acudió a terapia tras “La Casa de los Famosos 3”

Aleida Núñez, actriz mexicana que formó parte del elenco de “La Casa de los Famosos 3”, se sinceró como nunca antes sobre su experiencia en el reconocido reality de Telemundo, incluyendo las polémicas peleas en las que se enfrascó, así como el casi romance vivido con Pepe Gámez.

En presencia de Jimena Gállego en el podcast “Rincón en Casa”, la también cantante destacó que si bien el proyecto se caracterizó por traer consigo una montaña rusa de emociones, tomó cada momento vivido como una lección.

“De cada proyecto hay que rescatar lo mejor y tener aprendizajes. Hay que saber decir qué cosas volverías a hacer y qué cosas no para aplicarlas en tu vida como en otros proyectos. Siempre le deseo lo mejor a la gente. Nunca seré persona de guardar resentimientos, lo que se vivió dentro de La Casa, se quedó en La Casa“, expresó de forma contundente al ser cuestionada sobre las discordias que se vivieron durante la tercera temporada del reality.

Aleida Núñez muestra su abdomen ‘de acero’ en un look de traje y croptop

Al ser cuestionada sobre la oleada de ‘hate’ que recibió tras su salida del programa, Aleida Núñez dejó claro que no guarda rencor alguno: “Los haters son parte de los realities y no solamente me ha pasado a mí. Toda la gente que ha estado involucrada en un reality tenemos que estar preparados psicológicamente, emocionalmente para enfrentar todo este tipo de comentarios“, añadió.

Aleida Núñez buscó ayuda psicológica tras su paso por “LCDLF”

Mostrando su faceta más vulnerable, Aleida Núñez, confesó que la única manera de sobrellevar la transición del encierro al regreso a la realidad fue con la ayuda de un especialista en psicología.

“Dentro de La Casa estamos muy susceptibles. No te das cuenta lo que está pasando afuera, las opiniones, lo que se está generando. Entonces cuando sales de esta burbuja y te encuentras con diversas opiniones, aunque sea un juego, estamos sensibles. Es importante hablarlo con un especialista y decir ‘en este momento me sentí vulnerable’. Es como dejarlo ir y cómo aprender“, contó a la presentadora.

Aleida Núñez presume sus atributos en el gimnasio, usando leggings estampados

Para finalizar, la mexicana apuntó que la única manera de seguir creciendo a nivel profesional y personal es dejar atrás las experiencias que no aportan algo positivo.

“Yo siempre había hecho telenovelas, series, cine, pero esto es totalmente diferente. Involucras muchas emociones, sin querer te involucras en estrategias. Para mí es un aprendizaje y es un decir ‘qué bueno, porque me hicieron crecer como persona, como mujer“, indicó.