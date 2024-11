Niurka se burla de la ‘boda espiritual’ entre Irina Baeva y Gabriel Soto

El romance entre Gabriel Soto e Irina Baeva, que mantuvo a sus seguidores atentos durante varios años, llegó a su fin a mediados de este año. Sin embargo, su separación no estuvo exenta de controversia, especialmente en torno a un tema que generó confusión: ¿realmente estuvieron casados?

Tras la ruptura, Gabriel Soto declaró públicamente que nunca estuvo casado con Irina, argumentando que solo habían participado en una sesión de fotos. Por su parte, Irina desmintió esta versión, asegurando que sí hubo una unión matrimonial, aunque de carácter simbólico y no legal. Según Baeva, este acto espiritual fue significativo para ambos y representó la unión de sus lazos como marido y mujer.

La polémica dio un giro inesperado cuando Gabriel, en una entrevista reciente, se refirió a Irina como su “exesposa”, confirmando implícitamente las declaraciones de la actriz sobre el carácter simbólico de su boda.

El tema tomó mayor notoriedad cuando Niurka, conocida por sus opiniones sin filtros, fue consultada sobre el matrimonio simbólico de la pareja. En un principio, la actriz destacó el buen trato de Gabriel Soto, describiéndolo como un caballero que merecía una “verdadera dama”.

Sin embargo, al conocer más detalles sobre la ceremonia espiritual, Niurka no dudó en burlarse del concepto:

“¿No firmaron legalmente? Entonces no están casados. Dejen de estar esas chin… No. El orgasm no es por aquí (mental). Eso no es una boda, se firma legalmente, como debe de ser”*, declaró de forma contundente.

Estas declaraciones provocaron revuelo en los medios y entre los seguidores de la pareja, reavivando el debate sobre la validez y el significado de las bodas simbólicas frente a las legales.

A pesar de las diferencias y las opiniones divididas, Gabriel Soto afirmó que su separación de Irina fue amistosa. Sin embargo, las discusiones en torno a su boda espiritual reflejan cómo las relaciones públicas de las celebridades pueden convertirse en temas de interés público, alimentando debates que trascienden lo personal.

El caso de Soto y Baeva deja en evidencia cómo los vínculos sentimentales de los famosos se convierten en una arena para la opinión pública, mientras que figuras como Niurka no temen agregar su toque de polémica al debate.