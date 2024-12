David Morrell arremete contra posible pelea entre Canelo y Crawford

David Morrell Jr., campeón regular de las 175 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), arremetió contra la posible pelea entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Terence Crawford, ya que no le parece justo que defienda sus cinturones contra un peleador de 154 libras y piensa que solo lo hacen por negocios.

En una entrevista con FightHype, Morrell Jr. explicó que Canelo Álvarez debería pelear contra sus oponentes en las 168 libras y dejar de enfrentar a otros peleadores solo por dinero.

“Es simple. Esta pelea no es buena. Canelo es un peso y Crawford es un peso diferente. Es por negocios. Canelo tiene muchos buenos peleadores en 168. Él pesa 154 libras. Es solo por negocios. Para mí, no es bueno. Canelo tiene cuatro buenas personas en 168 que son una buena pelea. Antes, Benavídez estaba en 168. ¿Por qué no pelearon? ¿Por qué pelearon con Munguía? Canelo dijo antes: ‘Nunca peleo con el pueblo mexicano’. ¿Por qué peleaste con Munguía? Después, peleaste con Berlanga”, dijo.

Canelo Álvarez es el favorito en una posible pelea con Terence Crawford. Crédito: Rey Del Rio/ Premier Boxing Champions | Cortesía

“Hay un chico en 168 que es obligatorio. Entonces, en este momento, (Canelo-Crawford) es solo por negocios. Están terminando su carrera. Tienen dos años más, tres años más. Cualquier chico por dinero. Tienes chicos en 168. No necesitas a un chico en 154 (Crawford). Para mí, es una mi**da”, agregó.

Si el duelo se concreta, gran parte de los expertos en el deporte pronostican que Bud estará en desventaja por el peso y no podrá derrotar al tapatío, mientras que otros opinan que el tamaño no sería un problema porque el estadounidense cuenta con las habilidades necesarias para vencer a al campeón de 168 libras en su propio terreno.

Turki Alalshikh había estado trabajando en concretar la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford. La autoridad árabe le envió una oferta para que el duelo se realizara en Estados Unidos a finales de año o comienzos del 2025.

Aunque Canelo Álvarez negó haber recibido la oferta, su entrenador Eddy Reynoso confirmó que sí, pero no era lo que ellos están pidiendo, ya que quieren $150 millones de dólares. Por eso, el jeque árabe había descartado que este duelo sucediera y el tapatío le dejó claro que si trabajan juntos será a su manera.

Terence Crawford quiere que la pelea con Canelo Álvarez se dé. Crédito: Damian Dovarganes | AP

Después de vencer a Edgar Berlanga en septiembre en Las Vegas, Alalshikh y Terence Crawford volvieron a desafiar a Canelo Álvarez y fueron ignorados nuevamente.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, retuvo su campeonato unificado de las 168 libras ante Edgar Berlanga y ahora tiene marca de 62 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Por su parte, Terence Crawford, de 37 años, se convirtió en campeón de cuatro divisiones diferentes al vencer a Israil Madrimov y sigue siendo uno de los mejores libra por libra. El estadounidense ahora cuenta con 41 victorias, 31 de ellas por nocauts.

