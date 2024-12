Justin Timberlake cancela concierto debido a una lesión en su espalda

El cantante Justin Timberlake recurrió a sus historias de Instagram para informar a sus fans sobre la cancelación de su concierto programado para el 2 de diciembre en Oklahoma, debido a una lesión en su espalda.

Timberlake, de 43 años, escribió: “Lo siento mucho, Oklahoma City, tengo que cancelar el show de 12/2. Me lastimé la espalda en New Orleans y mis doctores me han indicado que descanse un poco más. Gracias por su apoyo. Todos ustedes saben que odio hacer esto”.

No es la primera vez que Justin pospone shows de su gira Forget Tomorrow por problemas de salud, aunque siempre los ha reagendado. En octubre canceló presentaciones en New Jersey, Chicago, Grand Rapids, Detroit, Milwaukee, St. Paul y Columbus; el próximo concierto será el 4 de diciembre en Houston, pero el tour continuará hasta el verano de 2025.

Hace algunos meses el también integrante del grupo NSYNC acaparó los titulares debido a que fue arrestado en Nueva York en estado inconveniente. Él se declaró culpable de un cargo menor, pagó una multa y debe cumplir con servicio comunitario.

En cuanto a un nuevo álbum de NSYNC para 2025, Justin Timberlake no ha hecho declaraciones, pero JC Chasez, otro integrante del grupo, habló en el podcast “LadyGang” sobre una posible reunión: “Diré esto: no estoy tratando de manipular la situación, pero sobre ese tema, digamos que estamos hablando más de lo que hablábamos antes”.

