Horóscopo de hoy de Nana Calistar 23 de noviembre de 2024.

Piscis

Hay amistades que te ven con ojos de amor sin embargo estás viviendo una etapa en cual desconfías hasta de tu propia sombra, nuevos proyectos en puerta y comenzarás a planear un viaje. Está por terminar el mes de noviembre y deberás de ser muy inteligente, ve soltando todo lo que no te sirve y no te funciona y comienza a ver un poco más por ti antes que por los demás. No te dejes llevar por el qué dirán que al final es el propio concepto de las personas y no de ti. Nuevos planes en mente y posibilidad de un viaje, ten cuidado con querer cambiar la forma de ser de las personas que te rodean, aprende a respetar su forma de vivir, mejor atiende tu vida pues la has descuidado por atender cuestiones que no te benefician en nada. Se avecinan cambios en tu forma de actuar con ciertas personas y con justa razón, perderás la venda de tus ojos y comenzarás a tratarlos como se merecen. Cuidado con cambios en la cuestión de salud, pon un poco más de atención en esas cuestiones para evitar sorpresa más adelante. Mucha suerte en juegos de azar y en números en terminación 13, 25 y 47.

Acuario

Se vienen días de cambios en los cuales debes estar más enfocado en tus cosas antes de querer resolverle la vida a las demás personas. No te dejes llevar por amores de una noche que buscarán afectarte o dañarte nuevamente como ya lo hicieron en el pasado. Cuidado con esperar más de la cuenta algo que no va llegar. Se viene días en los cuales extrañarás a personas del pasado que fueron muy importantes en tu vida. No aparentes por nadie algo que no eres, mentaliza lo que quiere y necesitas en tu vida y se te dará, pero no bajes la guardia pues los sueños se cumplen con trabajo y no caen del cielo. Toma en cuenta los consejos de la familia y no manipules a tu pareja en caso de tener una. Vienen cambios importantes en los cual madurarás mucho y mandarás bien lejos a todas esas personas que te han traicionado a tus espaldas, entre esas personas irá una amistad muy querida. Si tienes pareja trata de controlar tu humor y no traer pleitos del pasado al presente, podrían crear conflicto. Oportunidad de cambios laborales que viene con suerte y te van a beneficiar mucho en diversos aspectos. No te dejes llevar por cambios en relaciones amorosas que podrían ponerte algo tenso.

Capricornio

No te dejes llevar por el qué dirán que muchas personas de tu familia comenzarán a ladrar sobre ti y los tuyos. Movimientos en tu economía se aproximan y posibilidad de reencuentros con personas de tu pasado. Compras inesperadas y visitas de familiares estarán presentes. Viene un fin de semana muy intenso, cada día te cuesta creer más en quienes te rodean y no es para menos han hecho contigo lo que les da su gana, sin embargo, tienes una fuerza muy grande de ti que en cualquier momento saldrá para mostrarle al mundo de qué estás hecho. No confundas tus sentimientos y no trates de dar todo por quien ni apuesta ni un comino por ti, amor de una noche y posibilidad de encamamiento con amistad. Se viene días de cambios en las cuales tu energía deberá de estar bien enfocada en resolver situaciones que has venido cargando desde hace tiempo y que no has logrado soltar. Cuídate de amores de una noche los cuales estarán muy presentes y podrías terminar enamorándote más de la cuenta. Se viene la oportunidad de emprender un negocio con familia o amigos cercanos si te pones listo podrías sacar algo de provecho.

Sagitario

Está por terminar el mes de noviembre y debes enfocarte en esas metas y sueños que has tenido desde hace tiempo pero que por x o y no has logrado resolver. No te dejes manipular por amistades que van a buscar la manera de pasarse de listos y sacar algo de provecho de ti. Cuidado con cambios en tu estado de ánimo el cual va estar por los pisos, no permitas que la tristeza o depresión te pongan triste o de malas. Amistad rompe su relación por una tercera persona en cuestión. Aprende a que no te afecten comentarios tontos de otras personas. Momento de cerrar ciclos laborales para poder abrirte a nuevas oportunidades en las diversas áreas que la vida te ofrece. Cuidado con infecciones y alergias en tu piel pues podrían presentarse en cualquier momento. No es momento de creer en quien ya te falló o traicionó en tu pasado. Cuidado con cambios en tu estado de ánimo que podrían afectar a tu familia. Se vienen días en los cuales la energía comenzará a fluir a tu favor debes de aprovecharla para enfocarte en lo que te deja algo bueno en tu vida. Aprende a decir que no y no estar para todo el mundo, cuando tú necesites algo nadie está para ti. Tus números de la suerte para este fin de semana son el 23, 45 y 89.

Escorpión

Es momento de emprender ese negocio que siempre has soñado pues el universo está a tu favor y antes que termine el año comenzará a concretarse de la mejor manera. No permitas que personas del pasado roben tu felicidad, no vuelvas a estar con quien ya te dañó la existencia y la felicidad. Cuidado con una persona de tez blanca que va aparecer en cualquier momento y podría meterte en problemas. Un nuevo amor está por llegar mediante red social o amistad, te dará tus buenas noches de pasión desenfrenada. Muchos problemas en la familia que se arreglarán cuando aclares todo el show. No permitas que te manipulen ni hagan de ti lo que quieran, recuerda que tú tienes la última palabra en tu vida, podrías sufrir cierto rencor por una persona que te traicionó sin embargo la vida les dará una segunda oportunidad para enmendar los errores. No tengas miedo de cambios laborales, viene cargados de mejoras en el aspecto económico que te beneficiará mucho solo hay que ser más responsable. Déjate ya de pequeñeces y ve a lo grande en todo eso que has soñado y quieres para tu vida. Vienen días en los cuales tu energía estará muy baja, ten calma y no te estreses o preocupes por cuestiones que tienen solución. Números de la suerte 19, 39 y 66.

Libra

Aprende a decir que no y a comenzar a trabajar en ti y en tu felicidad, vienen días en los cuales estarás muy pensativo pues has estado recordando a personas que ya no están en tu vida en estos momentos. Se vienen momentos de cambios en los cuales debes comenzar a trabajar en ellos para mejorar tu vida y sobre todo cuestiones de tu salud. Has tenido grandes oportunidades de tener a quien quieres en tu vida, pero has descuidado eso por esperar a alguien que jamás va a volver o va a llegar. Cuidado con cambios en tus estados de ánimo pues ese carácter podría hacerte cometer errores en el terreno laboral, pero sobre todo en el terreno de los amores. Hay momentos en que te desespera la mediocridad de otras personas, no te metas en problemas, atiende tus cosas y deja que las otras personas se las arreglen como les de su gana. Tus sueños y metas son tu responsabilidad y deberás de cumplirlos sin dar explicaciones a otras personas. Vas andar en un tono distinto pues comenzarás a sentir la necesidad de un amor y podría llegar en cualquier momento mediante redes sociales o mediante una amistad cercana. No es momento de meterte en problemas así que mejor no opines de temas que no te corresponden o no son lo tuyo. Números de la suerte 15, 36 y 77.

Virgo

Ten cuidado con un comentario que hará una amistad sobre otra persona pues darás tu punto de vista y esa amistad irá con en chisme metiéndote en problemas. Amistades desaparecerán y hacen bien en irse pues nunca aportaron nada y solo servían pa lo que viene siendo la borrachera. La vida se encargará de ponerte lo que mereces en tu camino, pero tendrás que lucharle pa que se te dé y sea para ti. En el amor ni te emociones que no se ve un panorama claro ni bueno. Enfócate en tus sueños a corto plazo si eres demasiado ambiciosos con ellos o conseguirás ni maíz. Cuidado con papeles, no firmes nada pues no son buenos tiempos para hacer eso. No temas a nuevas oportunidades laborales, la vida te dará mejores, pero deberás de ser muy inteligente pues podrías perder un buen trabajo por ir por uno que no te dejará ninguna ganancia. Debes aprender a cuidar tu autoestima y no permitir que nadie te haga sentir menos o te ocasione problemas en tu autoestima. Se viene cambios en los dineros que te van a beneficiar en muchos aspectos y que deberás de aprovechar al máximo. Cuídate de él qué dirán porque viene comentarios un poco fuertes que podrían ponerte de malas y viene de la propia familia. Números de la suerte 14, 35 y 78.

Leo

Cuidado con amores prohibidos, no te metas en problemas que no debes o de lo contrario va ser difícil salir librado de esas situaciones que solo te van a generar chismes y algunos problemas. Perderás una amistad por malentendidos y familiar lejano se acercará más a la familia, ten cuidado con hablar de más cuando no te pidan tu opinión. Ya no dejes nada para mañana y empieza a trabajar en lo que quieres desde hoy. No confíes en quien solo te busca cuando necesita algo o te expondrás a que cuando menos acuerdes te traicione o te haga una burrada. Enfermedades respiratorias y cambios en tu interior te harán más perra o perro que antes, es decir ya no tan fácil podrán jugarte el dedo en el hocico. Que el amor no te haga cometer equivocaciones. No des todo por alguien que no meterá las manos al fuego por ti. Ten cuidado con gastos que no debes hacer sino en el mes de diciembre la verás negras. Podrías estar subiendo de peso en estos días así que ponte perra y no comas como si no hubiera mañana o de lo contrario va ser complicado la bajada de peso. Viene mucha suerte en juegos de azar y en números con terminación 14, 26 y 78.

Cancer

Ten cuidado con cambios en tu estado de ánimo pues sin darte cuenta podrías dañar o lastimar a personas que son importantes en tu vida. No es momento de crear mentiras donde no deberías porque te van a cachar en la movida y todos tus planes se vendrán abajo. Ten cuidado con tus pies y rodillas pues hay posibilidades de caídas y fracturas. Si tienes pareja mejorará mucho la relación y una situación podría unirlos más que nunca. Cuídate de cambios de humor pues si tienes pareja podrías salpicarla con tus malas vibras y enojos. Podrías ser víctima de celos por parte de una amistad, algunas ocasiones muestra interés sentimental por ti y otros simplemente te ignora. Posibilidad de cambio de residencia o viaje en próximas fechas. Es posible que un chisme sobre persona del pasado te llegue, no tiene por qué afectarte ya es punto y aparte. Amistad termina relación y podría necesitar de tu apoyo. Cuídate de enfermedades repentinas y de tu hocico que lo vas a traer muy suelto y sin darte cuenta podrías lastimas con palabras a tus seres queridos. Tus números de la suerte son el 23, 45 y 67.

Géminis

Mi querido Géminis es momento de cambiar tu actitud y ser más positivo ante la vida para que puedas atraer esa buena energía a tu vida. Vienen días en los cuales estarás algo triste pensando en tu pasado y en lo que pudo ser, ya suelta eso que no trae nada positivo a tu vida. Aprende a decir que no y comenzar a cumplir esos sueños y metas que tienes pendientes. No hagas promesas que no podrás cumplir o solo te llevarás sorpresas. Trata de controlar lo que sale de tu boca, podrías dañar a quien de verdad quieres. Recuerda quién eres y hacia dónde te diriges, no pierdas el piso por nadie y date tu lugar. Una fiesta en puerta y la llegada de una noticia especial. Si tienes una relación ten cuidado con andar prendiendo el boiler con otras personas. Trata de buscar el equilibrio en todo, no permitas que comentarios y chismes de personas sin qué hacer te arruinen tu día. Explicaciones absurdas llegarán a ti de personas que querrán justificar sus errores, sabes darte cuenta cuando alguien te miente y lo pondrás en evidencia. Ten presente que nadie va trabajar en tus sueños y metas más que tu, así que deja de pedir favores y trabaja tu en ello. Tus números de la suerte son el 24, 36 y 77.

Tauro

Mi querido Tauro está por terminar el mes de noviembre y no has logrado dirigirte hacia el camino que soñaste, hay personas de tu pasado que siguen sanando y afectando tu presente y no pones un alto o un stop a esas personas. Se vienen momentos en los cuales tu salud constituirá la parte más importante y comenzarás a trabajar en ello. Date la oportunidad de equivocarte y cometer errores no eres perfecto y puedes equivocarte, no te flageles tanto. Un ciclo muy bueno se aproxima y pronto tendrás noticias de personas que son muy importantes para ti. Es probable que sientas necesidad de buscar a persona de tu pasado, la soledad siempre ha sido tu peor enemiga, pero en los últimos meses has aprendido a convivir con ella, últimamente se te resbalan las habladurías y malos comentarios hacia tu persona. Cambios se avecinan en muchos terrenos, es importante que aprendas a no caer en tentaciones que podrían llevarte a cometer errores muy graves sobre todo si tienes pareja. Te enteras de rompimiento de relación de amistad. Hay muchas posibilidades de un viaje o de cambio de carro o domicilio, no tengas miedo en darte tus gustitos. Tus números de la suerte 15, 36 y 78.

Aries

Se viene días cargados de felicidad, estás por cerrar este mes y debes comenzar a meditar sobre lo que falta por lograr, ya deja de perder el tiempo y céntrate en la cosas y personas que te dejen algo bueno en la vida y comienza por quitar de tu camino y entono los que te generen algún problema. Es importante que les pongas un alto a esas personas que solo tiran la piedra y esconden la mano, te has rodeado de personas entre esas amistades y familias falsas que solo te roban tu energía y buscan la manera de afectarte. La vida te pondrá en una situación algo complicada en la cual tendrás que aprender a tomar decisiones importantes. Hay una persona que ha estado preguntando por ti, va buscar información para poder afectarte, es un enemigo del pasado que aún no logra superarte del todo. Días de mucha reflexión, viene un fin de semana intenso de cambios, bufaras a dos que tres que se te interpondrán en tus planes. No te agobies por las cosas que no puedes cambiar, recuerda que si algo no se da o no sucede es porque es lo mejor, tiempo al tiempo y verás como lo que es para ti aunque te quites llegará a tus manos. Cambio de planes de última hora, te enteras de que una amistad andará hablando mal de ti, familiar se enferma, pero saldrá adelante en poco día. Tus números de la suerte son el 24, 47 y 89.