Laura Pausini aclaró que está bien tras sufrir una fuerte caída en el escenario

Tras sufrir una fuerte caída durante un show, Laura Pausini aseguró que está bien. El fin de semana, la cantante italiana resbaló durante su presentación en Milán, Italia.

El incidente generó preocupación entre sus fans, quienes no tardaron en reaccionar a la caída de la cantante en redes sociales.

“Primero Dios que no traiga consecuencias esa caída yo le tengo miedo caerme así”, “Dios que peligrosa caída espero que este bien mi bella Laura Pausini”, “Que Dios la cuide”, eran algunos de los comentarios en el video de la caída que se viralizó rápidamente en redes sociales.

Antes la preocupación de sus fans, la cantante italiana recurrió a su cuenta de Instagram para asegurar que todo fue solo un susto y que se encuentra bien.

“Gracias a todos por los mensajes de preocupación tras mi caída en el escenario pero estoy bien, no me pasó nada. Tanto que anoche hice un nuevo concierto cantando, bailando y saltando… además, la gira en Europa continúa ahora. Me resbalé pero no me pasó nada”, afirmó la cantante.

¿Qué le pasó a Laura Pausini?

Este fin de semana, mientras interpretaba su famoso tema “Zero” y bajaba unos escalones sobre el escenario, la cantante italiana sufrió una fuerte caída durante un show en Milán.

Pausini lucía un largo vestido blanco con estampado de colores y botas altas, con las que parece piso la falda del traje, se enredó y cayó de las escaleras.

De inmediato, sus músicos y bailarines se acercaron para ver si se encontraba bien y ayudarla; sin embargo, aún sentada en el piso del escenario, Pausini siguió cantando y luego se levantó sin ayuda para continuar el show.

