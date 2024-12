Vaquero Navarrete buscará noquear a Valdez en la revancha

Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete aseguró que buscará noquear a Óscar Valdez en la revancha por el título de peso superpluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), este sábado 7 de diciembre en el Footprint Center de Phoenix, Arizona.

En el programa “La Última Palabra: Revanchas Legendarias del Boxeo Mexicano” de Top Rank, el Vaquero Navarrete le dejó claro a Valdez que va a defender con todo su puesto como campeón y cerrará por todo lo alto este segundo duelo.

“Hay que trabajar, son mis últimas peleas y esta pelea que viene contigo me voy a brindar aún más porque la neta yo sí quiero cerrar con broche de oro esta dupla de peleas que hemos hecho. Si te digo que no voy a intentar noquearte te voy a mentir y sé que tú vas por lo mismo y vas por el título, y si me noqueas mejor quedas, y la neta yo también voy a refrendar esa victoria y voy a hacerme valer con el título enfrente de ti”, dijo.

Óscar Valdez quiere vengar la derrota y arrebatarle el título al Vaquero Navarrete. Crédito: John Locher | AP

“No ocupas nada más que trabajar Valdez. Sabes que se dio una buena pelea entre nosotros la vez pasada, afortunadamente para mí salí vencedor, pero creo que hay más dentro de lo que hice la vez pasada”, agregó.

En la primera pelea, Óscar Valdez y el Vaquero Navarrete protagonizaron una verdadera guerra entre mexicanos y superaron las expectativas de los fanáticos agosto del 2023. Al final el monarca azteca defendió con éxito por primera vez su cinturón al vencer a su compatriota por decisión unánime en las tarjetas.

A comienzos del 2024, Valdez volvió a saborear el triunfo y ganó el título interino de la OMB para asegurar la revancha. En cambio, el Vaquero Navarrete perdió la oportunidad de sumar un cuarto cinturón en la división de 135 libras tras caer ante Denys Berinchyk en mayo.

Óscar Valdez, de 33 años, se recuperó de su última derrota ante el Vaquero Navarrete y saboreó nuevamente el triunfo ante Liam Wilson, capturando el cinturón interino de peso superpluma de la OMB. El mexicano de 33 años cuenta con un récord de 31 victorias, 23 de ellas por nocaut, y dos reveses (ambas en peleas por el título).

Por su parte, Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete, de 29 años, sigue siendo campeón de peso superpluma de la OMB y perdió la oportunidad de sumar un nuevo cinturón. El campeón mexicano de tres divisiones tiene marca de 39 triunfos, (31 por nocaut) dos derrotas y un empate.

