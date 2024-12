Mon Laferte revela que fue abusada en su adolescencia por un hombre 21 años mayor

El 29 de noviembre Mon Laferte fue invitada al programa “Tenemos Que Hablar”, conducido por Julio César Rodríguez, pero la entrevista que le hicieron tomó repentinamente otro tono, cuando ella reveló que sufrió abuso en una relación, por parte de un hombre que le llevaba 21 años.

Rodríguez estaba cuestionando a Laferte sobre los primeros novios que tuvo, cuando ella habló sobre esa experiencia: “Yo a los 13 años ya me había enamorado…No sé si a eso llamarle un novio. Tenía 13 años cuando conocí a esta persona. Él tenía 34, y evidentemente era una niña yo, que estaba muy sola. No está bien que una niña de 13 años ande sola por ahí cantando y fumando. Entonces esta persona llegó y me incumplió, me dio vuelta, y no era una relación, realmente yo estuve con él”.

La cantante chilena agregó que por su edad era manipulada por ese hombre: “Yo le tenía miedo a esa persona, le hacía caso en todo. El toma el control de mi vida, se volvió como mi “manager” de alguna manera. Me dijo: ‘Te voy a salvar, porque Dios me puso en tu camino’. Y claro, él usó las herramientas que tenía en ese momento, y yo caí……Cuando estás en estas relaciones abusivas obviamente hay todo un control mental…te manipulan, y más aún si eres súper vulnerable, menor de edad, tienes carencia económica, afectiva, pero yo no estaba bien, no podía salir de ahí”.

Mon (cuyo nombre completo es Norma Monserrat Bustamante Laferte) se dio cuenta de lo grave que fue esa relación con el paso de los años y después de tomar terapia: “Durante muchos años sentí mucha lástima, y no estaba enojada, según yo, con él. Pensaba que era una persona muy ignorante, con muchas carencias. Él no sabía escribir, no sabía leer; yo le ayudé. Y pensé que él no tenía las herramientas, que era una persona ignorante, entonces lo justifiqué por mucho tiempo. Los últimos años de mi vida he pensado un poco más a profundidad, y creo que no puedo como quitarle responsabilidad.

“Supongo que parte del proceso es también enojarme un poco, por eso también me atrevo a hablarlo, porque me cuesta de alguna manera. Algo de mí siente que tal vez yo tuve responsabilidad y culpa en eso, porque a lo mejor le di alguna señal que él podía acercarse a mí y podía creer que podía estar en una relación con una niña”.

El conductor le dijo a la cantante que lo que había cometido ese hombre fue un abuso, por lo que estaría en prisión, y ella estuvo de acuerdo. “Claro, él abusaba de mí. Él abusó de mí, siempre abusó de mí, y fueron cinco años. Durante muchos años me castigué por haber caído en eso, en esa relación, por haberlo permitido. Tuve mucha fortaleza, y ahora lo reconozco”.

Durante la entrevista Mon Laferte también reiteró la acusación por acoso sexual que hizo hace cuatro meses en contra de Jaime Román, quien era productor del programa de televisión “Rojo”, conducido por Rafael Araneda y en el que se buscaban jóvenes talentos del canto. En su visita a “Tenemos Que Hablar” Araneda dijo: “Yo nunca dimensioné lo que ahí estaba pasando, de hecho me sorprendí”.

