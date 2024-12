Divino Espinoza quiere unificar títulos tras vencer a Ramírez

Rafael ‘Divino’ Espinoza retuvo su campeonato de peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) tras vencer por nocaut técnico al cubano Robeisy Ramírez y ahora quiere unificar títulos en la categoría.

Durante la conferencia de prensa posterior a su triunfo, Divino Espinoza aseguró que quiere conseguir las mejores peleas en la categoría y no descarta que pueda ascender al peso superpluma muy pronto.

“Creo que estaba frustrado por la presión. Sé que estaba conectando y se dio cuenta de que no me estaba causando ningún daño. Entonces, mentalmente, estaba fuerte y creo que podía hacerlo mejor que él mentalmente también. Estaba fatigado y apenas me aterrizaba”, dijo el mexicano.

“Él perdió en ese juego mental. Pude haber peleado con otro, pero quería esta pelea. Podría ser campeón (su próximo rival). Eso podría suceder. Quiero las mejores peleas. Quiero unificar y ascender”, agregó.

En la primera pelea, Divino Espinoza no era el favorito y terminó arrebatándole el título por decisión mayoritaria. En la revancha, el cubano estaba dominando los primeros asaltos, pero en el quinto le dijo a su esquina que no podía ver por el ojo derecho.

Cuando el mexicano lo conectó con una fuerte derecha en esa zona en el sexto, el medallista olímpico decidió retirarse del combate -quien afirmó que tenía visión doble debido a unos codazos de Espinoza en el cuarto asalto- y los jueces le dieron la victoria por nocaut técnico.

Un tercer duelo entre Divino Espinoza y Ramírez podría ser factible por la forma en la que abandonó la pelea el cubano, pero habrá que esperar a ver qué sucede. Por ahora, el mexicano buscará unificar en su siguiente enfrentamiento.

Robeisy Ramírez iba dominando la revancha con Divino Espinoza, pero se tuvo que retirar. Crédito: Top Rank | Cortesía

Rafael ‘Divino’ Espinoza, de 30 años, defendió su campeonato mundial de peso pluma de la OMB por segunda ocasión tras vencer al cubano nuevamente. El mexicano mantuvo su récord invicto después de 24 peleas, 20 de ellas ganadas por la vía del nocaut.

Por su parte, Robeisy Ramírez no pudo recuperar la faja de la categoría en la revancha con Espinoza por una lesión en el ojo derecho durante la pelea. El pugilista cubano cuenta con 14 victorias, ocho por la vía rápida, y tres derrotas.

