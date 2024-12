‘No rehuiré a defender los derechos y libertades del pueblo’: senador Schiff

El demócrata de California Adam Schiff prestó juramento como senador de Estados Unidos con el compromiso de enfocarse en conseguir resultados a los grandes problemas del estado, buscando alianzas bipartidistas, pero también dijo que de presentarse abusos en la administración Trump, alzará la voz.

“Me centraré en establecer relaciones con los republicanos en el Senado para hacer frente a la escasez de viviendas asequibles, atacar la epidemia de personas sin hogar, crear guarderías más accesibles, bajar los precios de los alimentos y de la energía”, dijo el nuevo senador de California que ocupa el escaño que dejó vacante la senadora Dianne Feinstein con su muerte.

El senador Adam Schiff rinde protesta en el Senado de EE UU. (Cortesía Oficina Sen Alex Padilla)

En entrevista con La Opinión, un par de horas antes de su ceremonia de juramentación, dijo que llegar al Senado es muy emocionante para él y su familia.

“Ojalá mi padre estuviera aquí para verlo. Vivió hasta los 96 años. Falleció en marzo de este año, y le habría encantado estar presente, pero me gusta pensar que mis padres están arriba en el cielo mirando”, dijo.

Y agregó que está muy conmovido por la oportunidad de representar a California, a la que considera “un increíble estado’.

“Será una gran responsabilidad, y estoy enormemente agradecido al pueblo de California por darme la oportunidad de servirles”.

El senador Schiff ha sido un antagonista del presidente Donald Trump y ha criticado los nombramientos de miembros de su gabinete para su segundo periodo de cuatro años.

“Trabajaré ante todo para dar resultados a California, pero donde sea necesario plantar cara al Presidente, lo haré. Si abusa de los poderes del cargo como en el primer mandato, me opondré enérgicamente a él y, pero ante todo, espero que podamos hacer las cosas”.

El senador Adam Schiff al lado de su hijo Eli Schiff, su esposa Eve Schiff y la vicepresidenta Harris. (Cortesía Senador Schiff)

Añadió que la vida es demasiado corta y los problemas demasiado grandes para simplemente esperar.

“Tenemos que abordarlos, pero no voy a rehuir a defender los derechos y libertades del pueblo estadounidense y los intereses de California”.

Pero ¿le preocupan los comentarios del presidente electo Trump de que tomará venganza de quienes considere sus enemigos políticos? Trump en una ocasión sugirió que el ahora senador debía ser arrestado por traición.

“Es preocupante que un presidente entrante diga que va a perseguir a sus oponentes políticos por hacer su trabajo, y que va a indultar a personas por violar la ley, como los insurrectos del 6 de enero que golpearon a agentes de policía y les rociaron con spray para osos en un intento de impedir el traspaso de poderes.

“Ese es el tipo de cosas que oyes de los dictadores del tercer mundo. No es el tipo de cosas que se esperan de un presidente entrante de Estados Unidos, pero creo que lo que está intentando hacer es disuadir a cualquiera de pedirle cuentas en el futuro.

“Nuestro sistema de pesos y contrapesos exige que el Congreso sea una rama con el mismo nivel de igualdad del gobierno y que no exista simplemente como una aprobación automática para un presidente, sobre todo si viola la ley. Así que tengo la intención de hacer mi trabajo y no me dejaré intimidar por estas amenazas, y tampoco deberían hacerlo otros”.

¿Cuál es su plan para poner en acción sus promesas de campaña?

“En primer lugar, quiero seguir viajando por el estado de California para conocer realmente a la comunidad y a los líderes comunitarios y a la gente de todo este estado increíblemente diverso”.

El senador Schiff saluda a la vicepresidenta Harris tras su juramentación. Como testigo, su esposa Eli Schiff. (Cortesía Oficina Sen Schiff)

Explicó que en segundo lugar, está trabajando en la formación de relaciones y amistades con los senadores del Partido Republicano, con quienes pueda trabajar en una variedad de temas, y estar en desacuerdo sobre ciertas cuestiones.

Pero confía en que van a encontrar un terreno común en temas como en la vivienda, el cuidado de los niños, los alimentos, la medicina, la salud rural y la agricultura.

“Voy a tratar de establecer esas relaciones bipartidistas y trabajar con la gente para satisfacer las necesidades de California”.

Indicó que el Senado es un lugar donde todavía se pueden encontrar buenos aliados bipartidistas para trabajar juntos en temas y lograr resultados.

“Hay una tradición mucho más fuerte de bipartidismo en el Senado, así que soy optimista al respecto. En cuanto al expresidente, él es quien es. No espero que cambie mucho y veremos, pero voy a centrarme en las cosas que puedo hacer y creo que hay muchos buenos aliados en el Senado”.

¿Tendremos a un senador Schiff accesible a los californianos?

“Esto es muy importante para mí. Y si preguntas ahora a mis electores, me describirán como alguien muy accesible para ellos, y siempre lo he sido. Eso es lo que quiero continuar”.

Desde luego, admitió que será un reto mucho mayor porque representará a 40 millones, cuando antes era representante de un solo distrito del Congreso.

Sin embargo, aceptó que francamente, lo que más le gusta del trabajo es conocer a la gente a la que representa, y por eso va a viajar por todo el estado.

“No iré a decirle a la gente lo que voy a hacer por ellos, sino a preguntarles cómo puedo ayudarles. Los californianos pueden esperar a un senador accesible, disponible y deseoso de conocerlos”.

¿Qué podemos esperar del senador Schiff en materia de migración ante los planes del presidente electo de llevar a cabo deportaciones masivas?

“Me opongo a estos llamamientos a deportaciones masivas. El expresidente dice que va a deportar a millones de personas. Lo hace sonar como si todos los que van a deportar hubieran cometido algún delito terrible en Estados Unidos cuando los inmigrantes son menos propensos a cometer crímenes que las personas que han nacido aquí”.

Enfatizó que si va en serio con sus planes de deportar a millones y separar familias, va a diezmar industrias como la agrícola y hará subir los precios de la vivienda, deportando a personas que realizan importantes trabajos de construcción.

Por tanto, aseguró que se opondrá a esos esfuerzos de deportación masiva.

“Necesitamos reformar nuestro sistema de inmigración. Tenemos que proporcionar alivio a los dreamers. Necesitamos tener un mejor control de nuestra frontera. Necesitamos un proceso de asilo más eficiente. En esas cuestiones, estoy más que dispuesto a trabajar junto con mis colegas, pero la idea de separar en masa a las personas de sus hijos no es algo que yo apoye”.

¿Está planeando hacer equipo con el senador Padilla? que por cierto junto con Nancy Pelosi lo escoltó hacia su ceremonia de juramentación en el Senado.

“Podemos hacer un equipo muy fuerte trabajando juntos. Así que vamos a colaborar estrechamente para conseguir resultados para California. Estoy muy emocionado de poder trabajar codo con codo con el senador Padilla”.

Schiff prestó juramento sobre un Mishneh Torah de Maimónides: Un monumental código legal y una de las obras más organizadas, completas e influyentes de la ley judía. Esta edición se imprimió en Italia en 1490.

El senador Padilla dijo que su ahora colega en el Senado, el senador Schiff ha sido a lo largo de su carrera, un defensor incansable de las familias de clase media, trabajando para reducir el costo de la vivienda y la atención sanitaria al tiempo que protege las libertades fundamentales.

“A medida que California y la nación se preparan para los retos del futuro, me alegro de tener a Adam Schiff como un aliado de confianza en el Senado”.