Dmitry Bivol cree que Crawford tiene buenas posibilidades contra Canelo

Dmitry Bivol cree que Terence Crawford tiene buenas posibilidades de vencer a Saúl ‘Canelo’ Álvarez si se concreta la posible pelea entre ambos por el campeonato unificado de peso supermediano en manos del mexicano.

En declaraciones recogidas por ESNEWS, Bivol explicó que la edad de Crawford no será una desventaja contra Canelo Álvarez, ya que es un peleador inteligente que cuenta con muchas habilidades sobre el ring.

“Sí, (tiene 38) pero Crawford tiene muchas habilidades. Es uno de mis peleadores favoritos, para serte honesto. Lo he dicho antes y lo digo ahora. Él es un peleador muy inteligente, sabe cómo utilizar sus habilidades, aunque tenga más edad que Canelo. Pero creo que tiene buenas posibilidades con su estilo”, dijo.

Terence Crawford cree que vencerá a Canelo Álvarez. Crédito: Damian Dovarganes | AP

“Yo no le daría consejos (de cómo ganarle al Canelo), porque él ya sabe lo que tiene que hacer, ¿por qué tendría que darle yo consejos? Pero si él me los pide, yo le compartiré mi experiencia, pero no le daría consejos, porque él puede tomarlos por sí mismo”, agregó.

Si el duelo se concreta, gran parte de los expertos en el deporte pronostican que Bud estará en desventaja por el peso y no podrá derrotar al tapatío, mientras que otros opinan que el tamaño no sería un problema porque el estadounidense cuenta con las habilidades necesarias para vencer a al campeón de 168 libras en su propio terreno.

Turki Alalshikh había estado trabajando en concretar la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford. La autoridad árabe le envió una oferta para que el duelo se realizara en Estados Unidos a finales de año o comienzos del 2025.

Aunque Canelo Álvarez negó haber recibido la oferta, su entrenador Eddy Reynoso confirmó que sí, pero no era lo que ellos están pidiendo, ya que quieren $150 millones de dólares. Por eso, el jeque árabe había descartado que este duelo sucediera y el tapatío le dejó claro que si trabajan juntos será a su manera.

Canelo Álvarez es el favorito en una posible pelea con Terence Crawford. Crédito: Rey Del Rio/ Premier Boxing Champions | Cortesía

Después de vencer a Edgar Berlanga en septiembre en Las Vegas, Alalshikh y Crawford volvieron a desafiar a Canelo Álvarez y fueron ignorados nuevamente.

Terence Crawford, de 37 años, se convirtió en campeón de cuatro divisiones diferentes al vencer a Israil Madrimov y sigue siendo uno de los mejores libra por libra. El estadounidense ahora cuenta con 41 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, retuvo su campeonato unificado de las 168 libras ante Edgar Berlanga y ahora tiene marca de 62 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

