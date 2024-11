Bellakath reveló que hará una canción con Belinda: ¿Qué se sabe?

Bellakath y Belinda lanzará una canción juntas. Esta semana, la reguetonera mexicana anunció su colaboración con la cantante de “Bella traición”.

En una breve entrevista para el programa de Televisa Hoy, Bellakath sorprendió al anunciar la colaboración con Belinda, de la que no dio muchos detalles.

“Con Beli se vienen cositas… ella ya tiene hasta el nombre de la canción que quiere, ya nada más falta que nos juntemos en el estudio”, dijo la reguetonera.

Aunque Bellakath no dio muchos detalles sobre la canción, reveló que el nombre será en francés. “Es un nombre en francés, eso sí lo puedo adelantar. El nombre es una oración en francés. Tiene que ver con algo petit, pero no puedo decirlo completo el nombre”, dijo.

“Me dijo que entre las dos la vamos a componer. Ella trae cómo la idea, pero me dijo ‘vamos al estudio y ahí terminamos de componer”, agregó.

Sobre el estilo de la canción, Bellakath dijo que aún no lo han definido. “Yo le dije: ‘¿qué vamos a hacer? ¿Un pop o un reguetón?’. Y me dijo: ‘Vamos a hacer lo que tú quieras, pero yo no puedo cantar tan extrovertido’. Le dije ‘Tranquila, tú haces la parte bonita y yo me encargo de lo sabe hacer Bellakath”, contó.

La intérprete de “Gatita” también expresó su emoción por trabajar con Belinda. “Me emociona mucho ese junte, la verdad. Porque ella es una chica muy fresita y yo soy más extrovertida”, dijo.

La noticia de la colaboración entre Bellakath y Belinda desató una ola de críticas en redes sociales por la diferencia de estilos entre ambas cantantes.

“No por favor Beli, qué haces. Tú eres muy buena compositora, no hay necesidad de esto y menos ese ft”, “No Belinda tampoco tenias que caer tan bajo”, “Que bajo ha caído Belinda”, son algunos de los comentarios.

Hasta el momento, ni Bellakath ni Belinda han emitido comentarios sobre las críticas por la colaboración.

